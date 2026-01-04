2026 vine ca o furtună

Anul Calului de Foc începe oficial pe 17 februarie 2026, odată cu Anul Nou Chinezesc, și se încheie pe 5 februarie 2027. În astrologia tradițională chineză există și un reper energetic important, numit Li Chun – „Începutul Primăverii”, care cade pe 4 februarie 2026 și marchează simbolic startul noului ciclu.

Indiferent de sistem, Anul Calului de Foc are un ritm accelerat, vine cu decizii mari și schimbări greu de oprit. În timp ce unele semne vor observa progrese clare, cele mai multe vor trebui să fie prudente și ancorate bine în realitate.

De ce Calul este simbolul vitezei și al deciziilor radicale

În zodiacul chinezesc, Calul este asociat cu libertatea, curajul, energia și dorința de a merge înainte fără să privească înapoi. Este opusul Șarpelui, care a guvernat anul 2025 și care simbolizează prudența, analiza și pașii calculați.

În 2026, această energie este amplificată de elementul Foc, care adaugă intensitate, pasiune și impulsivitate. Astrologii descriu această combinație ca fiind favorabilă pentru inițiative îndrăznețe, schimbări de carieră, investiții riscante și decizii luate rapid.

Dar există și un avertisment clar: viteza fără direcție poate duce la epuizare sau greșeli costisitoare.

Superstiția care a speriat lumea acum 60 de ani

Anul Calului de Foc este legat de una dintre cele mai persistente superstiții din Asia de Est. În Japonia, acest an este cunoscut sub numele de „hinoe uma” și este asociat, de secole, cu ideea că fetele născute într-un astfel de an ar avea un destin dificil. Legenda spune că aceste femei ar fi prea puternice, prea independente și ar avea căsnicii instabile. Deși pare o credință din alte vremuri, efectele ei au fost reale și documentate.

Ultimul An al Calului de Foc a fost în 1966. Atunci, Japonia a înregistrat o scădere bruscă a natalității, estimată la 21–24%, potrivit analizelor citate de presa internațională. Mulți părinți au ales să amâne nașterea copiilor din cauza acestei superstiții. Fenomenul a fost atât de vizibil, încât este studiat și astăzi de sociologi și economiști.

Interesant este că studiile realizate ulterior arată că femeile născute în 1966 nu au avut vieți mai dificile decât cele din generațiile apropiate. Cercetări citate de The Japan Times indică faptul că ele nu au fost dezavantajate nici în educație, nici în carieră, nici în viața de familie. Cu alte cuvinte, superstiția a influențat comportamentul societății, dar nu a fost confirmată de realitate.

De ce Anul Calului de Foc este asociat cu conflicte și excese

În tradiția chineză, elementul Foc este ambivalent. El simbolizează progresul, tehnologia și energia vitală, dar și conflictul, impulsivitatea și lipsa de control. Astrologii moderni nu vorbesc despre dezastre concrete, ci despre tensiuni crescute, suprasolicitare și decizii luate „la cald”, fie că este vorba despre oameni, economie sau politică.

Ca să înțelegi mai bine cum te va afecta Anul Calului de Foc, trebuie să știi întâi ce semn chinezesc ești. Pentru asta trebuie să verifici anul în care te-ai născut și să ții cont dacă data ta de naștere este înainte sau după Anul Nou Chinezesc ori după Li Chun, începutul anului astrologic chinezesc, deoarece anul zodiacal nu începe pe 1 ianuarie

Care va fi cel mai va afectat semn în 2026

Astrologia chineză spune clar: nu toți simt anul la fel. Potrivit publicației InStyle, pentru cei născuți în Anul Calului, și anume în 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 sau 2014, 2026 este Ben Ming Nian, adică anul propriei zodii. Tradițional, este considerat un an instabil, cu provocări, dar și cu lecții importante. Recomandarea clasică este purtarea obiectelor roșii, considerate simbol de protecție.

Există și câteva zodii care fi favorizate în 2026. Ele sunt Tigrul, Câinele, Dragonul și Maimuța. Pentru acești nativi Calul de Foc aduce energie, vizibilitate și oportunități profesionale. Sunt favorizate proiectele noi, relațiile și avansarea rapidă.

De cealaltă parte, zodiile care trebuie să fie mai prudente sunt Șobolanul, Bivolul și Cocoșul. Pentru ele, ritmul accelerat al anului poate crea presiune, oboseală și decizii greșite dacă nu sunt bine cântărite.

Tradițiile astrologice asociază Anul Calului de Foc cu un optimism crescut, inclusiv în zona economică. Sunt favorizate domeniile legate de tehnologie, energie, comunicare, inteligență artificială și industrii creative. În același timp, ritmul accelerat poate duce la burnout, iar cei care nu știu când să se oprească riscă să plătească scump graba.

Tradiții care revin peste tot în lume în 2026

În comunitățile care sărbătoresc Anul Nou Chinezesc, 2026 este întâmpinat cu ritualuri bine cunoscute, scrie Arab News Japan:

  • simboluri cu cai, considerate aducătoare de noroc
  • purtarea culorii roșii, ca formă de protecție
  • plicuri cu bani oferite copiilor
  • mese în familie și dorințe legate de sănătate și prosperitate

Pentru persoanele născute în ani de Cal, 2026 este considerat Ben Ming Nian, adică anul propriei zodii, văzut tradițional ca un an cu încercări, dar și cu lecții importante.

Anul Calului de Foc nu este un an al așteptării. Este un an al mișcării rapide, al deciziilor curajoase și al schimbărilor care nu mai pot fi amânate. Tradițiile avertizează asupra exceselor, dar vorbesc și despre șanse reale pentru cei care știu exact ce vor.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Donald Trump, detalii despre capturarea și scoaterea lui Nicolas Maduro din Venezuela: „Voia să se ascundă, dar i-am fi spulberat ușa în 47 de secunde”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
GSP.RO
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
GSP.RO
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

MAE confirmă moartea românului de 18 ani, dispărut în urma incendiului devastator din Elveția
Știri România 11:58
MAE confirmă moartea românului de 18 ani, dispărut în urma incendiului devastator din Elveția
Aplicația care te ajută să cumperi cea mai ieftină benzină și motorină din țară
Știri România 11:32
Aplicația care te ajută să cumperi cea mai ieftină benzină și motorină din țară
Parteneri
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Adevarul.ro
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
Fanatik.ro
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Imagini cu Diana Munteanu în costum de baie, în Maldive. Fanii au reacționat: „Mi-ar fi rușine să pozez așa. Copilul tău ce zice?”
Stiri Mondene 12:10
Imagini cu Diana Munteanu în costum de baie, în Maldive. Fanii au reacționat: „Mi-ar fi rușine să pozez așa. Copilul tău ce zice?”
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Stiri Mondene 11:45
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
ObservatorNews.ro
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
GSP.ro
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
Parteneri
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Mediafax.ro
Venezuela, locul unde se intersectează interesele marilor puteri și de ce contează
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
Fanatik.ro
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026