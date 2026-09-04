Șoferul american a fost depistat de radar cu 251 km/h

Un incident rutier s-a petrecut pe o autostradă din Elveția, unde un șofer în vârstă de 23 de ani a fost depistat deplasându-se cu o viteză uluitoare. Tânărul, cetățean american, s-a urcat la volan în noaptea de miercuri spre joi, ignorând complet regulile de circulație și limitele legale.

În jurul orei 04:55, în timp ce se deplasa din direcția Berna către Châtel-Saint-Denis, automobilul condus de el a trecut prin dreptul unui punct de control al vitezei amplasat pe autostrada A12, în zona localității Bösingen. Aparatul radar a înregistrat o viteză de 251 km/h pe un sector de drum unde limita maximă permisă este de doar 120 km/h, relatează portalul de știri Blick, parte a grupului Ringier.

Polițiștii din Elveția i-au confiscat mașina americanului

Echipajele Poliției Cantonale din Fribourg au acționat prompt pentru interceptarea vehiculului care punea în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. Mașina a fost oprită în siguranță câțiva kilometri mai departe, pe raza localității Vaulruz.

În urma intervenției, oamenii legii au luat măsuri drastice împotriva conducătorului auto. Tânărul de 23 de ani a fost reținut temporar în vederea audierii și i s-a notificat imediat interdicția oficială de a mai conduce autovehicule pe teritoriul Elveției. Totodată, polițiștii au dispus confiscarea și sechestrarea mașinii cu care s-a comis infracțiunea.

Tânărul american a fost reținut și trimis în judecată

Fapta tânărului american încadrează cazul la categoria infracțiunilor rutiere de o gravitate extremă în legislația elvețiană, recunoscută la nivel european pentru toleranța zero față de depășirile majore ale vitezei legale.

Pe numele conducătorului auto a fost formulată o plângere penală, iar dosarul a fost înaintat Parchetului competent. Șoferul urmează să fie cercetat de procurori, riscând pedepse severe, sancțiuni financiare consistente și o interdicție extinsă de a intra sau de a conduce pe drumurile din această țară.

O sancțiune neobișnuită a primit un alt șofer în Elveția, la începutul lui 2025. Șoferul a primit o amendă de 105.000 de euro, după ce nu a respectat distanța de siguranță. Sancțiunea a fost stabilită în conformitate cu legislația.

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