Dar să mergi la sală poate să nu fie o opțiune pentru tine, din mai multe motive, iar alergatul afară are câteva dezavantaje, printre care vremea, suprafețele variate sau aglomerația. Poți rămâne activ și fără să ieși din casă cu o bandă de alergat. Îți va ușura viața și te va menține în formă, fără să faci prea mult efort sau să ieși din casă.

De ce să investești într-o bandă de alergat

Definiția exactă a stilului de viață sedentar este atunci când o persoană petrece șase sau mai multe ore pe zi stând jos sau întinsă și nu face mișcare fizică semnificativă în viața de zi cu zi.

Acest lucru poate suna familiar – într-un loc de muncă la birou, de exemplu, mulți oameni stau toată ziua de lucru în fața unui computer, apoi se relaxează în fața televizorului sau a telefonul înainte de a merge la culcare. Este o rutină în care este ușor să cazi, dar nu fără riscuri.

Semnele unui stil de viață sedentar pot fi atât fizice, cât și mentale, iar uneori sunt atât de mici încât s-ar putea să nici nu recunoști că ți se întâmplă. Este important să înțelegi și să recunoaști semnele, astfel încât să poți face ajustări pentru a îți îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții.

Comportamentul sedentar poate duce la afecțiuni grave de sănătate care pot avea un impact major pe termen lung asupra bunăstării tale fizice și mentale.

Exercițiile fizice nu trebuie să aibă loc într-o sală de sport. Cu o bandă de alergat îți poți face timp pentru o plimbare rapidă sau poți merge într-un ritm alert în timp ce te uiți la filmul preferat. Este ideală dacă nu ai făcut prea mult sport până acum, dar este perfectă și dacă vrei să te menții în formă, dar nu ai timp de sală sau alergat în parc.

Bandă de alergat pliabilă

Dacă nu ai prea mult loc în sufragerie, dormitor sau altă cameră în care vrei să pui banda de alergat, ai grijă să alegi una pliabilă, care se va compacta și nu va ocupa mult loc. Nu îți face griji cu privire la greutate, pentru că cele mai multe vor necesita doar să ridici puțin banda, astfel încât să aceasta să stea într-o poziție verticală. Iată câteva variante de bandă de alergat pliabilă.

Banda de alergare Kondition ultra-pliabilă are 36 de programe, 12 viteze și un motor de 1,5 CP. Este o bandă de alergare ușoară, care ocupă puțin spațiu și se poate depozita oriunde. Se rabatează cadrul de sprijin în plan orizontal și se pliază suprafața de alergare pe jumătate.

O altă variantă este banda de alergare Techfit Slim pliabilă, care are un motor de 3 CP, suportă până la 110 kilograme, are sistem de lubrifiere și se pliază astfel încât să o poți depozita oriunde.

Această bandă se poate depozita în spații mici, cum ar fi sub pat, canapea sau birou. Are roți pentru transport și are piciorușe antiderapante.

Banda de alergare DHS are 1,25 CP și viteze de la 1 la 12 km/h. Poate fi înclinată manual și suportă o greutate maximă de 100 de kilograme.

Se pliază ușor și poate fi transportată și depozitată oriunde. Este banda ideală cu care să îți începi călătoria spre o viață mai activă și sănătoasă.

O altă opțiune este banda de alergare electrică FitTronic D30, cu un motor de 1,75 CP, mp3 player și ajunge la viteze de până la 10 km/h. Este o bandă de alergare pliabilă, care poate fi depozitată ușor și rapid, nu ocupă spațiu și este foarte practică. Ai o consolă care îți afișează viteza, distanța, caloriile arse și timpul de alergare.

Bandă de alergat – cele mai ieftine modele

Dacă bugetul tău este limitat, banda de mers Energy Fii Start 100 este ideală pentru tine. Vine cu elastice și disc twister incluse și este instrumentul care te va face să îți schimbi viața, începând să devii din ce în ce mai activ. Te va ajuta să faci pași și să te menții sănătos. Vine asamblată în cutie în proporție de 95%, este mică și compactă, pliabilă și are roți de transport ca să o poți muta oriunde ușor.

O altă bandă prietenoasă cu bugetul este HomCom. O bandă de alergare pliabilă, cu ecran LCD care afișează timpul, viteza, distanța și caloriile arse. Are o suprafață de alergare lată și antiderapantă și este ușor de asamblat.

Banda de alergare magnetică Kondition HMG-1800 este ideală pentru un buget limitat. În plus, oferă exact ceea ce oferă și o bandă de alergare mai scumpă. Vei reuși să îți faci pașii, să alergi și te menții activ cu această bandă, adică își va îndeplini scopul. Este perfectă pentru o locuință nu prea încăpătoare. Are ecran LCD cu taste care îți indică timpul, distanța, viteza și caloriile arse.

Vida XL este o bandă de alergare ideală pentru începători. Este ieftină și accesibilă, dar rămâne totuși o investiție. De data aceasta, investiția va fi în sănătatea ta. Vida XL are o suprafață de alergare de 93 x 36 cm și poți monitoriza caloriile arse, durata antrenamentului și distanța de alergare.

Este o bandă de alergare mică, neelectrică și foarte potrivită pentru începători care vor să facă pași de plimbare, jogging ușor sau alergare.

Bandă de alergat profesională – alegerea campionilor

Pentru cei care sunt deja în formă și vor să se păstreze așa lucrând și în confortul propriei case, aceste benzi de alergate sunt dedicate lor. Profesioniștii care sunt deja inițiați în arta sportului, o practică deja și vor să își facă încălzirea sau sesiunea de cardio în confortul propriei case. Iată câteva alegeri populare.

Banda de alergare GO4FIT are un motor de 4 CP, viteze de la 1 la 20 de km/h, înclinare automată 15%, cheie de siguranță, bluetooth, sistem inteligent de absorbție a șocurilor în patru puncte, o suprafață de alergare mare, ecran LCD și multe alte beneficii. Această bandă se pliază și este fabricată din oțel inoxidabil, motiv pentru care este alegerea profesioniștilor în materie de sport acasă.

O altă opțiune a experților este banda de alergat electrică Orion Sprint C6, cu un motor de 4 CP, viteză maximă de 20 km/h, înclinare automată, bluetooth, un computer complex și un cadru robust.

În plus, are o suprafață mare de alergare și vine cu 12 programe prestabilite. Îți arată ritmul cardiac sau înclinarea suprafeței de alergare. Este o investiție majoră, însă are toate beneficiile la care te poți gândi.

Banda de alergat FitTronic D550 are un motor de 3 CP, 3 aplicații Kinomap, Zwift, Newrunway, înclinație automată, viteză până la 18 km/h și programe prestate. Este o bandă destinată profesioniștilor care vor să se antreneze la domiciliu sau pasionaților de fitness care vorbă facă partea de cardio acasă. Această bandă este construită din materiale durabile și rezistente, suportând o greutate de până la 140 de kilograme.

O altă alegere populară în rândul profesioniștilor este BodyFit A600, o bandă de alergat electrică cu viteză de până la 16 km/h, o suprafață de alergare de 130×46 cm, greutate suportată până la 130 de kilograme și computer inteligent.

Are înclinație și sistem de amortizoare ce reduce impactul asupra articulațiilor. Vine cu posibilitatea de conectare prin bluetooth cu aplicația Fitshow. Orice bandă de alergare ai alege, asigură-te că începi antrenamentele cu o încălzire ușoară, astfel încât să nu te accidentezi. Fă stretching pentru câteva minute, apoi începe cu un mers lent, rapid și până la alergare, astfel încât mușchii să se încălzească.

