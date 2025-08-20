Voci puternice din comunitatea motocicliștilor se alătură campaniei

România se confruntă cu o criză în domeniul donării de organe. Cu peste 4000 de pacienți pe listele de așteptare și doar 85 de donatori anual, țara noastră acoperă doar o mică parte din nevoia reală de transplanturi. Statisticile europene plasează România printre țările cu o rată scăzută a donatorilor, cu doar 4 donatori la 1 milion de locuitori, în contrast puternic cu media europeană de 21 de donatori la 1 milion de locuitori.

Bikers for Humanity, MotoADN, Motoraliul Anual Național, Charley Ottley și Cristian Hrubaru sunt primii ambasadori #fearlessdonors. Aceștia transmit un mesaj puternic: „România are nevoie de mai multă solidaritate când vine vorba de alegerile importante pentru viață. Donarea de organe nu ar trebui să fie nici tabu, nici subiect de glumă, nici o etichetă negativă pe care să o punem anumitor categorii – ci un gest umanitar de care este foarte mare nevoie la noi în țară, care merită discutat și planificat de noi toți, în familie.”

Campania a fost lansată oficial la festivalul LaRock

În cadrul festivalului LaRock, la care au participat peste 50.000 de oameni, reprezentanții Agenției Naționale de Transplant și ambasadori ai comunității moto au luat cuvântul pe scenă. De asemenea, a fost amenajat un stand dedicat campaniei #fearlessdonors, unde participanții puteau obține informații și materiale de susținere a cauzei.

Dr. Guenadiy Vatachki, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, a declarat: „Acest demers este încă un pas pe care îl facem în încercarea de a prezenta realitatea nu doar în cifre, dar și în percepția colectivă. Avem nevoie ca donarea de organe să devină un subiect firesc la nivelul societății și al familiei, dar și un simbol pozitiv. Fiecare organ transplantat înseamnă o viață salvată, iar în spatele fiecărui transplant reușit se află generozitatea unei familii care, într-un moment de grea încercare, a ales să dăruiască cel mai de preț cadou pe care îl putem lăsa după noi: a doua șansă la viață.”

Cum poate publicul să se implice în campanie

Campania #FearlessDonors continuă la nivel național prin diverse acțiuni menite să faciliteze alegerile informate și dialogul deschis în spațiul public. Cei care doresc să susțină inițiativa pot purta însemne specifice campaniei, precum insigne, patchuri, tricouri sau bandane.

Aceste simboluri reprezintă curajul de a aborda un subiect dificil și de a face alegeri informate în privința donării de organe. Prin această campanie, se speră că donarea de organe va deveni un subiect mai puțin tabu în România și că tot mai mulți oameni vor înțelege importanța acestui gest umanitar.