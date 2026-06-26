Un cunoscut influencer din Canada a avut ocazia de a savura un preparat popular, îndrăgit de mulți români. Bunica sa, o româncă în vârstă de 94 de ani, i-a pregătit ardei umpluți, sesiunea de gătit desfășurându-se într-o atmosferă caldă, pe muzica regretatei Mădălina Manole.

Melodia celebră „Fată dragă” a creat un cadru plin de emoție și melancolie, în timp ce, într-o formă fizică de invidiat, bunica se află în bucătărie alături de nepotul său și pregătesc prânzul.

Mirosul bucatelor tradiționale a învăluit rapid întreaga casă, spre încântarea vloggerului, care a filmat fiecare pas al procesului și a postat pe Facebook, complet fascinat de agilitatea și energia bunicii. În final, încântat de rezultat, influencerul își laudă bunica, spunând: „Love bunica”.









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