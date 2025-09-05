Pentru a doua oară, fabrica își deschide porțile publicului și transformă o zi de weekend într-o experiență plină de curiozitate, distracție și inspirație.

Ce ți-am pregătit:

Tururi ghidate ale fabricii – vei vedea pas cu pas cum se nasc produsele Kärcher și vei descoperi tehnologia și standardele de calitate care fac diferența;

– vei vedea pas cu pas cum se nasc produsele Kärcher și vei descoperi tehnologia și standardele de calitate care fac diferența; Workshop inspirațional cu alpinistul Alex Găvan – o discuție despre echipă, curaj și performanță, fie că vorbim despre vârfurile munților sau despre succesul în fabrică;

Jocuri și distracție – te așteaptă provocări de aspirat viteză, un super panou de escaladă, treasure hunt și multe alte provocări creative;

– te așteaptă provocări de aspirat viteză, un super panou de escaladă, treasure hunt și multe alte provocări creative; Tombolă cu premii – poți pleca acasă cu unul dintre cele 10 aspiratoare Kärcher oferite în cadrul evenimentului;

– poți pleca acasă cu unul dintre cele 10 aspiratoare Kärcher oferite în cadrul evenimentului; Oportunități de carieră – Vrei să faci parte dintr-o echipă WOW? Dacă îți cauți job, este momentul ideal pentru a ne convinge că trebuie să fim colegi.

Totul e gratuit, tu trebuie să vii doar cu energie bună și curiozitate. Completează formularul de participare aici: kaercher.ro/portideschise

Hai să vezi dincolo de produse și să cunoști oamenii care transformă inovația în realitate. Poate vei pleca acasă cu un premiu, poate cu un job nou sau, cel puțin, cu povești WOW de spus mai departe.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Dacă încă nu te-ai hotărât, vezi aici cum a fost ediția de anul trecut:

Foto: Kärcher