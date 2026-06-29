Dean Cooper din Cornwall, a dezvăluit un truc ingenios pentru a răcori dormitorul în zilele caniculare, fără a folosi un aparat de aer condiționat.

Metoda lui simplă și neconvențională implică utilizarea unui ventilator și a unei huse de pilotă. Potrivit lui Dean, pentru a crea un mediu mai răcoros, este suficient să pornești un ventilator și să poziționezi deschiderea husei de pilotă în fața fluxului de aer. În acest fel, husa se umple cu aer rece, formând un fel de „cocon răcoritor”.

„Este ca un aer condiționat pentru cei care nu au aer condiționat”, a explicat el în videoclipul său.

Este amuzant, arată comic, dar când afară este o căldură insuportabilă, nu-mi pasă, a adăugat Dean.

El susține că, datorită curentului constant de aer creat în interiorul husei, se formează un mediu răcoros care face somnul mai confortabil.

Cu toate acestea, metoda nu este lipsită de controverse. Unii au numit-o „ridicolă”. Un utilizator al platformei TikTok a avertizat că dormitul cu un ventilator îndreptat direct spre corp poate provoca disconfort muscular.

Dean a răspuns la această observație, menționând că el doarme cu un ventilator pornit aproape tot anul și, dacă îi este frig, își mai adaugă o pătură.

Dean subliniază totuși că trucul său ar trebui folosit cu precauție, mai ales de către persoanele care suferă de afecțiuni medicale ce ar putea fi agravate de expunerea prelungită la fluxul de aer rece/

În contextul valurilor de căldură tot mai frecvente, problema somnului în nopțile toride devine tot mai acută.

Experții au oferit recent sfaturi practice pentru a îmbunătăți calitatea somnului în astfel de condiții. Printre recomandări se numără utilizarea lenjeriei de pat din materiale răcoroase și evitarea alimentelor grele înainte de somn.

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