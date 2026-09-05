Plecarea din funcție a lui Dominic Fritz ar urma să aibă loc în baza unui ordin emis de prefectul USR de Timiș, Paul Finta. Explicând procedura la modul general, fără a se referi punctual la Fritz, prefectul a declarat pentru Libertatea că ordinul pe care îl va emite nu va fi unul care „dispune” încetarea mandatului, ci unul care „constată” încetarea de drept a mandatului de primar.

Între timp, Nicolae Robu a ieșit „la încălzire”. Fostul primar a declarat pentru Libertatea că nu a luat încă o decizie cu privire la o nouă candidatură. Glumind, Robu a spus că „pe nemți să nu consideri că i-ai învins decât după ce-i vezi în autocar și autocarul luând-o din loc”.

Următoarea mișcare a prefectului de Timiș

Prefectul de Timiș, Paul Finta, ajuns în funcție cu susținerea USR, a declarat pentru Libertatea că nu vrea să vorbească despre cazul concret al lui Fritz, dar a explicat care este procedura care trebuie urmată în astfel de situații. „Noi vorbim de o normă tranzitorie care a fost adoptată de Parlament, care prevede că pierderea mandatului de primar are loc la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Vorbim despre o încetare de drept a funcției. Cu privire la domnul Fritz avem o procedură în derulare. Ce aș putea să vă spun e legat de procedura generală”, a declarat prefectul Finta.

Prefectul județului Timis Paul Finta

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a explicat că norma tranzitorie nu prevede și procedura, urmând să fie urmați pașii din Codul administrativ, unde se prevede că „în cazul încetării de drept a mandatului de primar, prefectul constată, nu dispune, ci constată încetarea mandatului”.

Paul Finta a explicat că, înainte ca prefectul să constate încetarea mandatului de primar, secretarul primăriei trebuie să întocmească un referat prin care se comunică Prefecturii motivul și actele care au stat la baza încetării mandatului.

„Ordinea este următoarea: secretarul unității administrativ-teritoriale comunică un referat, pe baza căruia prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Acel ordin al prefectului poate fi ulterior atacat în instanță în termen de 10 zile, iar instanța trebuie să se pronunțe în 30 de zile de la data la care a fost sesizată”, a declarat prefectul de Timiș pentru Libertatea.

„Nu luăm în considerare că nu va fi transmis acest referat”

Paul Finta a mai declarat că secretarul primăriei are obligația să transmită referatul într-un termen de 10 zile de la data intervenirii situației de încetare de drept a mandatului primarului. „Nu luăm în considerare că nu va fi transmis acest referat”, a mai declarat prefectul Finta pentru Libertatea.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a declarat că ordinul de prefect prin care Dominic Fritz a fost sancționat cu 10 la sută din salariu „va fi menținut, pentru că a fost legal emis”. Ordinul respectiv a fost contestat în instanță de Partidul România Puternică, procesul fiind pe rol, în fază incipientă, la Tribunalul Timiș.

„E puțin probabil că mai poate fi salvat mandatul domnului Fritz”

Președintele Academiei de Advocacy, Radu Nicosevici, a declarat că, în opinia sa, „e puțin probabil că mai poate fi salvat mandatul domnului Fritz”, urmând ca Primăria Timișoara să fie condusă de unul dintre cei doi viceprimari USR. Hotărârea prin care Ruben Lațcău a fost ales viceprimar prevede că acesta este înlocuitorul de drept al primarului.

Consiliul Local ar putea însă provoca un „cutremur” în administrația locală dacă i-ar schimba din funcție pe cei doi viceprimari. Întrebat dacă, în actuala configurație a Consiliului Local Timișoara, se poate forma o nouă majoritate prin care actualii viceprimari să fie înlocuiți, Radu Nicosevici a declarat că „situația relației dintre partidele reprezentate în Consiliul Local este foarte fluidă”.

„Noi constatăm în Timișoara că, spre deosebire de nivelul național, unde PNL și USR au creat o alianță, la nivel local lucrul acesta nu este prea evident. Din punctul acesta de vedere, cred că cele patru partide care contează (PNL, USR, PSD, AUR) vor merge fiecare pe drumul lor. Posibila alianță dintre USR și PNL, la Timișoara, pentru funcția de primar, nu cred că o să funcționeze”, a declarat Radu Nicosevici pentru Libertatea.

Nicolae Robu așteaptă ca Fritz „să urce în autocar și autocarul să plece”

Primar al Timișoarei timp de două mandate (2012-2020), din partea USL și PNL, dar învins de două ori de Dominic Fritz la ultimele două alegeri, Nicolae Robu a lansat, după noua lege ANI, un sondaj pe pagina sa de Facebook prin care își testează șansele de a fi ales din postura de candidat independent.

Robu a declarat pentru Libertatea că nu a luat, însă, o decizie privind o nouă candidatură. „Sper să fiu înțeles de cei 42.000 de timișoreni care și-au pus încrederea în mine acum doi ani și m-au votat, ca și de ceilalți care, lămurindu-se între timp, își doresc revenirea mea”, a declarat Robu.

Fostul primar al Timișoarei Nicolae Robu

Fostul primar al Timișoarei a spus că, dacă va decide să candideze, va cere votul tuturor cetățenilor Timișoarei, „indiferent de opțiunea lor politică”. Robu a spus că, dacă va candida, vrea să atragă voturi inclusiv de la susținători UDMR, AUR sau USR, „vizându-i pe acei progresiști decenți și de bună credință, căci sunt și asemenea, pe unii chiar îi cunosc și au respectul meu, cum îl am și eu pe al lor, și am spus asta în mai multe rânduri”. „Dacă voi fi ales, voi face exclusiv administrație, nu politică, de care eu unul m-am lecuit definitiv”, a mai declarat fostul primar.

Nicolae Robu a mai spus că nu a luat încă o decizie în privința unei candidaturi și pentru că nu se știe încă dacă vor fi organizate alegeri. „În orice caz, eu nu-l văd pe dl Bolojan, prieten atât de bun al dlui Fritz, hotărând organizarea de alegeri și riscând pierderea de către apropiații săi, am în vedere partidul USR, a controlului asupra administrației Timișoarei. Dar hai să închei într-un ton glumeț, dar în același timp și serios. În fotbal se spune: pe nemți să nu consideri că i-ai învins decât după ce-i vezi în autocar și autocarul luând-o din loc”, a mai declarat Nicolae Robu pentru Libertatea.

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