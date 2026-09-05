FCSB a redus din diferență în minutul 84, când David Miculescu a înscris un gol spectaculos la colțul lung. Finalul partidei a fost marcat de tensiuni. În minutul 86, Dinamo a primit un penalty după un contact între Târnovanu și Zandbergen, însă portarul FCSB-ului a reușit să apere șutul lui Armstrong.

Cartonașele roșii au influențat și ele desfășurarea partidei. Andre Duarte a fost eliminat încă din minutul 30, lăsându-și echipa în 10 oameni, în timp ce, în prelungiri, Cîrjan a văzut al doilea galben pentru simulare.

Deși FCSB a avut momente bune, inclusiv un gol anulat în prima repriză pentru fault în atac al lui Garita, echipa nu a reușit să egaleze. „A fost un meci greu, dar suntem fericiți cu victoria”, a declarat un oficial al lui Dinamo pentru GSP.

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