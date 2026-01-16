Chefstarul Johann Lafer critică dur șnițelele servite în cabanele de schi din Alpi, declarând că deseori gustul acestora este „ca și cum ar fi fost călcate de un camion”.

Produs prefabricat aruncat în friteuză, care costă peste 20 de euro

Lafer, originar din Austria, susține că aceste feluri de mâncare sunt adesea prea scumpe pentru calitatea pe care o oferă.

„Un șnițel de porc ajunge să coste peste 20 de euro. Nu vorbim despre o gustare ieftină. Mâncarea bună merită un preț mai mare, dar ceea ce primesc deseori este doar un produs prefabricat aruncat în friteuză”, a explicat Lafer.

El recomandă ca, în loc de șnițel, turiștii să opteze pentru preparate precum spätzle (găluște) cu brânză sau supa Frittaten (supă de clătite), considerându-le alegeri mai sigure.

„Timpul este un factor esențial”

Gerhard Zagler, reprezentant al Asociației Alpilor din Austria, a declarat că multe cabane sunt situate în zone greu accesibile, ceea ce complică aprovizionarea.

În astfel de condiții, utilizarea produselor convenționale devine o soluție practică. „Produsele prefabricate sunt o alternativă mai simplă pentru cabanele din locații izolate”, a afirmat acesta.

Andreas Hausbacher, hotelier și reprezentant al biroului de turism din Flachau, a subliniat că timpul este un factor esențial: „La orele prânzului, când fluxul de turiști este mare, friteuza este mai rapidă decât prepararea în tigaie. În caz contrar, clienții ar fi nemulțumiți de timpul de așteptare”.

Șnițelul ideal

Johann Lafer, ale cărui restaurante au primit multiple stele Michelin, consideră că șnițelul este „o adevărată operă de artă”.

Pentru a respecta tradiția, snițelul autentic trebuie să fie făcut din carne de vițel, mai precis din partea interioară a pulpei, unde carnea este fragedă și săracă în grăsimi.

„Pesmetul trebuie să fie făcut în casă, iar un secret pentru o crustă mai crocantă este să adăugați smântână bătută în ou”, a menționat Lafer.

Deși există critici legate de prețurile ridicate și utilizarea produselor prefabricate, Andreas Hausbacher susține că majoritatea clienților sunt mulțumiți de experiența din cabane: „Rareori aud plângeri despre preț sau calitate. În general, turiștii apreciază ceea ce primesc”.

