Care sunt zonele vizate

„Vântul puternic va sufla cu până la 70 km/h, iar cantităţile de apă acumulate vor fi de până la 25 de l/mp”, au transmis meteorologii. ANM avertizează asupra riscurilor asociate fenomenelor extreme.

Judeţul Bacău: Ghimeş-Făget;

Judeţul Suceava: Dolhasca, Forăşti, Drăguşeni;

Judeţul Neamţ: Piatra-Neamţ, Târgu Neamţ, Roznov, Borleşti, Bicaz, Vânători-Neamţ, Piatra Şoimului, Răuceşti, Cordun, Săvineşti, Dumbrava Roşie, Gherăeşti, Zăneşti, Podoleni, Grumăzeşti, Bodeşti, Rediu, Pângăraţi, Trifeşti, Petricani, Girov, Români, Crăcăoani, Bicaz-Chei, Boteşti, Agapia, Bălţăteşti, Gârcina, Ţibucani, Bârgăuani, Bicazu Ardelean, Mărgineni, Urecheni, Hangu, Timişeşti, Brusturi, Secuieni, Tarcău, Păstrăveni, Ştefan cel Mare, Tazlău, Dămuc, Alexandru cel Bun, Dulceşti, Taşca, Ghindăoani, Războieni, Dragomireşti, Dochia, Tupilaţi, Făurei, Ruginoasa, Negreşti, Văleni, Dobreni, Drăgăneşti;

Judeţul Iaşi: Paşcani, Cotnari, Scobinţi, Lespezi, Hălăuceşti, Tătăruşi, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Mirosloveşti, Moţca, Vânători, Cepleniţa, Todireşti, Cristeşti, Mogoşeşti-Siret, Sireţel, Mirceşti, Alexandru I. Cuza, Heleşteni, Hărmăneşti, Ciohorăni;

Averizarea nowcasting se încheie la ora 21.00.

Unde se răcorește duminică

Duminică, valorile termice vor scădea în majoritatea regiunilor. În sudul țării, inclusiv în zona Capitalei, vremea va rămâne însă caldă.

Maximele din sudul Munteniei pot ajunge în jurul valorii de 32-33 de grade, ceea ce înseamnă că Bucureștiul va păstra o atmosferă de vară, chiar dacă va fi ceva mai suportabil decât sâmbătă.

În special în zona Carpaților Orientali sunt posibile averse slabe iar noaptea, temperaturile vor coborî mult în zonele înalte și în depresiuni.

În depresiunile Carpaților Orientali pot fi valori de doar 5-7 grade.

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