Atunci când purtăm o conversație în scris pe telefonul mobil ori pe laptop, cei mai mulți dintre noi folosim diverse abrevieri și acronime, mai ales atunci când ne conversăm pe rețelele de socializare ori pe SMS.

Aceasta este o excelentă metodă de a ne ușura sarcina, dar și a de grăbi o conversație cu membrii familiei, cu prietenii ori cu colegii de serviciu, mai ales atunci când ești presat de timp.

Dincolo de prescurtările existente în limba română, pe care le folosim încă de pe vremea când luam notițe la școală, astăzi folosim și numeroase abrevieri în engleză, pe care nu le putem evita oricât de mult am încerca.

FYI – For Your Information, spre informare

De aceea, ne-am gândit ca în acest articol să-ți prezentăm cele mai populare 15 abrevieri folosite în limba lui Shakespeare pe care ar trebui să le știi pentru a-ți înlesni conversațiile în scris.

1. RSVP – „Répondez sil vous plait”

Asemenea multor expresii din engleză, și aceasta provine din limba franceză. RSVP este prescurtarea de la „Répondez sil vous plait”, adică „Vă rugăm să răspundeți” și apare de obicei pe invitațiile la nuntă sau la alte evenimente.

2. ASAP – „As soon as possible”

Dacă vei primi un mesaj de la șeful tău însoțit de prescurtarea ASAP înseamnă că raportul la care lucrezi va trebui să-l termini de urgență și să-l predai „cât mai curând posibil”.

3. LMK – „Let me know”

Această abreviere se recomandă a fi adăugată la finalul unui mesaj text sau a unui e-mail. LMK îi „transmite” destinatarului că dorești să primești o confirmare sau mai multe detalii în legătură cu o problemă sau cu un task. Ceva de genul „anunță-mă”.

4. BRB – „Be right back”

Folosim această prescurtare când comunicăm pe WhatsApp, pe Facebook Messenger sau pe alte aplicații de chat. Atunci când vrei să bei apă sau să răspunzi la ușă ori să închizi un geam vei scrie BRB, ceea ce înseamnă „revin imediat”, iar el te va aștepta.

5. LOL – „Lough out loud”

Această abreviere a apărut în SUA pe platforma de chat Usenet, odată cu internetul. Acesta era un fel de forum și era folosit pentru discuții sau download-uri de filme, muzică, fotografii sau programe software.

6. IDK – „I dont know”

IDK este una dintre acele abrevieri care le poate da bătăi de cap celor care nu sunt foarte cunoscători în ale internetului și este utilizat mai ales în comunicarea informală ca mesajele text. Dacă în timpul unei conversații ți se adresează o întrebare la care nu știi răspunsul poți scrie pe scurt IDK, în loc să scrii „nu știu”.

7. TBA – „To be announced”

Vorbeam anterior despre RSVP și ASAP. Atunci când trebuie să răspunzi cât mai curând posibil la invitația la nuntă fii cu băgare de seamă. Dacă se menționează locația ca fiind TBA, adică „urmează să fie anunțată”, înseamnă că acest aspect nu a fost stabilit.

8. DOB – „Date of birth”

Dacă ai completat un formular în limba engleză cu siguranță ai întâlnit această abreviere și te-ai întrebat ce înseamnă atunci când ai citit-o pentru prima dată. Deși poate să-ți sune a articol vestimentar ori un fel de mâncare sau medicament, în realitate, DOB se referă la „data de naștere”.

9. AKA – Also known as

Poți să folosești această prescurtare atunci când vrei să te referi la ceva sau la cineva într-un alt mod decât cu numele sau prenumele său, precum o poreclă. Spre exemplu, cum i-ai spune celui mai bun prieten Cătălin „aka” Americanu sau cum te-ai referi la fotbalistul Cristiano Ronaldo „aka” CR7.

10. DIY – Do it yourself

Există oameni care preferă să facă totul de unii singuri mai degrabă decât să ceară ajutor. Ei folosesc această prescurtare atunci când se referă la lucruri făcute chiar de mâna lor. Se referă la aproape orice domeniu, de la repararea aparatelor electronice și până la renovarea locuinței.

11. CC/BCC – „Carbon copy”/„Blind carbon copy”

Acești termeni se referă la vechimea unui e-mail și sunt împrumutați din era analogică atunci când copiile se făceau folosind hârtie din carbon. Atunci când adaugi mai multe adrese de e-mail în câmpul CC fiecare destinatar al mesajului va putea vedea și adresele celorlalți. În acestcaz, nu răspunde cu „reply all” decât dacă chiar vrei să răspunzi la toată lumea din conversație. Dacă vei adăuga mai mult adrese în câmpul BCC nici unul dintre destinatari nu va vedea adresele celorlalți.

12. PLS/PLZ – „Please”

Aceasta este o abreviere pentru situațiile în care dorești să rogi pe cineva să te ajute într-o anumită problemă sau să-ți ofere un serviciu. Pentru asta este suficient să scrii Pls sau Plz, iar persoana respectivă va înțelege că vrei să o rogi ceva.

13. TGIF – „Thank God its Friday”

Acesta este un adevărat imn al oamenilor muncii din toată lumea și se cântă în fiecare seară de vineri la finalul programului de lucru. Se traduce prin „Slavă Domnului, este vineri!” și înseamnă că a sosit week-end-ul.

14. FYI – „For your information”

Aceasta este una dintre cele mai des întâlnite prescurtări în limba engleză, fie că vorbim despre mesaje text, fie despre e-mailuri. Se folosește când informezi pe cineva în legătură cu ceva, fără alte detalii și înseamnă „spre informare”.

15. N/A – „Not available” sau „Not applicable”

Se folosește atunci când completezi un formular și vrei să notezi că informația solicitată într-o anumită secțiune nu este disponibilă în cazul tău.

