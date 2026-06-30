Un dispozitiv numit „cryocoupler”, dezvoltat de compania americană L3Harris, este în centrul acestor eforturi. După cum scriu cei de la Engadget, această componentă poate fi comparată cu un „pistol” de alimentare care permite conectarea la rezervoarele de combustibil ale navelor spațiale aflate pe orbită.

Realimentarea în spațiu nu a fost încă reușită

„Realimentarea criogenică pe orbită, între două nave spațiale, nu a fost încă realizată și reprezintă una dintre cele mai dificile provocări inginerești din domeniul zborurilor spațiale”, a declarat Travis Belcher, managerul de proiect de la Marshall Space Flight Center al NASA din Huntsville, Alabama.

Cryocoupler-ul este proiectat să transfere fluide extrem de reci, precum hidrogenul lichid și oxigenul lichid, fără scurgeri. Aceste substanțe trebuie să rămână la temperaturi de sute de grade sub zero, ceea ce impune utilizarea unor materiale speciale și a unor etanșări rezistente.

Tot procesul este automatizat

Mai mult, device-ul nu poate fi operat manual, ci funcționează complet automatizat, evitând necesitatea unor ieșiri în spațiu ale astronauților.

„Cryocouplerul la care lucrăm poate fi conectat și deconectat de mai multe ori și este complet automatizat, astfel încât astronauții nu vor trebui să iasă în spațiu pentru a transfera combustibil”, a adăugat Belcher. „Acesta a fost proiectat riguros pentru a rezista condițiilor din spațiu și dimensionat pentru rezervoarele care vor fi proiectate în viitorul apropiat”.

Testele de până acum au folosit azot lichid la minus 196 grade Celsius

Pentru a testa cryocouplerul dezvoltat de L3Harris, echipa lui Belcher a utilizat azot lichid la temperatura de minus 196 de grade Celsius. Testele au inclus diferite configurații de conectare și deconectare pentru a analiza modul în care dispozitivul reacționează la diferențele mari de temperatură.

De asemenea, au fost efectuate simulări ale unor situații de aliniere greșită la cuplare, cryocouplerul fiind conceput să suporte și astfel de erori.

Dispozitivul se află încă într-o etapă incipientă de testare, iar evaluările actuale sunt considerate de bază. Belcher a menționat că testele viitoare vor fi adaptate la cerințele misiunilor specifice, pentru a verifica dacă cryocoupler-ul poate îndeplini condițiile necesare acestor operațiuni spațiale.

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