Când este Postul Sfintei Marii sau postul Adormirii Maicii Domnului

În calendar ortodox 2025, Sfânta Maria este sărbătorită de două ori. O dată pe data de 15 august, atunci când creștinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului și a doua oară pe data de 8 septembrie, atunci când Biserica sărbătorește Nașterea Maicii Domnului.

Postul Sfintei Marii, cunoscut de creștini și ca Postul Adormirii Maicii Domnului, este unul dintre cele patru posturi mari de peste an în tradiția ortodoxă și are loc în fiecare an între 1 și 14 august. Este un post de două săptămâni, rânduit de Biserică în cinstea Maicii Domnului, pregătind sufletele credincioșilor pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Sfintei Fecioare Maria.

Acest post este considerat un timp de curățire trupească și sufletească, prin care credincioșii se pregătesc cu rugăciune și smerenie. Maica Domnului este considerată mijlocitoarea oamenilor înaintea lui Hristos pentru iertarea păcatelor și ajutor în nevoile lor. În tradiția ortodoxă, Maica Domnului este considerată grabnic ajutătoare în necazuri și mijlocitoare pentru întărirea familiei și ocrotirea casei, motiv pentru care mulți creștini țin acest post cu evlavie.

Postul Sfintei Marii este o perioadă de apropiere de Dumnezeu și de Maica Domnului, prin post, rugăciune și fapte bune, pregătind credinciosul să întâmpine cu bucurie duhovnicească sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, cu inima curată și cu sufletul mai aproape de Hristos.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este considerată de mai mulţi teologi drept „Paștele verii”, fiind sărbătoarea cea mai cunoscută în popor din acest anotimp şi cea mai importantă din cele închinate Născătoarei de Dumnezeu. În aceasta zi, ortodocşii sărbătoresc atât moartea şi îngroparea, căt şi învierea şi înălţarea la cer a Maicii Domnului.

Când e lăsata secului pentru postul Sfintei Marii

Conform calendarului ortodox, postul Sfintei Marii în 2025 începe de la data de 1 august. În 2025, lăsata secului pentru postul Sfintei Marii este joi, 31 iulie. De obicei, dacă această zi pică în calendar miercurea sau vinerea, se lasă secul în cursul zilei de 30 iulie, iar postul Sfintei Marii începe de pe 31 iulie.

Rugăciune grabnic ajutătoare în postul Sfintei Marii

O, Tu, Preasfântă stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoare,

Către tine se îndreaptă gândul meu, inima mea și toate simțămintele mele. Și te rog, cu lacrimi, să-mi spui, Măicuță sfântă, cât mai am de îndurat această durere? Până când vrăjmași nevazuți ai neamului vor da lovituri atât de puternice? Până când ne vor fi pângărite și necinstite trupurile, sufletele și viețile?

Ridică-te, Stăpâna noastră, și zdrobește-ne vrăjmașii, ai noștri și ai Fiului Tău, Iisus Hristos, îngrozește-i prin nebiruita-ți sfințenie și îndreaptă-ne pe noi pe cărările mântuirii, ca să-L preamărim pe Dumnezeu.

Roagă-te, Sfântă Fecioară, pentru sfânta biserică, pentru propavăduirea Evangheliei, pentru poporul acesta, pentru rudele mele, pentru văduve, orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți pentru credință, pentru salvarea celor rătăciți, pentru răposați. Ajută-ne să ne pocăim, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a Fiului Tău, care a venit pe pământ să sufere chinuri barbare pentru noi, oile păcătoase.

Roagă-te, Maică Sfântă, pentru nevoile și necazurile mele. Ție mă voi supune și al tău glas îl voi asculta, acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin

Rugăciune către Fecioara Maria

„O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti mai presus decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiţi; dă-ne mângâiere şi nouă, celor ce suntem în necazuri, că, afară de tine, altă scăpare şi ajutor nu avem.

Tu singură eşti mijlocitoarea bucuriei noastre, şi ca Maica lui Dumnezeu şi Maica milostivirii, stând înaintea Prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă. Că nimeni din cei ce se roagă ţie cu credinţă nu este ruşinat. Auzi-ne şi acum, în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea icoanei tale şi cu lacrimi ne rugăm ţie.

Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră, întru această vremelnică viaţă şi prin atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie, întru Împărăţia Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Amin”

Ce se mănâncă în postul Sfintei Marii

Din punct de vedere alimentar, postul Adormirii Maicii Domnului este aspru, asemănător cu Postul Mare, fiind cu abținere de la carne, ouă și lactate, cu dezlegare la pește doar în ziua Schimbării la Față, pe 6 august, dacă aceasta cade în zilele de luni până vineri, iar uleiul și vinul se pot consuma sâmbăta și duminica.

Vezi și Dezlegare la pește 2025 – în ce zile de post poți mânca pește în 2025

În post, se pune accent pe simplitatea meselor, evitându-se mesele îmbelșugate chiar dacă alimentele sunt de post, deoarece postul nu este doar despre un regim alimentar, ci și un exercițiu de smerenie și cumpătare. Se consumă frecvent ciorbe de legume, tocănițe de legume, mâncăruri cu orez, fasole, linte, naut, cartofi, salate, fructe proaspete și legume. De asemenea, în post se prepară deserturi simple de post, cum ar fi checuri fără ou și lapte, plăcinte cu mere, gem sau dovleac.

Postul are și rolul de a-i ajuta pe creștini să își îndrepte atenția spre rugăciune, împăcare cu ceilalți și apropierea de Dumnezeu, iar alimentația simplă este doar o parte a acestui efort spiritual, însoțită de rugăciune, spovedanie și fapte bune.

Așadar, credincioșii sunt îndemnați să se abțină de la patimi, să se împace cu semenii lor și să participe la slujbele Paraclisului Maicii Domnului, care se citesc frecvent în această perioadă.

Tradiții și și superstiții de Adormirea Maicii Domnului

Data de 15 august este una încărcată de simboluri, e o zi în care creştinătatea prăznuieşte Adormirea Maicii Domnului. Este vorba despre momentul în care Sfânta Fecioară Maria a trecut la cele veşnice.

Scrierile bisericești spun că ea ar fi fost luată de apostolul Ioan, la Ierusalim, pentru a fi îngrijită cum se cuvine. S-a stins în casa lui şi a fost înhumată în peştera din Grădina Ghetsimani, la poalele Muntelui Măslinilor, alături de părinţi şi de logodnicul Iosif. Se spune că în ziua Adormirii, îngerii şi sfinţii au umplut împrejurimile de lumină. De la funeralii ar fi lipsit apostolul Toma. Iar când acesta a revenit, după 3 zile, s-a dus la mormânt și l-a găsit gol. Și se crede că Fiul Ei a ridicat-o la cer, de-a dreapta Lui, ca Împărăteasă.

Cine se roagă, ținând post negru, la Sfânta Fecioară, scapă de necazuri grele, de boli, de pagube și capătă în schimb alinare și împlinire. În această zi, se oficiază slujbe importante și se organizează hramuri.

Tradiția la români spune și că, la această zi mare de sărbătoare, natura se pregătește de toamnă, pasările se pregătesc de plecarea spre tărâmurile calde, iar animalele târâtoare încep să se adăpostească în pământ, să se apere de vreme rece.

Tot de Sfânta Marie, tradiția spune că oamenii trebuie să se împace unii cu ceilalți, dacă au fost certați, altfel vor fi mustrați tot restul anului.

Se spune că cine mănâncă struguri înainte de Schimbarea la Față, nesfințiti, o să aibă dureri de burtă;

De Sfânta Marie, fetele nu trebuie să se spele pe cap. Se spune că așa cum nu mai crește iarba în câmpuri, așa nu le va mai crește nici părul în cap; Femeile care spală haine de Sfânta Marie vor fi năpădite de păduchi și ploșnițe;

Femeile însărcinate, dacă țin postul Sfintei Marii, vor avea o naștere mai ușoară;

Cine nu își va vedea umbra capului la răsăritul soarelui în dimineața zilei de Sfânta Marie, se spune că va muri până la sfârșitul anului;

Se spune că ziua Sfintei Marii este una dintre zilele sfinte în care se deschid Cerurile, iar în această zi, cei aleși de Dumnezeu, pot să vadă porțile raiului;

Fetele care își doresc să se mărite, trebuie să spele cu apă de busuioc icoana Maicii Domnului, pentru ca Fecioara să le ajute să își întâlnească ursitul;

Data de 15 august este ultima zi când florile pot fi culese și să fie bune de leac.

Nu se fac nunți în Postul Sfintei Marii

Potrivit orânduirii bisericești creștine, în posturi nu se fac nunți și, desigur, acest lucru este valabil și în Postul Adormirii Maicii Domnului, între 1 și 14 august.

Alte zile din an în care nu se fac nunți:

În toate zilele de post de peste an;

În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora;

În săptămână lăsatului sec de carne pentru Postul Pastelui;

În Postul Sfintelor Paști ;

În Săptămână Luminată ;

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 12 iunie – 28 iunie;

În postul Nașterii Domnului 14 noiembrie – 24 decembrie;

În perioada de la Crăciun până la Bobotează 25 decembrie – 6 ianuarie;

