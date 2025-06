Calea Victoriei s-a transformat într-un magnet pentru tineri, oferind un spațiu ideal pentru relaxare și socializare. Fără trafic auto, zona permite plimbări liniștite și momente de răgaz în numeroasele localuri.

Cheltuielile pentru o zi petrecută aici variază considerabil. Sumele pot începe de la 100 de lei și pot ajunge ușor la 300-400 de lei.

Alexia, o tânără care frecventează zona în fiecare weekend, oferă o perspectivă asupra costurilor:

„Mănânc o înghețată, am ieșit puțin să mă plimb fiindcă e mai răcoare. Am un frappe, înghețată. Am o cupă de lavandă, fructul pasiuni și fructul dragonului. Știu când merg la înghețată îmi ajung 100 de lei, depinde ce îmi iau, dar dacă merg să mănânc ies cu mai mult. Bugetul alocat, nu știu, 300 de lei”, spune Alexia.

Opțiunile sunt diverse, de la micul dejun la restaurant, cu un buget între 300 și 400 de lei, până la variante mai economice, precum o cafea cu lapte vegetal la 17 lei sau o cupă de înghețată artizanală la aproximativ 10 lei.

Tinerii apreciază în mod deosebit caracterul pietonal al Căii Victoriei.

Un adolescent a declarat:

„Îmi place tare mult mai ales acum când este pietonală și putem să ne bucurăm de zilele de vara și de o plimbare prin oraș, nu doar să fim restrictionaţi la parcuri”.

Printre activitățile preferate se numără plimbările, degustarea de înghețată și cafea, precum și fotografierea pentru rețelele sociale. Unii tineri vin însoțiți de animalele de companie, pentru care există chiar și înghețată specială cu ingrediente sănătoase.