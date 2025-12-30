Când începe Anul Calului de Foc și ce îl face special

În astrologia chineză de tip BaZi, anul 2026 începe pe 4 februarie, odată cu Li Chun, cunoscut ca „Începutul Primăverii”. Ziua de 4 februarie 2026 este considerată un moment favorabil pentru noi începuturi și pentru stabilitatea financiară.

Anul Nou Chinezesc, celebrat în mod tradițional pe baza calendarului lunar, începe pe 17 februarie 2026.

Anul Calului de Foc apare o dată la 60 de ani și este asociat cu energie puternică, dorință de libertate, acțiune rapidă și progres accelerat. Astrologii avertizează însă că impulsivitatea și graba pot aduce și riscuri.

Ce domenii vor prospera în 2026

Potrivit analizei SCMP, elementul dominant al anului este Focul. Asta înseamnă că vor avea un avantaj domeniile legate de tehnologie, energie, internet, publicitate, frumusețe, design interior, gastronomie, restaurante și vorbitul în public.

În schimb, industriile asociate cu Lemnul, precum educația, cultura, medicina, agricultura sau serviciile sociale, ar putea avea un an mai dificil.

Cine are noroc în 2026 și cine trebuie să fie atent

Astrologii spun că persoanele născute în anii Tigrului, Iepurelui, Dragonului, Câinelui și Caprei pot aștepta progrese clare. Cei născuți în anii Șarpelui, Maimuței, Cocoșului, Bivolului și Mistrețului sunt sfătuiți să rămână ancorați și prudenți. Pentru cei născuți în anii Calului și Șobolanului, norocul poate fi oscilant, iar vigilența este esențială.

Zodiile chinezești se bazează pe anul nașterii, nu pe zi și lună, și urmează un ciclu de 12 animale care se repetă constant. Pentru a afla ce zodie ești, trebuie să verifici anul în care te-ai născut și să ții cont dacă data ta de naștere este înainte sau după Anul Nou Chinezesc ori după Li Chun, începutul anului astrologic chinezesc, deoarece anul zodiacal nu începe pe 1 ianuarie, după cum am explicat mai sus.

Șobolan

2026 este un an al lecțiilor importante. Pot apărea provocări, dar există și o „stea norocoasă” care ajută în momente critice. Comunicarea este esențială, iar prudența la drum și în activități riscante este recomandată.

Luni favorabile: februarie, mai, iunie, iulie, septembrie, noiembrie.

Luni dificile: martie, aprilie, octombrie.

Bivol

Un an foarte bun, cu șanse reale de avansare în carieră și câștiguri. Farmecul personal va juca un rol important, dar trebuie atenție la obstacolele ascunse.

Luni favorabile: martie, aprilie, mai, iulie.

Luni dificile: iunie, august, octombrie.

Tigru

Un an cu tensiuni și presiune, dar și cu ajutor din partea destinului. Relațiile și căsătoria sunt favorizate, mai ales în a doua jumătate a anului.

Luni favorabile: februarie, martie, aprilie, mai, iulie.

Luni dificile: iunie, august, octombrie, noiembrie.

Iepure

Una dintre cele mai norocoase zodii din 2026. Cariera, banii și relațiile sunt bine aspectate, cu condiția să fie evitate impulsivitatea și conflictele.

Luni favorabile: februarie, mai, iunie, iulie, septembrie.

Luni dificile: martie, octombrie.

Dragon

Un an de cotitură, cu suișuri și coborâșuri. Există protecție astrală, dar și riscul unor accidente sau tensiuni emoționale.

Luni favorabile: martie, mai, august, octombrie, decembrie.

Luni dificile: februarie, aprilie, iulie.

Șarpe

Un an bun pentru investiții, idei și relații romantice. Este recomandată atenție la accidente și la bunurile personale.

Luni favorabile: martie, mai, iulie, august, septembrie, decembrie.

Luni dificile: februarie, aprilie, iunie, noiembrie.

Cal

Zodia anului 2026. Există multă energie și sprijin astral, dar și riscul deciziilor greșite. Nu este un an pentru acțiuni solitare.

Luni favorabile: aprilie, mai, iunie, august, septembrie, octombrie.

Luni dificile: februarie, iulie, noiembrie, decembrie.

Capră

Un an cu potențial mare de transformare și progres. Relațiile sunt armonioase, dar există riscuri financiare dacă deciziile sunt impulsive.

Luni favorabile: martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, octombrie.

Luni dificile: februarie, septembrie, noiembrie.

Maimuță

Un an al progresului constant, dar cu riscuri legate de fraude și înșelătorii. Relațiile pot fi fragile, iar izolarea nu este recomandată.

Luni favorabile: aprilie, mai, iulie, august, octombrie, decembrie.

Luni dificile: februarie, septembrie, noiembrie.

Cocoș

Un an considerat decisiv. Apar oportunități mari, dar și conflicte dacă energia este risipită. Colaborările sunt cheia succesului.

Luni favorabile: februarie, martie, mai, iunie, august.

Luni dificile: iulie, septembrie, octombrie.

Câine

Un an bun pentru carieră, dar cu atenție sporită la sănătate și accidente. Rațiunea trebuie să domine emoțiile.

Luni favorabile: februarie, martie, mai, octombrie, noiembrie.

Luni dificile: aprilie, iunie, august, septembrie.

Mistreț

Noroc general bun, susținut de oameni influenți. Există însă riscuri de pierderi financiare și probleme de sănătate dacă rutina este neglijată.

Luni favorabile: februarie, martie, aprilie, mai.

Luni dificile: iunie, august, septembrie, noiembrie.