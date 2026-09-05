De asemenea, Putin a salutat de formă eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar a subliniat imediat că situația este „dificilă”.

La rândul lui, Steve Witkoff, emisar și prieten cu Donald Trump, i-a transmis lui Putin „urări de bine” din partea președintelui american și i-a mulțumit pentru anunțul cu privire la încetarea bombardamentelor asupra Kievului începând de la miezul nopții dintre sâmbătă și duminică.

În timp ce Witkoff îi mulțumea lui Putin, armata rusă bombarda puternic Kievul și omora civili, după cum relatează Ukrainska Pravda. Rușii au bombardat în 28 de locuri din cinci cartiere ale capitalei Ucrainei, după ce cu o zi înainte au lovit două aeroporturi din apropiere, asta deși știau că Witkoff își dorea să ajungă în Ucraina pe calea aerului.

Steve Wiktoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, au sosit sâmbătă la prânz la Moscova și au fost întâmpinați pe Aeroportul Vnukovo de către emisarul pe probleme economice al lui Putin, Kirill Dmitriev.

Cei doi au discutat timp de trei ore și jumătate cu Dmitiev, timp în care Putin a inaugurat o nouă linie de metrou la Moscova și s-a întâlnit cu candidați ai partidului Kremlinului, Rusia Unită, la alegerile legislative programate pe 18-20 septembrie și trucate deja de regimul de la Moscova.

Potrivit lui Trump, prietenul său Wiktoff și ginerele său Kushner s-au dus la Moscova cu o nouă propunere de pace. Witkoff și Kushner sunt așteptați duminică la Kiev pentru prima lor vizită în Ucraina în calitate de emisari ai președintelui SUA.

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