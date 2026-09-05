Operatorii din industria HoReCa au mizat pe acest interes uriaș al publicului tânăr, organizând evenimente de tip watch party cu videoproiectoare, meniuri speciale de băuturi și atmosfere tematice, unde reacțiile live ale spectatorilor creează o energie colectivă similară cu cea de la marile meciuri de fotbal.

Terase, grădini urbane și rooftop-uri din București cu ecran mare

Zona centrală și spațiile în aer liber reprezintă opțiunea principală pentru fanii din Capitală care caută proiecții în aer liber. Printre cele mai populare locații din București se numără Sip Pop-Up Garden, un spațiu care organizează seri consecutive de vizionare. Conceptul este axat pe o atmosferă relaxată alături de prieteni, băuturi răcoritoare și comentarii live.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

O altă opțiune spectaculoasă din centrul Capitalei este terasa situată la etajul al doilea al Grand Hotel Bucharest, unde proiecția episodului pe ecran mare este acompaniată de muzică asigurată de un DJ set. Pentru locuitorii din zona Cotroceni, Kicen Snek Bar continuă tradiția serilor dedicate emisiunii, oferind un cadru mai intim pentru grupurile de prieteni. Fanii show-ului se mai adună în mod obișnuit la Nature Pub, care transformă spațiul de terasă într-un punct de întâlnire cu videoproiector.

Watch party-uri în cluburi și lounge-uri din Capitală

Pentru cei care își doresc o atmosferă mai dinamică, ce prelungește difuzarea TV într-o noapte de petrecere, opțiunile din București includ spații de clubbing și lounge-uri consacrate. La nJOY Garden & Club, seria de watch party este concepută ca un eveniment complet, în care accesul la proiecția live a emisiunii este urmat de un after-party cu muzică electronică și DJ.

Totodată, opțiuni de vizionare live sunt organizate și la NUBA Palace, unde difuzarea episodului este urmărită într-un cadru festiv, precum și la #Altfel Decebal, unde seriile tematice cu specific de insulă adună zeci de grupuri de tineri.

Cafeneaua Actorilor din Parcul Tineretului pune la dispoziție o terasă spațioasă prevăzută cu ecrane orientate direct către mese.

Locațiile din țară unde se adună fanii emisiunii Insula Iubirii

Fenomenul vizionării colective s-a extins rapid și în alte mari orașe din România, unde terasele și lounge-urile de top proiectează momentele de la bonfire pe ecran uriaș.

La Constanța, terasa Balkanik a devenit un punct fix de întâlnire pentru fanii de la malul mării, organizând seri de vizionare pe terasă în fiecare seară de emisie. Într-o atmosferă similară, locația Enchanté Rooftop din Oradea adună comunitatea locală pentru vizionări live acompaniate de concursuri, premii-surpriză și un meniu special pregătit pentru seri tematice.

De asemenea, concepte de watch party sunt organizate periodic și în alte mari centre universitare, cum ar fi Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, unde puburile centrale pun la dispoziția clienților ecrane gigant de exterior.

Organizatorii le recomandă tuturor celor care doresc să asiste la aceste proiecții în oraș să își facă rezervările din timp, întrucât locurile la mese se epuizează rapid înainte de ora de începere a difuzării pe TV.

Insula Iubirii, show-ul fenomen prezentat de Radu Vâlcan, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE