„Prioritatea este să nu pierdem bani europeni”

„Astăzi, Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. Legile adoptate vizează digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, modernizarea legislației din domeniul apelor, măsuri pentru o mai bună administrare a terenurilor agricole ale statului, dar și accelerarea investițiilor publice, în special în domeniul construcțiilor”, a anunțat Ilie Bolojan într-un mesaj postat pe Facebook.

Totodată, acesta a precizat că: „Înainte de vot, fiecare minister și-a pregătit proiectele de lege din domeniile educației și cercetării, mediului și agriculturii. Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România”.

De asemenea, Ilie Bolojan a amintit cel mai important aspect al votului de astăzi: „Prin adoptarea acestor legi, evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante. De asemenea, noile măsuri vor reduce blocajele administrative și vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor de investiții aflate în derulare.

Premierul le-a mulțumit „tuturor parlamentarilor care au susținut aceste proiecte” și a adăugat că „prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni și să finalizăm investițiile de care România are nevoie”.

Pe 23 iunie, Comisia Europeană a acceptat ținte mai reduse pentru România ca să nu pierdem banii: „Am reuşit să păstrăm cele 13.600.000.000 de euro din granturi”, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan.

Cine mai guvernează

Președintele Nicușor Dan este omul-cheie care ar putea da direcțiile de rezolvare a crizei politice, însă desemnarea unui premier nu se întrevede în următoarea perioadă, deși oricând el ar putea semna decretul. În acest timp, partidele politice intră în vacanța parlamentară, care poate fi întreruptă pentru a fi votat noul executiv într-o sesiune extraordinară.

Deși este demis, Guvernul Bolojan poate administra treburile curente ale țării. România a mai depășit o perioadă de interimat lung. E vorba de perioada Boc din intervalul 13 octombrie – 23 decembrie 2009. Chiar dacă Parlamentul e în vacanță, în cazul în care sunt lucruri foarte importante, imediat poate fi convocat de cei din conducerea Camerei sau a Senatului. Toate acestea țin de negocierile între partide, la fel cum ține și construirea unei majorități pentru a învesti un nou cabinet.



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