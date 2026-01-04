2026 vine ca o furtună

Anul Calului de Foc începe oficial pe 17 februarie 2026, odată cu Anul Nou Chinezesc, și se încheie pe 5 februarie 2027. În astrologia tradițională chineză există și un reper energetic important, numit Li Chun – „Începutul Primăverii”, care cade pe 4 februarie 2026 și marchează simbolic startul noului ciclu.

Indiferent de sistem, Anul Calului de Foc are un ritm accelerat, vine cu decizii mari și schimbări greu de oprit. În timp ce unele semne vor observa progrese clare, cele mai multe vor trebui să fie prudente și ancorate bine în realitate.

De ce Calul este simbolul vitezei și al deciziilor radicale

În zodiacul chinezesc, Calul este asociat cu libertatea, curajul, energia și dorința de a merge înainte fără să privească înapoi. Este opusul Șarpelui, care a guvernat anul 2025 și care simbolizează prudența, analiza și pașii calculați.

În 2026, această energie este amplificată de elementul Foc, care adaugă intensitate, pasiune și impulsivitate. Astrologii descriu această combinație ca fiind favorabilă pentru inițiative îndrăznețe, schimbări de carieră, investiții riscante și decizii luate rapid.

Dar există și un avertisment clar: viteza fără direcție poate duce la epuizare sau greșeli costisitoare.

Superstiția care a speriat lumea acum 60 de ani

Anul Calului de Foc este legat de una dintre cele mai persistente superstiții din Asia de Est. În Japonia, acest an este cunoscut sub numele de „hinoe uma” și este asociat, de secole, cu ideea că fetele născute într-un astfel de an ar avea un destin dificil. Legenda spune că aceste femei ar fi prea puternice, prea independente și ar avea căsnicii instabile. Deși pare o credință din alte vremuri, efectele ei au fost reale și documentate.

Ultimul An al Calului de Foc a fost în 1966. Atunci, Japonia a înregistrat o scădere bruscă a natalității, estimată la 21–24%, potrivit analizelor citate de presa internațională. Mulți părinți au ales să amâne nașterea copiilor din cauza acestei superstiții. Fenomenul a fost atât de vizibil, încât este studiat și astăzi de sociologi și economiști.

Interesant este că studiile realizate ulterior arată că femeile născute în 1966 nu au avut vieți mai dificile decât cele din generațiile apropiate. Cercetări citate de The Japan Times indică faptul că ele nu au fost dezavantajate nici în educație, nici în carieră, nici în viața de familie. Cu alte cuvinte, superstiția a influențat comportamentul societății, dar nu a fost confirmată de realitate.

De ce Anul Calului de Foc este asociat cu conflicte și excese

În tradiția chineză, elementul Foc este ambivalent. El simbolizează progresul, tehnologia și energia vitală, dar și conflictul, impulsivitatea și lipsa de control. Astrologii moderni nu vorbesc despre dezastre concrete, ci despre tensiuni crescute, suprasolicitare și decizii luate „la cald”, fie că este vorba despre oameni, economie sau politică.

Ca să înțelegi mai bine cum te va afecta Anul Calului de Foc, trebuie să știi întâi ce semn chinezesc ești. Pentru asta trebuie să verifici anul în care te-ai născut și să ții cont dacă data ta de naștere este înainte sau după Anul Nou Chinezesc ori după Li Chun, începutul anului astrologic chinezesc, deoarece anul zodiacal nu începe pe 1 ianuarie

Care va fi cel mai va afectat semn în 2026

Astrologia chineză spune clar: nu toți simt anul la fel. Potrivit publicației InStyle, pentru cei născuți în Anul Calului, și anume în 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 sau 2014, 2026 este Ben Ming Nian, adică anul propriei zodii. Tradițional, este considerat un an instabil, cu provocări, dar și cu lecții importante. Recomandarea clasică este purtarea obiectelor roșii, considerate simbol de protecție.

Există și câteva zodii care fi favorizate în 2026. Ele sunt Tigrul, Câinele, Dragonul și Maimuța. Pentru acești nativi Calul de Foc aduce energie, vizibilitate și oportunități profesionale. Sunt favorizate proiectele noi, relațiile și avansarea rapidă.

De cealaltă parte, zodiile care trebuie să fie mai prudente sunt Șobolanul, Bivolul și Cocoșul. Pentru ele, ritmul accelerat al anului poate crea presiune, oboseală și decizii greșite dacă nu sunt bine cântărite.

Tradițiile astrologice asociază Anul Calului de Foc cu un optimism crescut, inclusiv în zona economică. Sunt favorizate domeniile legate de tehnologie, energie, comunicare, inteligență artificială și industrii creative. În același timp, ritmul accelerat poate duce la burnout, iar cei care nu știu când să se oprească riscă să plătească scump graba.

Tradiții care revin peste tot în lume în 2026

În comunitățile care sărbătoresc Anul Nou Chinezesc, 2026 este întâmpinat cu ritualuri bine cunoscute, scrie Arab News Japan:

simboluri cu cai, considerate aducătoare de noroc

purtarea culorii roșii, ca formă de protecție

plicuri cu bani oferite copiilor

mese în familie și dorințe legate de sănătate și prosperitate

Pentru persoanele născute în ani de Cal, 2026 este considerat Ben Ming Nian, adică anul propriei zodii, văzut tradițional ca un an cu încercări, dar și cu lecții importante.

Anul Calului de Foc nu este un an al așteptării. Este un an al mișcării rapide, al deciziilor curajoase și al schimbărilor care nu mai pot fi amânate. Tradițiile avertizează asupra exceselor, dar vorbesc și despre șanse reale pentru cei care știu exact ce vor.