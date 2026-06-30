Temperatura recomandată în casă în timpul caniculei

Dr. Mihaela Rodica Ciolacu, medic primar de medicină de urgență și purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, a explicat pentru News care este temperatura recomandată în locuință și ce greșeli fac cei mai mulți oameni în timpul valurilor de căldură.

Potrivit medicului, temperatura din locuință nu trebuie coborâtă foarte mult față de cea de afară.

„Toată lumea are tendinţa să folosească aerul condiţionat la maximum, este bine să nu-l pună pe temperaturi foarte joase, cel mai corect este, zice producătorul, cu 3-4 grade sub temperatura de afară, nu va pune nimeni aerul condiţionat pe 30 de grade dar o temperatură rezonabilă între 23 şi 25 de grade în casă eu cred că oferă confort fără să fie pericol de agravare a afecţiunilor respiratorii, de apariţie a nevralgiilor, pentru persoanele care stau în jetul de aer, de iritaţii la nivelul ochilor, de inflamaţii la nivelul urechii.”, a transmis Dr. Mihaela Rodica Ciolacu.

De asemenea, specialistul recomandă ca oamenii să nu doarmă direct în bătaia aerului rece.

„Este bine să nu se adoarmă în camera în care merge permanent aerul condiţionat dacă locul unde se odihneşte pacientul este exact în dreptul curentului emis de aerul condiţionat. Cât suntem treji putem să-l folosim, ne mişcăm prin casă, ne modificăm poziţia, în timpul somnului este bine să nu dormim exact în zona de influenţă directă a aparatului de aer condiţionat”, a mai adăugat medicul.

Cum răcorești locuința dacă nu ai aer condiționat

Medicul Mihaela Rodica Ciolacu spune că există soluții simple pentru reducerea temperaturii din casă, chiar și în lipsa unui aparat de aer condiționat.

„Acasă fiecare ştie, chiar dacă nu are aer condiţionat, cum să îşi îmbunătăţească situaţia, se deschid geamurile în cursul dimineţii, se pot pune pânze îmbibate în apă în dreptul geamurilor, e bine să tragem draperiile dacă le avem, şi următoarea aerisire să fie seara.”, ne sfătuiește medicul.

Totodată, recomandă evitarea utilizării aparatelor electrocasnice care degajă căldură.

„Încercăm să folosim cât mai puţin sursele de căldură indiferent care sunt acelea, şi cele de gătit dar şi celelalte din casă, maşină de spălat, fier de călcat, toate aduc câteva grade bune în casă.”, a mai adăugat Dr. Mihaela Rodica Ciolacu.

Cine trebuie să evite ieșirile în timpul zilei

În perioadele cu temperaturi extreme, cele mai expuse persoane sunt vârstnicii, copiii și bolnavii cronici.

„Cel mai simplu sfat este să stăm acasă în perioadele de mare creştere a temperaturii. Atâta vreme cât nu avem temperatură de confort termic sau suntem cu o sensibilitate, avem o boală cronică, suntem pe tratament, suntem o persoană vulnerabilă fie din punct de vedere al vârstei, foarte mici sau foarte mari, suntem cu o afecţiune acută care se poate agrava dacă ieşim pe căldură, cel mai bun sfat este să stăm acasă.”,  a concluzionat medicul.

Căldura din locuințe poate deveni periculoasă

Specialiștii avertizează că riscul nu vine doar din temperaturile de afară. În timpul valurilor de caniculă, locuințele fără climatizare sau cele în care aerul condiționat nu funcționează se pot transforma rapid în adevărate „capcane termice”.

Studiile internaționale arată că temperaturile interioare care depășesc constant 26°C cresc stresul asupra organismului, iar la peste 35°C corpul începe să își piardă capacitatea de răcire.

Dacă temperatura din interior ajunge la peste 40°C, riscul de șoc termic și deces crește semnificativ, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

Greșeala care mărește factura la curent

Pe lângă riscurile pentru sănătate, specialiștii atrag atenția că setarea aparatului la temperaturi foarte mici nu răcește locuința mai repede.

Experții citați de publicația sârbă Blic spun că aparatul de aer condiționat răcește încăperea cu aceeași viteză indiferent de temperatura selectată. 

Dacă termostatul este setat foarte jos, sistemul va funcționa mai mult timp, consumând mai multă energie electrică.

Filtrele aparatului de aer condiționat trebuie curățate periodic, iar gurile de ventilație nu trebuie blocate, pentru ca sistemul să funcționeze eficient și să nu consume inutil energie.

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