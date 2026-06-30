Ce mesaj are Nicușor Dan pentru oamenii care l-au votat și acum îl critică

După o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, Nicuşor Dan a răspuns întrebărilor legate de criticile primite din partea unor votanţi. Preşedintele a transmis un mesaj susţinătorilor săi, subliniind că deciziile sale sunt bazate pe raţiune şi responsabilitate.

„Toată lumea a greșit. Noi am plecat acum un an cu soluția cea mai bună pentru România, acest guvern de 4 partide plus minorități și într-un an de zile fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția să reziste.

Sunt un om rațional, și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Pentru că altfel, instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce zic susținătorii. Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”, a transmis șeful statului, în timpul conferinței de presă de luni.

Nicușor Dan a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate

În mesajul său pentru susținătorii care acum îl critică în mediul online, Nicușor Dan a vorbit și despre alegerile anticipate. În ceea ce priveşte acest scenariu, președintele a precizat că opţiunea există, dar încă nu face parte din calendarul politic.

„Eu mi-aş dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce, cel puţin uitându-ne la sondaje, schimbări fundamentale de majorităţi. Ne-am găsi în acelaşi blocaj în care suntem azi şi, în plus, am da o imagine de instabilitate”, a mai declarat el.

Ce spune Nicușor Dan despre blocajul politic

Nicușor Dan a susținut marți, 30 iunie, o conferință de presă înainte de intrarea Parlamentului în vacanța de vară, abordând blocajul politic și stadiul negocierilor între partide.

„Statul român funcționează, instituțiile funcționează, avem un guvern care are niște limitări constituționale, dar statul funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a completa aceste lipsuri”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că există deja acorduri politice pe teme precum deficitul bugetar, PNRR, SAFE și aderarea la OCDE.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Dan a menționat că se așteaptă un calendar din partea Guvernului. „În funcție de acesta, ar putea avea loc o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a discuta proiectele de legi”, a adăugat el.

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