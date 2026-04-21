O glumă nevinovată l-a costat scump

În timp ce se grăbea spre Serbia pentru a asista la înmormântarea unei rude, acesta a fost oprit pentru un control de rutină în Friedrichshafen, Germania.

Când ofițerii l-au întrebat ce sumă de bani are asupra sa, Dasic a răspuns ironic: „Aproximativ 100.000 de franci”, referindu-se în glumă la întreaga sa avere, nu la suma pe care o deținea în acel moment.

Gluma a iritat autoritățile, care au trecut imediat la o percheziție amănunțită a mașinii și a bagajelor. Deși nu au găsit suma menționată, polițiștii au descoperit în bagajul său mai multe cutii de Xanax. Deși bărbatul avea rețetă medicală de peste 15 ani pentru acest tratament (necesar în urma unui burnout), medicamentul este strict reglementat.

„Narcoticul este interzis în Germania”, l-au asigurat atunci vameșii. Faptul că numele lui Vesko Dasic figura pe medicament, inclusiv numele și adresa medicului care i-l prescrisese, precum și orele de administrare, nu a părut să îi intereseze.

500 de euro amendă

În legislația germană, medicamentele din clasa benzodiazepinelor (precum Xanax) sunt supuse unor reglementări foarte stricte. Chiar dacă ai rețetă, la trecerea frontierei este adesea necesar un certificat specific (eliberat conform regulilor spațiului Schengen sau legislației naționale) care să ateste că substanța este pentru uz personal, lucru pe care bărbatul nu îl deținea în acel moment.

Fără menajamente, aceștia i-au confiscat întregul tratament și și-au permis chiar și un comentariu: „Puteți să-l cumpărați din Serbia, îl găsiți ca pe bomboane”.

Pentru ca totul să fie complet, Vesko Dasic a trebuit să scoată din buzunar 500 de euro pentru amendă, fiind totodată demarată o procedură penală.

Unul dintre vameși i-ar fi spus: „500 de euro nu înseamnă nimic pentru dumneavoastră, câștigați 5000”. Vesko Dasic a plătit. Teama de a fi nevoit să rămână pe loc și de a nu putea ajunge la înmormântare a fost mai mare decât prejudiciul financiar.

Xanax este un medicament care intră sub incidența legii privind stupefiantele, atât în Germania, cât și în Elveția. În cazul călătoriilor în străinătate, este imperativ să aveți asupra dumneavoastră o adeverință pentru administrarea medicamentelor.

Xanax nu este un produs inofensiv

Întrebat despre acest aspect, Institutul elvețian pentru produse terapeutice, Swissmedic, a răspuns: „La intrarea sau ieșirea peste frontiera elvețiană, responsabilitatea revine întotdeauna călătorului”. Institutul subliniază că alprazolamul, substanța activă din Xanax, nu este un produs inofensiv. Importul său ilegal constituie o încălcare a legii privind produsele terapeutice și a legii privind stupefiantele.

Ironia sorții: dacă Vesko Dasic ar fi fost german și s-ar fi deplasat din țara sa în Elveția, cutia sa de medicamente conținând 30 de pastile de 1 miligram ar fi trecut, probabil, de control, explică cei de la Swissmedic:

„În legea privind produsele terapeutice, legiuitorul stipulează că persoanele fizice sunt autorizate să importe cantități mici de medicamente autorizate în Elveția, pentru uz personal.”

O „cantitate mică” – confirmată de diferite hotărâri ale Tribunalului Administrativ Federal – reprezintă un „necesar terapeutic pentru o lună de tratament”. Exact cantitatea pe care Vesko Dasic o avea asupra sa. Acest lucru nu l-a ajutat. Conform documentelor vamale germane pe care Blick a putut să le consulte, Vesko Dasic face acum obiectul unei proceduri penale.

