Când se plantează pomii fructiferi

Perioada ideală: În general, pomii se plantează în perioadele de repaus vegetativ – fie toamna, fie primăvara. Specialiștii recomandă, în mod deosebit, plantările de toamnă . Pomii de import, ce s-ar adapta mai greu condițiilor locale din timpul iernii, pot fi plantaţi primăvara.

În general, pomii se plantează în perioadele de repaus vegetativ – fie toamna, fie primăvara. Specialiștii recomandă, în mod deosebit, . Pomii de import, ce s-ar adapta mai greu condițiilor locale din timpul iernii, pot fi plantaţi primăvara. Data recomandată toamna: Potrivit ing. Marius Roman, data optimă de începere a plantărilor este 20 octombrie . Sezonul se poate prelungi pe tot parcursul lunii noiembrie și chiar în decembrie (în unele zone), atât timp cât solul nu este înghețat.

Potrivit ing. Marius Roman, data optimă de începere a plantărilor este . Sezonul se poate prelungi pe tot parcursul lunii noiembrie și chiar în decembrie (în unele zone), atât timp cât solul nu este înghețat. De ce nu trebuie plantați prea devreme toamna? Dacă pomii sunt încă în plină vegetație și circulația sevei nu s-a oprit, aceștia riscă să înghețe pe parcursul iernii, șansele de prindere fiind extrem de mici (mai ales la specii sensibile, precum cireșul).

Dacă pomii sunt încă în plină vegetație și circulația sevei nu s-a oprit, aceștia riscă să înghețe pe parcursul iernii, șansele de prindere fiind extrem de mici (mai ales la specii sensibile, precum cireșul). Plantarea primăvara: Se face în intervalul martie-aprilie, după ce a trecut riscul de înghețuri severe, dar înainte ca pomii să înflorească.

Se face în intervalul martie-aprilie, după ce a trecut riscul de înghețuri severe, dar înainte ca pomii să înflorească. Pomii la ghiveci/container: Pot fi plantați în orice moment al anului, exceptând perioadele de iarnă geroasă când solul este complet înghețat.

sursa: agrointel.ro

Cum pregăteşti gropile pentru plantare

Pentru o dezvoltare optimă a pomilor, gropile de plantare trebuie să fie suficient de mari, astfel încât solul din jur să fie afânat corespunzător. Agrobiznes.ro recomandă ca dimensiunile gropilor să fie de 50-60 cm în diametru și 60 cm adâncime, dacă se utilizează burghiul. În lipsa acestuia, dimensiunile manuale recomandate sunt de 60x60x40 cm.

Plantarea de toamnă necesită pregătirea gropilor cu 3-4 zile înainte, iar pentru cea de primăvară, acestea pot fi săpate încă din sezonul precedent. În cazul terenurilor neafânate, dimensiunile gropilor trebuie mărite: 80×80 cm și o adâncime de 70 cm, iar săparea se face cu 2-3 luni înainte.

Solurile infertile pot fi îmbunătățite prin adăugarea de pământ fertil sau compost amestecat cu sol. Agrobiznes.ro subliniază că îngrășămintele minerale nu trebuie introduse direct în groapă, deoarece presiunea osmotică poate afecta negativ absorbția apei.

Cum pregăteşti pomii pentru plantare

Înainte de plantarea pomilor, pregătirea atentă a rădăcinilor este esențială pentru o creștere sănătoasă. Potrivit sursei citate, dacă rădăcinile sunt deshidratate după cumpărare sau scoaterea din depozit, acestea trebuie imersate în apă timp de 24-48 de ore. Pe parcursul transportului și până la plantare, este crucial ca rădăcinile să fie protejate de vânt pentru a preveni deshidratarea excesivă.

În procesul de pregătire, rădăcinile mai groase de 3 mm trebuie tăiate până la părțile fără leziuni, iar cele sub 3 mm diametru trebuie scurtate la 6-8 cm. „Tăieturile trebuie făcute perpendicular pe axul rădăcinilor, pentru a minimiza dimensiunea rănilor”, subliniază experții. Rădăcinile uscate trebuie eliminate complet pentru a stimula dezvoltarea celor noi.

Un alt pas important este mocirlirea. Amestecați trei părți de pământ, două părți de balegă de vită proaspătă și apă, până obțineți o pastă de consistența smântânii. Acest tratament asigură protecție și nutrienți pentru pomii proaspăt plantați. Pomii se plantează imediat după mocirlire.

Când se taie pomii fructiferi

Tăierea pomilor este o lucrare esențială pentru formarea coroanei, reglarea producției și menținerea sănătății livezii. Deși orice tăiere provoacă un anumit stres plantei, alegerea momentului potrivit depinde de specia pomicolă, vârsta pomului și scopul tăierii (de formare, sanitare, de fructificare sau întinerire).

Tăierile de toamnă reduc adăposturile dăunătorilor și agenților patogeni, oferă timp de refacere înainte de primăvară și se realizează într-o perioadă mai puțin aglomerată pentru fermieri. Însă dacă sunt făcute prea târziu, rănile se vindecă greu din cauza încetinirii metabolismului. Speciile sensibile la frig își pierd din rezervele nutritive și pot degera peste iarnă.

Tăierile de primăvară sunt recomandate ca fiind cele mai sigure. În acest caz, rănile se vindecă mult mai repede odată cu încălzirea vremii și permite identificarea și eliminarea exactă a ramurilor care au înghețat peste iarnă. Totuşi există riscul de a greși momentul (prea devreme aduce risc de îngheț, prea târziu coincide cu pornirea sevei și slăbește pomul). De asemenea, primăvara este o perioadă foarte aglomerată în agricultură.

Speciile sămânțoase (măr, păr, gutui) și prunul sunt mai rezistente la ger şi tăierile pot începe în uscat, la sfârșitul toamnei (noiembrie-decembrie) sau în ferestrele iernii, dar numai în zilele în care temperaturile nu scad sub -5°C. Pentru livezile tinere de măr, păr și prun, dar și pentru gutui, se recomandă însă a doua jumătate a lunii februarie.

Speciile sâmburoase sensibile (cais, piersic, cireș, migdal), care sunt foarte sensibile la temperaturi scăzute, se taie în uscat primăvara devreme (martie-aprilie), după ce trece riscul de îngheț. La piersic se recomandă tăierea chiar în faza de buton roz. Pentru cais și cireș, de cele mai multe ori se preferă tăierile în verde (după recoltare, în lunile august-septembrie).

Cum protejezi pomii de îngheţ

Metodele de protecție se aleg în funcție de dimensiunea livezii și numărul de pomi disponibili:

1. Pentru grădini mici și suprafețe reduse

Acoperirea cu agril (folie microporoasă antiîngheț): Este o metodă simplă și eficientă prin care pomii sau arbuștii sunt protejați fizic folosind materiale textile speciale.

2. Pentru livezi și suprafețe mari (abordare profesională)

Fumigația (arderea unor materiale pentru a genera o perdea de fum): Recomandată direct pentru protejarea organelor florale sensibile.

(arderea unor materiale pentru a genera o perdea de fum): Recomandată direct pentru protejarea organelor florale sensibile. Mărirea umidității aerului (aspersiunea): Folosirea aspersoarelor care pulverizează apă în atmosferă cu câteva minute înainte de îngheț. Aceasta ridică temperatura aerului cu 2-4°C, iar stratul de gheață format pe ramuri funcționează ca un izolator care menține temperatura exterioară aproape de 0°C.

Folosirea aspersoarelor care pulverizează apă în atmosferă cu câteva minute înainte de îngheț. Aceasta ridică temperatura aerului cu 2-4°C, iar stratul de gheață format pe ramuri funcționează ca un izolator care menține temperatura exterioară aproape de 0°C. Încălzirea efectivă a aerului: Se realizează prin amplasarea în livadă a unor sobe speciale, arzătoare sau instalații emițătoare de radiații infraroșii.

Se realizează prin amplasarea în livadă a unor sobe speciale, arzătoare sau instalații emițătoare de radiații infraroșii. Ventilarea aerului (Instalații eoliene): Utilizarea mașinilor și a morilor antiîngheț (eoliene) care asigură mișcarea aerului și pot proteja suprafețe de câteva hectare.

Succesul unei livezi, fie că vorbim de câțiva pomi în curte sau de o plantație comercială, depinde de echilibrul dintre lucrările făcute la timp și tehnicile corecte de execuție. Plantarea corectă din toamnă le oferă pomilor un start puternic, în timp ce tăierile adaptate fiecărei specii și măsurile de protecție împotriva înghețului le asigură longevitatea și productivitatea.

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