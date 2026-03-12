Visul unei case în Italia, la doar 1 euro

În centrul eforturilor de revitalizare a satelor italiene, o inițiativă care a stârnit interesul a milioane de oameni este cea a caselor vândute la prețul simbolic de 1 euro.

Proiectul a fost lansat pentru a combate depopularea zonelor rurale și pentru a readuce viață în micile comunități, iar de-a lungul anilor a atras cumpărători nu doar din Italia, ci din întreaga lume.

Inițiativa nu este doar o oportunitate imobiliară ieftină, ci și un proiect de regenerare urbană și socială, care urmărește salvarea clădirilor abandonate și revigorarea comunităților aflate în declin.

Ce trebuie să știe cei interesați

Din 2009, nu mai puțin de 77 de comune din Italia au lansat proiecte prin care vând locuințe la preț simbolic pentru a încuraja renașterea satelor istorice.

Scopul principal nu este profitul, ci recuperarea patrimoniului construit și readucerea la viață a unor localități care, în trecut, erau pline de activitate, dar care astăzi riscă să dispară.

Cele mai multe locuințe scoase la vânzare sunt case vechi, aflate într-o stare avansată de degradare. Acestea necesită lucrări de renovare consistente, nu doar pentru refacerea aspectului exterior, ci și pentru a asigura condiții moderne de locuire și o eficiență energetică adecvată.

În multe cazuri, izolarea geografică a satelor poate îngreuna gestionarea lucrărilor și colaborarea cu profesioniști locali. Tocmai această provocare se află însă în centrul proiectului: transformarea unor clădiri abandonate în locuințe funcționale și sustenabile pe termen lung.

Unde sunt disponibile casele de 1 euro în 2026

În 2026, programul caselor de 1 euro este prezent în 14 regiuni din Italia.

Majoritatea ofertelor se află în sudul țării, în special în Sicilia, Calabria și Sardinia, însă există oportunități și în alte regiuni, precum Toscana, Lazio, Piemonte sau Marche.

Lista localităților implicate este actualizată constant, iar noi comune pot lansa programe similare în fiecare an. Din acest motiv, cei interesați sunt sfătuiți să urmărească paginile oficiale ale administrațiilor locale pentru a afla când apar noi oferte, potrivit webnews.it.

Ce costuri implică achiziția

Deși prețul simbolic este de doar 1 euro, achiziția nu este lipsită de costuri. Cumpărătorii trebuie să ia în calcul o serie de cheltuieli suplimentare, care pot depăși cu mult suma inițială.

Printre principalele obligații se numără prezentarea unui proiect de renovare în termen de șase luni de la achiziție. Lucrările trebuie începute în cel mult un an și finalizate în maximum trei ani.

Costul estimat pentru renovarea unei astfel de locuințe variază, în general, între 20.000 și 25.000 de euro.

Suma include lucrările structurale, dar și taxele notariale, costurile cadastrale și alte proceduri administrative.

Obligațiile cumpărătorilor

Cei care achiziționează o casă de 1 euro trebuie să încheie și o poliță fideiussorie bancară sau de asigurare, care funcționează ca o garanție pentru realizarea investiției.

Valoarea acesteia poate varia, de obicei, între 1.000 și 5.000 de euro.

Prin urmare, cumpărarea unei case la 1 euro nu trebuie privită ca o simplă „ofertă de lichidare”, ci ca un proiect care implică responsabilitate și investiție personală.

Costul real este cel al lucrărilor de renovare și al transformării clădirii într-o locuință funcțională, păstrând în același timp valoarea istorică a satului.

