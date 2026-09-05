Gabi Torje a recunoscut că intenția de a intra în competiție exista de mai mult timp, însă abia în acest an s-au aliniat astrele pentru a face pasul spre proiect. Înainte de a pleca spre continentul asiatic, fostul dinamovist s-a consultat cu prietenul său, Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express 2025, pentru a afla detalii esențiale din punct de vedere logistic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ce l-a întrebat Gabi Torje pe Gabi Tamaș înainte de plecarea la Asia Express 2026

„Mi-am dorit să particip la această competiție. Anul trecut a fost prima propunere pentru mine, însă nu s-a putut atunci. A fost anul acesta cu Alexuc, a fost o alegere foarte bună pentru că suntem doi prieteni foarte buni, doi oameni care ne cunoaștem foarte bine și a fost o experiență unică și senzațională. N-am prea vorbit foarte mult de competiție cu Gabi Tamaș pentru că voiam să mă duc la o competiție de genul sau la o emisiune fără să știu ce se va întâmpla. Așa că ceea ce l-am întrebat pe el a fost doar de haine, ce haine am nevoie. Și el mi-a zis: «Nu-ți lua atât de multe, ia-ți să fii cât mai comod și cât mai relaxat pe traseu»”, a declarat Gabi Torje pentru Libertatea.

Gabi Torje: „Nu aveam toaletă, nu aveam duș, era o groapă în curte”

Traseul prin Uzbekistan și China i-a dus pe concurenți în zone rurale și comunități unde nivelul de trai diferă masiv de confortul european. În ciuda neajunsurilor materiale ale localnicilor, Gabi Torje s-a arătat profund impresionat de deschiderea cu care el și colegul său au fost primiți în casele oamenilor simpli, gata să își împartă puținul cu doi străini.

Experiența cazărilor a fost însă una plină de contraste pentru echipă. În timp ce unele nopți au fost petrecute în spații extrem de modeste, lipsite de facilități de bază, alte locații s-au dovedit a fi adevărate surprize plăcute.

„Nu știu dacă m-a șocat neapărat ceva, m-a impresionat faptul că oamenii în Uzbekistan sunt foarte, foarte săritori și, indiferent de statutul social pe care îl au, de banii pe care îi au, te primesc la ei în casă și îți oferă tot ce au cel mai bun în casă. Avem și cazare care m-a impresionat în bine și o cazare care m-a impresionat în rău, dar a fost un loc în care să putem dormi și lucrul acesta a fost cel mai important. În rău… nu aveam toaletă, nu aveam duș, era o groapă în curte. Și de bun, o vilă senzațională. Obosit după o zi întreagă pe traseu, 100% te poți odihni”, a completat fostul fotbalist pentru Libertatea.

În ce zile se difuzează Asia Express la Antena 1

Asia Express revine la Antena 1 cu un sezon mare cât China! Duminică, 6 septembrie, de la ora 20.00, începe aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE