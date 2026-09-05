Atmosfera caldă a reunirii a fost subliniată și de mesajul transmis de Gabi Balint pe rețelele de socializare, fostul atacant exprimându-și bucuria de a fi din nou alături de oamenii alături de care a scris istorie la nivel european. Fostul fotbalist a ținut să-i mulțumească patronului restaurantului, Valentin „Coardă” Sălăgean, pentru ospitalitate și pentru modul în care îi primește de fiecare dată.

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Imaginea care readuce în prim-plan protectorul Stelei din anii ’80

La cina festivă au luat parte nume mari din istoria fotbalului românesc, însoțiți în unele cazuri și de partenerele de viață. În dreapta mesei s-au poziționat Ștefan Iovan, Miodrag Belodedici, Gabi Balint, gazda evenimentului Valentin Sălăgean, Valentin Ceaușescu, Marius Lăcătuș și soția sa, Mariana Lăcătuș. În partea stângă a mesei au stat fostul selecționer Victor Pițurcă, fostul căpitan Tudorel Stoica, soția acestuia și soția lui Pițurcă, creând astfel un tablou de familie al generației de aur de la Sevilla.

Prezența lui Valentin Ceaușescu la această masă nu este una întâmplătoare, ci reconfirmă legătura strânsă pe care a menținut-o peste decenii cu fotbaliștii generației ’86. În anii de glorie ai roș-albaștrilor, fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu a activat ca un veritabil manager neoficial al echipei, având un rol crucial în asigurarea celor mai bune condiții de pregătire și în facilitarea transferurilor celor mai valoroși jucători din campionatul intern către clubul militar.

Relația extrem de apropiată dintre Valentin Ceaușescu și jucătorii antrenați la acea vreme de Emeric Ienei a rămas legendară, foștii sportivi recunoscând în repetate rânduri că protecția și implicarea sa au creat climatul de performanță necesar pentru cucerirea celui mai râvnit trofeu din fotbalul european. Revederea demonstrează că, dincolo de trecerea anilor și de schimbările istorice, prietenia dintre fosta conducere a echipei și eroii de la Sevilla a rămas neschimbată.

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