În noul sezon „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, care debutează pe 20 iulie 2026, de la ora 20.00, două echipe conduse de cei patru căpitani consacrați ai emisiunii se vor înfrunta în probe spectaculoase și provocări neașteptate. Miza rămâne aceeași: echipa câștigătoare se bucură de o zi de relaxare, în timp ce învinșii ajung direct la treabă, sub atenta supraveghere a lui Nea Mărin.

„Cred că deja cei care vin la «Poftiți» ştiu regulile foarte bine: întâi muncești, după aceea te relaxezi, poate (n.r. – râde). Şi de data asta au venit unii cu gândul la mare, la soare, la vacanță, dar s-au trezit imediat când au intrat pe mâna mea. Aici trebuie să tragi tare ca să meriți o clipă de linişte. Şi în acest sezon îi plimbăm și la munte, și la mare, prin locuri de poveste, alături de oameni gospodari și experiențe care arată cât de frumoasă este România noastră.

Le-am pregătit provocări una şi una, întreceri cum n-au mai fost, multă alergătură, emoții, dar și momente în care o să râdem cu lacrimi. Va fi o vară nebună, plină de aventură, competiție și voie bună. O vară în care vedetele vor descoperi că, în «Țara lui Nea Mărin», bronzul se câștigă cu sudoare, iar amintirile frumoase vin la pachet cu multă muncă și mult râs. Și, credeți-mă, o să merite fiecare secundă”, a spus Nea Mărin.

Rikito Watanabe, Sonny Medini, Nea Marin (Marin Barbu), Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu la „Poftiți pe la noi”, emisiune difuzată de Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Printre vedetele care au acceptat provocarea lui Nea Mărin se numără în premieră Raluca Bădulescu, Bogdan de la Ploieşti, Georgiana Lobonț, Giulia şi Vlad Huidu, Bella Santiago şi Nicu Grigore, Alina Puşcău, dar şi Mirela Vaida, Serghei Mizil, Iulia Albu, Adriana Trandafir şi mulți alții.

Între alergătură, muncă, emoții și momente pline de umor, concurenții vor descoperi rapid că vacanța la mare nu este chiar ceea ce părea la început. Pe parcursul sezonului, telespectatorii vor avea parte de întreceri pline de adrenalină, situații amuzante, rivalități savuroase și multe momente autentice petrecute atât la mare, cât şi la munte.

Emisiunea va fi difuzată la Antena 1 în fiecare luni, marți și miercuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Unica.ro
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
GSP.RO
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

„Eu nu înțeleg încă de ce nu a trecut guvernul Tomac” spune Nicușor Dan. Președintele recunoaște că are și el o vină pentru criza politică
BREAKING NEWS
Politică 15:42
„Eu nu înțeleg încă de ce nu a trecut guvernul Tomac” spune Nicușor Dan. Președintele recunoaște că are și el o vină pentru criza politică
Blocaj la Cotroceni, pustiu în Parlament. România intră în „Vacanța mare” fără guvern cu puteri depline. Cine (mai) administrează țara
Analiză
Ştiri 12:41
Blocaj la Cotroceni, pustiu în Parlament. România intră în „Vacanța mare” fără guvern cu puteri depline. Cine (mai) administrează țara
Parteneri
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt, votanții săi
Adevarul.ro
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt, votanții săi
Mitică Dragomir, anunț despre viitorul premier: „Există o singură soluție”. Ce spune fostul șef LPF despre posibilitatea anticipatelor
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, anunț despre viitorul premier: „Există o singură soluție”. Ce spune fostul șef LPF despre posibilitatea anticipatelor
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Nea Mărin revine la Antena 1. Când începe un nou sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”
Stiri Mondene 15:45
Nea Mărin revine la Antena 1. Când începe un nou sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”
Cum a început relația dintre Mario Fresh și iubita lui, Miruna Gavrilă: „Ne-am mișcat destul de repede”
Stiri Mondene 15:09
Cum a început relația dintre Mario Fresh și iubita lui, Miruna Gavrilă: „Ne-am mișcat destul de repede”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
ObservatorNews.ro
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Mediafax.ro
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
Redactia.ro
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML
KanalD.ro
Georgiana, o tânără însărcinată cu gemeni, și-a pierdut viața la o zi după ce a fost externată. Ce scrie în raportul INML

Politic

„Eu nu înțeleg încă de ce nu a trecut guvernul Tomac” spune Nicușor Dan. Președintele recunoaște că are și el o vină pentru criza politică
BREAKING NEWS
Politică 15:42
„Eu nu înțeleg încă de ce nu a trecut guvernul Tomac” spune Nicușor Dan. Președintele recunoaște că are și el o vină pentru criza politică
Comemorarea pogromului de la Iași în Parlamentul României: prezență redusă, proteste anemice și selfie-uri
Reportaj
Politică 29 iun.
Comemorarea pogromului de la Iași în Parlamentul României: prezență redusă, proteste anemice și selfie-uri
Parteneri
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu FC Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
Fanatik.ro
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu FC Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație