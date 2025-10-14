Istoria rasei Border Collie

Border Collie are o istorie îndelungată, care datează încă din Imperiul Roman. Câinii de turmă aduși de romani în Britania s-au încrucișat cu câinii vikingilor, astfel rezultând actuala rasă Border Collie, un câine de statură medie, agil și perfect adaptat terenurilor accidentate din Scoția și din Țara Galilor. Acești câini au fost considerați cei mai buni câini de turmă din lume, datorită modului lor discret și precis de a conduce animalele, prin mișcări fluide și o energie concentrată.

În 1995, rasa a fost recunoscută oficial de către clubul American Kennel (AKC) și a fost inclusă în grupa câinilor de turmă. Trebuie spus că Regina Victoria a Marii Britanii a fost o mare admiratoare a acestei rase de câini, devenind pasionată de Border Collie începând cu anul 1860. Tot în acea perioadă, acești câini au început să fie separați clar de Collie moderni.

Poetul scoțian Robert Burns a imortalizat legătura specială dintre om și acest câine în poemele sale, inspirat fiind de pierderea câinelui său, pe nume Luath. Un exemplar de Border Collie a devenit extrem de apreciat în toată lumea pentru stilul său unic de a mâna oile și pentru faptul că animalele îi răspundeau cu ușurință. Numele lui era Old Hemp și a trăit între 1893 și 1901. Deși a avut o viață scurtă, se crede că a fost tatăl a peste 200 de pui, iar toți câinii Border Collie de rasă pură din prezent își pot urmări arborele genealogic până la el, potrivit Napo.pet.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

De-a lungul timpului, Border Collie s-au dovedit nu doar excelenți câini de lucru, ci și adevărați companioni, loiali și afectuoși. Dacă duci o viață activă și îți place mișcarea, un astfel de blănos poate fi partenerul ideal pentru tine.

Trăsăturile unui Border Collie

Border Collie (Collie de frontieră) sunt câini de turmă care erau folosiți pe scară largă de către fermierii din întreaga lume pentru a conduce animale, în special oi. Ei sunt o rasă inteligentă, ascultătoare și extrem de devotată. De asemenea, sunt câini energici, inteligenți și atletici, motiv pentru care au nevoie zilnic de cel puțin 90 de minute de exerciții fizice și stimulare mentală pentru a se putea menține fericiți și sănătoși.

Acestea includ activități precum plimbări, alergări, joacă și jocuri interactive sau agility canină. Există un caz celebru de un border collie care a învățat să înțeleagă peste 1.000 de cuvinte. Border collie este un adevărat „workaholic” – un câine care are nevoie de mult timp și energie din partea stăpânului său. Este un animal atletic, care iubește să aibă un scop clar și o activitate constantă. După ce își consumă energia, devine un companion dornic de afecțiune și de momente petrecute alături de familie.

Câinii Border Collie pot avea blană aspră sau netedă, în mai multe combinații de culori. Aceasta poate fi neagră, negru cu maro, roșcată sau brună, adesea cu pete albe. Unele exemplare pot avea nuanțe „merle”, „brindle” sau pot fi aproape complet albe. Totuși, culoarea blănii nu influențează caracteristicile lor de lucru. De asemenea, Border Collie au ochi inteligenți, migdalați, cu o privire intensă, specifică acestei rase, cunoscută sub numele de „privire de turmă”. Nu în ultimul rând sunt extrem de receptivi la dresaj și excelează la activitățile de agilitate.

Border Collie sunt câini de turmă folosiți pe scară largă de către fermierii din întreaga lume

Caracteristici fizice. Border Collie sunt câini de talie medie, musculoși, dar supli și agili. Masculii ating înălțimi între 48 și 56 cm la umăr, în timp ce femelele măsoară între 46 și 53 cm. Greutatea lor variază, în general, între 14 și 25 kg.

Durata de viață. Un Border Collie sănătos și fericit trăiește, de regulă, între 12 și 15 ani. Fiind o rasă de talie medie, are o speranță de viață mai mare decât câinii de talie mare.

Recomandări Câți bani au făcut firmele de sondaje în anul electoral 2024

Temperament. Collie de frontieră au fost crescuți selectiv pentru a aduna și a conduce animalele, mai ales oi, după cum precizam anterior. Această selecție a dat naștere unor câini foarte inteligenți, energici și dornici de învățare. Ei sunt înzestrați cu instincte remarcabile și cu o capacitate de raționament deosebită.

Personalitate. Sunt câini vigilenți, curioși și foarte implicați în tot ceea ce fac. Le plac provocările și să își folosească mintea. Deși activi, sunt câini echilibrați și devin extrem de afectuoși cu familia lor.

Lătrat. Ca orice alt câine, și Border Collie-ul tău va lătra din când în când. Cât de mult, asta depinde de personalitatea fiecărui exemplar și de nivelul de exercițiu fizic și stimulare mentală pe care îl primește zilnic. Acești câini se împart în două categorii: unii sunt foarte vocali, în timp ce alții sunt relativ tăcuți. Din cauza energiei lor ridicate, cu cât câinele are parte de mai multă mișcare și activități stimulante într-o zi, cu atât este mai liniștit. Dacă te confrunți cu probleme legate de lătrat excesiv sau zgomot este recomandat să ceri sfatul unui specialist în comportamentul canin, conform PDSA.org.uk.

Îngrijirea unui Border Collie

Pentru ca un Border Collie să fie un câine sănătos și fericit are nevoie de o rutină bine stabilită, o alimentație corectă și exerciții fizice zilnice. Blana lor trebuie periată săptămânal pentru a preveni încâlcirea și năpârlirea excesivă. Așa cum spuneam, această rasă are două tipuri de blană: una aspră, de lungime medie, și una netedă, mai scurtă și mai deasă. Ambele sunt rezistente la intemperii. Periajul se face cu o perie cu ace, o dată sau de două ori pe săptămână, pentru a elimina firele moarte, nodurile și murdăria adunată din exterior.

Fiindcă este o rasă extrem de inteligentă, Border Collie are nevoie de activități care să-i mențină mintea ocupată. Fără stimulare, acest câine se poate plictisi ușor și poate dezvolta comportamente distructive. Unele exemplare sunt sensibile la zgomote puternice, putând deveni chiar anxioși în caz de furtună sau manifestări care implică jocuri de artificii. În aceste momente, se pot speria sau devin foarte agitați și de aceea trebuie ținuți în casă și supravegheați pentru a nu fugi.

Hrănește-ți câinele cu o dietă de calitate, potrivită vârstei și nivelului de activitate. Evită mâncarea pentru oameni pentru a preveni apariția problemelor de natură digestivă. Dresajul bazat pe recompense pozitive funcționează excelent cu această rasă. Border Collie sunt curioși, atenți și dornici să învețe, dar au nevoie de stimulare constantă, atât fizică, cât și mentală. În lipsa acesteia, pot dezvolta tulburări de comportament.

Probleme de sănătate la Border Collie

Înainte de a cumpăra sau de a adopta un pui de Border Collie este important să verifici dacă părinții lui au fost testați genetic pentru a reduce riscul moștenirii unor boli care îi pot scurta viața. În general, aceștia sunt câini sănătoși și rezistenți, dar pot fi predispuși la anumite afecțiuni ereditare.

Una dintre acestea este displazia de șold, o boală ereditară care provoacă artrită la nivelul membrelor din cauza unei dezvoltări incorecte a articulațiilor. De asemenea, acest câine se poate îmbolnăvi de anomalie oculară la Collie, o afecțiune specifică rasei, care determină o dezvoltare anormală a retinei și care poate fi depistată prin test genetic.

Border Collie sunt predispuși la epilepsie, o tulburare neurologică ce provoacă convulsii, de obicei la vârste fragede, între 6 luni și 3 ani. Nu există leac pentru ea, dar se poate controla pe cale medicamentoasă. Sindromul Imerslun-Gräsbeck este o boală ereditară rară, care afectează sângele și absorbția vitaminei B12, în timp ce rezistența multiplă la medicamente (MDR1) este o mutație genetică ce face câinii sensibili la anumite medicamente uzuale.

În același timp pot apărea tulburări osoase. De exemplu, atunci când puii de Border Collie cresc prea repede, cartilajul articular nu se fixează corect, ceea ce în termeni medicali se numește osteocondrită disecantă, se precizează pe WebMD.com. În unele cazuri este nevoie de intervenție chirurgicală. Dacă puiul tău crește mai repede de 2 kg pe săptămână, ar putea fi în pericol.

Problemele tiroidiene (hipotiroidism), care determină o producție scăzută de hormoni tiroidieni, se tratează de obicei cu suplimente hormonale. Semnele includ piele și blană uscate, căderea părului, creștere în greutate, teamă, agresivitate sau schimbări de comportament. Anxietatea de separare este o altă afecțiune specifică rasei Border Collie. Câinele tău poate deveni stresat sau distrugător dacă este lăsat singur prea mult timp. O rutină constantă și activitățile zilnice îl pot ajuta.

Cancerul este o cauză comună de deces la câinii vârstnici. Fiind longevivi, Border Collie pot dezvolta diverse forme de cancer, iar depistarea timpurie crește șansele de tratament prin intervenții chirurgicale sau chimioterapie. În sfârșit, hipertermia malignă este o tulburare metabolică rară, care afectează reglarea temperaturii corpului, putând provoca insolație, rigiditate musculară și leziuni ale organelor.

Ce trebuie să mai știi despre Border Collie

Deși sunt câini minunați, câinii Border Collie nu sunt potriviți pentru oricine. Ei au nevoie de multă mișcare și de stimulare mentală zilnică. În lipsa acestora, pot deveni agitați și distructivi. Nu se simt bine în gospodării unde sunt lăsați singuri toată ziua. Dacă se simt frustrați, pot deveni agresivi, inclusiv cu copiii, și pot încerca instinctiv să îi „adune” ca pe oi, ciupindu-i ușor sau împingându-i.

De asemenea, acești câini latră destul de des pentru a-și exprima emoțiile, deși nu sunt la fel de zgomotoși ca un Husky, spre exemplu. Lătratul lor este adesea legat de nivelul de energie sau de plictiseală. Datorită inteligenței lor native pot fi ușor de dresat, însă necesită un stăpân cu experiență. Pentru proprietarii începători este recomandată participarea la cursuri de dresaj, care vor fi și o excelentă sursă de socializare.

Asta, pentru că socializarea timpurie este esențială pentru un câine din rasa Border Collie, deoarece va deveni foarte sociabil, prietenos și, totodată, sigur pe sine. În absența acestei socializări poate deveni agresiv cu alți câini sau temător în preajma copiilor. Border Collie se simt fericiți în familiile active, iar cu o socializare corectă pot conviețui și cu alte animale, deși preferă compania oamenilor.

Descoperă care sunt cei mai frumoși câini din lume!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE