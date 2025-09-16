Simptome subtile ale problemelor cardiace

Dr. Oliver Guttman, cardiolog consultant la Spitalul Wellington din Londra, a explicat pentru The Independent că semnele problemelor cardiace pot fi adesea înșelătoare. Contrar percepției populare, acestea nu se manifestă întotdeauna ca o durere intensă în piept.

Primul semn menționat de dr. Guttman este o senzație de disconfort în piept. Aceasta poate fi descrisă ca o presiune, o greutate sau o strângere. „Uneori este descrisă ca o bandă care strânge pieptul”, a explicat medicul. Această senzație poate fi confundată cu arsurile la stomac sau indigestia.

Al doilea semn este dificultatea de respirație în timpul activităților obișnuite. Dr. Guttman a subliniat că acest simptom poate indica faptul că inima nu pompează eficient sângele. Semnele de alarmă includ incapacitatea de a respira adânc în repaus sau nevoia de perne suplimentare pentru a dormi confortabil.

„De exemplu, dificultatea de a urca o singură scară, care înainte era ușoară, senzația de gâfâială atunci când traversezi o cameră cărând rufe sau dificultăți bruște de respirație atunci când te apleci să-ți legi șireturile”, a exemplificat cardiologul.

Oboseala extremă și slăbiciunea

Al treilea semn menționat de dr. Guttman este oboseala persistentă sau slăbiciunea extremă. Deși toată lumea obosește ocazional, oboseala legată de probleme cardiace este persistentă și nu se ameliorează prin odihnă. Aceasta poate afecta capacitatea de a efectua sarcini simple de zi cu zi.

„Acest lucru se poate întâmpla deoarece inima nu pompează suficient sânge bogat în oxigen către mușchi și organe”, a explicat medicul. Este important de menționat că femeile pot experimenta oboseala ca unul dintre primele semne ale bolilor de inimă, adesea fără dureri în piept.

Palpitații și bătăi neregulate ale inimii

Ultimul semn menționat de dr. Guttman sunt palpitațiile frecvente sau bătăile neregulate ale inimii. Acestea se pot manifesta ca senzații de fluturare în piept sau bătăi rapide ale inimii, chiar și în repaus.

„Aceste simptome pot indica aritmii, cum ar fi fibrilația atrială, care crește riscul de accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă”, a avertizat cardiologul.

Creșterea îngrijorătoare a problemelor cardiace

Aceste informații vin în contextul unei creșteri alarmante a deceselor cauzate de boli cardiovasculare în Regatul Unit. Conform datelor prezentate de News.ro, între 2019 și 2023, numărul deceselor legate de boli de inimă a crescut cu 18%, de la 18.693 la 21.975.

Fundația Britanică a Inimii (BHF) raportează o creștere de 21% a cazurilor de insuficiență cardiacă din 2020. În prezent, numărul persoanelor diagnosticate cu această afecțiune a atins un maxim istoric de 785.000, comparativ cu 650.000 în martie 2020.

Cauze posibile ale creșterii problemelor cardiace

Experții atribuie această tendință îngrijorătoare mai multor factori. Printre aceștia se numără:

  • O populație cu un stil de viață nesănătos
  • Inegalități în accesul la servicii medicale
  • Impactul pandemiei de COVID-19
  • Presiunile asupra sistemului de sănătate

Unii specialiști sugerează că virusul COVID-19 ar putea juca un rol în această creștere, datorită efectelor sale asupra sistemului cardiovascular și a legăturii cu problemele de circulație sanguină.

Importanța prevenției și a controalelor regulate

În fața acestor statistici alarmante, dr. Guttman subliniază importanța prevenției și a monitorizării stării de sănătate. „Controalele regulate, gestionarea stilului de viață și conștientizarea simptomelor subtile sunt esențiale pentru menținerea sănătății inimii”, a declarat medicul.

Cardiologul îndeamnă publicul să fie atent la semnele subtile ale problemelor cardiace și să nu le ignore. „Recunoașterea și tratarea timpurie a problemelor cardiace pot salva vieți”, a concluzionat dr. Guttman.

O bună sănătate a inimii la bătrânețe depinde, în mare măsură, de luarea deciziilor corecte la tinerețe. Evitarea obiceiurilor dăunătoare este cea mai bună opțiune pentru a-ți menține inima în formă!

