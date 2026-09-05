În Jurilovca, meniul a inclus preparate tradiționale precum șalău prăjit, icre de crap, ciorbă de perișoare de pește, platouri pescărești și hamsie prăjită. Costul total al mâncărurilor pe bază de pește a ajuns la aproximativ 594 de lei, iar nota finală, incluzând și băuturi precum cafea și limonadă, a fost de 774 de lei, echivalentul a 77,4 lei de persoană, potrivit unei analize publicate de Economedia.

La Dunavățu de Jos, grupul a comandat patru platouri pescărești, somn și crap prăjit cu mămăligă și mujdei, dar și preparate fără pește, precum ciorbă de văcuță și crispy de pui. Nota finală, care a inclus și băuturi, a fost de 808 lei, adică 80,8 lei de persoană. În acest caz, preparatele din pește au totalizat 384 de lei.

După calculul celor trei cheltuieli principale, pentru tot grupul rezultă un total de 2.682 de lei pentru o zi în Delta Dunării: 1.100 de lei pentru plimbarea cu barca, 774 de lei pentru masa din Jurilovca și 808 lei pentru masa din Dunavățu de Jos. Asta înseamnă aproximativ 268 de lei de persoană pentru o zi. Calculul nu include cazarea, transportul până în Deltă, combustibilul sau alte cheltuieli care pot apărea pe parcursul unei vacanțe.

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