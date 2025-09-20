Îngheţată, sorbet, gelato

Înghețata, sorbetul, gelato, granita… sunt toate denumiri pentru preparate reci, înghețate, care ne aduc bucurie atunci când le savurăm. Ele reprezintă pentru mulți un răsfăț, indiferent de anotimp, însă sunt cu adevărat iubite în zilele toride de vară.

Toate aceste deserturi sunt congelate, ușor cremoase sau granulate, în funcție de modul în care sunt preparate. Combinația dintre efectul răcoritor și aromele fructate, dulci sau chiar ușor acide stimulează simțurile și creează o senzație de plăcere imediată, transformând aceste preparate în unele irezistibile pentru oameni de toate vârstele.

Ele sunt create astfel încât să se topească lent în gură, eliberând treptat gustul ingredientelor, fie că vorbim despre fructe, ciocolată, vanilie, fistic, nuci, lapte sau chiar plante aromatice.

Indiferent de formă sau denumire, aceste deserturi continuă să fie unele dintre cele mai iubite preparate din întreaga lume, aducând zâmbete și răsfăț la fiecare linguriță.

Și chiar dacă par foarte asemănătoare la prima vedere, ele se diferențiază prin ingrediente, textură și tradiție culinară, iar fiecare persoană poate alege în funcție de preferințe.

Scurt istoric al înghețatei

Chiar dacă tehnologia care stă la baza preparării înghețatei de astăzi este ceva mai nouă, înghețata există de foarte, foarte mult timp, originile sale datând încă din China antică, unde era preparată folosind un amestec de lapte, orez și gheață.

De-a lungul timpului, înghețata a devenit o delicatesă populară în multe culturi din întreaga lume. În Persia antică, oamenii foloseau gheață și sirop pentru a prepara un desert răcoritor. De asemenea, în Grecia antică, amestecau gheața cu miere și fructe pentru a prepara o delicatesă dulce și înghețată.

Totuși, abia în secolul al XVI-lea înghețata a început cu adevărat să prindă avânt în Europa. Curtea regală italiană a fost prima care a îmbrățișat cu adevărat înghețata și, în curând, a devenit un desert popular și în Franța și Anglia.

În anii 1600, regele Carol (Charles) al II-lea al Angliei l-a angajat pe un bucătar francez pe nume De Mirco pentru a crea deserturi extravagante pentru curtea sa regală. Se spune că De Mirco a creat un desert numit „înghețată”, care a avut un succes răsunător la rege și la curtenii săi. Se crede că acesta a fost unul dintre primele exemple de înghețată savurată de aristocrația europeană.

În secolul următor, înghețata a început să se răspândească în toată Europa, fiind dezvoltate noi arome și variante. Popularitatea înghețatei a continuat să crească de-a lungul secolelor al XIX-lea și al XX-lea, cu noi invenții precum cornetul de înghețată, care au contribuit la transformarea ei într-o delicatesă preferată de oameni de toate vârstele.

În zilele noastre, există atât de multe tipuri diferite de înghețată din care putem alege.

Ce este înghețata

Înghețata este cel mai comun și mai apreciat desert congelat, dar, potrivit specialiștilor în arta culinară, pentru a fi numită înghețată din punct de vedere tehnic, trebuie să îndeplinească anumite criterii.

Sigur că pe piață există numeroase produse cu denumirea de ”înghețată” care nu îndeplinesc aceste criterii și ele sunt în continuare foarte apreciate. În plus, înghețata preparată în casă este făcută ținând cont de gustruile și preferințele personale, precum și de ingredientele pe care le avem la îndemână, și acest lucru nu o face să fie mai puțin îndrăgită.

Totuși, pentru a face distincția între înghețată și alte deserturi înghețate, specialiștii în arta culinară iau în calcul câteva aspecte importante precum conținutul de grăsime, textura, aroma și temperatura de servire:

Conținutul de grăsime – Înghețata are cel mai mare conținut de grăsime din lapte, dacă este să o comparăm cu celelalte deserturi congelate – gelato, sorbetul sau granita. Proporția de grăsime variază de obicei între 14 și 25% (USDA, spre exemplu, impune ca înghețata să aibă cel puțin 10% grăsime).

Textura – Textura pufoasă și cremoasă a înghețatei este unică printre deserturile congelate menționate. Înghețata este mixată, de obicei într-un aparat de înghețată, la viteze mari pentru a adăuga bule de aer în amestec, rezultând textura sa unică.

Aroma – Din punct de vedere al aromelor, înghețata este incredibil de versatilă. Aromele ei pot fi foarte variate, de la caramel, la nuci, căpșuni ori alte fructe, fistic, ciocolată, vanilie și multe altele. Adăugarea de toppinguri precum sos de ciocolată sau nuci la înghețata de vanilie creează un desert din înghețată numit sundae, foarte popular și apreciat și el.

Temperatura – Înghețata este servită la cea mai scăzută temperatură dintre majoritatea deserturilor congelate. Acest lucru îi afectează aroma, pentru că temperatura scăzută amorțește puțin papilele gustative și, practic, nu permite aromelor puternice să se facă simțite în înghețată la fel de bine ca în gelato sau sorbet.

Descoperă și Înghețată de casă – rețete delicioase, sănătoase și răcoritoare

Ce este gelato

Cuvântul „gelato” vine din italianul „gelare”, care se traduce prin a îngheța.

Așadar, înghețata în Italia poartă numele de gelato, deci am putea spune simplu că gelato este înghețată italiană. Există totuși niște diferențe între înghețată și gelato, susțin specialiștii.

Gelato este un desert înghețat preparat dintr-un amestec de lapte/smântână dulce, îndulcitor și diferite ingrediente care îi conferă aroma specifică. Este vândut pe scară largă în magazinele din Italia numite ”gelaterie”, dar și în multe alte țări unde sunt iubitori de preparate italiene.

Conținutul de grăsime – Gelato este preparat cu mai puțină smântână decât înghețata, ceea ce înseamnă, desigur, că gelato are un conținut mai scăzut de grăsime decât înghețata clasică, aproximativ 4 până la 9%, dar considerabil mai mare decât sorbetul.

Textura – Spre deosebire de înghețată, textura gelato este mai densă, deoarece este amestecată lent pentru a permite mai puțin aer în amestec.

Aromă – Gelato este la fel de versatilă în arome ca și înghețata, variind de la smântână dulce, la fructe și stracciatella, până la diferite amestecuri inedite.

Temperatură – Gelato este, de obicei, servit la temperaturi mai ridicate decât înghețata, pentru a împiedica textura densă pe care o are să devină prea solidă și dificil de mâncat. O temperatură de servire mai ridicată înseamnă și că aroma sa este percepută ca fiind mult mai bogată decât cea a înghețatei.

Ce este sorbetul

Sorbet

Sorbetul este și el un desert congelat, alcătuit doar din piure de fructe sau suc de fructe și îndulcitor, de obicei zahăr, sirop simplu sau chiar lichior.

În timp ce înghețata și gelato pot fi considerate produse lactate, sorbetul nu conține lactate și, prin urmare, este vegan. Se pare că sorbetul era folosit inițial ca dezinfectant pentru palatul gurii între felurile de mâncare copioase, iar prima sa utilizare ca desert în sine a avut loc în cafenelele franceze în secolul al XVII-lea.

Conținut de grăsimi – Sorbetul este cel mai scăzut în grăsimi în comparație cu majoritatea celorlalte deserturi congelate, deoarece nu include lactate.

Textură – Datorită lipsei de grăsimi, sorbetul are cea mai ușoară textură în comparație cu înghețata sau gelato.

Aromă – Sorbetul este limitat la arome pe bază de fructe. Rețetele de sorbet încorporează adesea fructe proaspete, iar aromele populare de sorbet includ pepenele verde și căpșunile.

Temperatura – Sorbetul se servește la temperaturi similare cu cele ale gelato pentru a-l menține suficient de moale pentru a fi consumat, arată masterclss.com.

Granita

Granita

Granita conține ingrediente identice cu sorbetul, fructe pasate sau suc, zahăr și apă, dar diferă ca textură. Spre deosebire de sorbet, care este un amestec fin, granita este răzuită în mod repetat în timpul procesului de congelare, structura sa constând în fulgi de gheață aromați.

Diferența între înghețată, gelato și sorbet

De-a lungul timpului, oamenii au găsit nenumărate moduri de a transforma apa, fructele, laptele și zahărul în deserturi răcoritoare, iar dintre acestea, înghețata, gelato și sorbetul sunt printre cele mai cunoscute. Fiind toate deserturi înghețate, unele dintre ele sunt confundate și denumite generic ”înghețată”.

Diferența, sau mai bine zis diferențele dintre înghețată, gelato și sorbet pornesc de la ingrediente și tehnică.

Înghețata este cremoasă și aerată, gelato este dens și catifelat, iar sorbetul este un desert congelat simplu, doar pe bază de apă și fructe.

Așa cum am văzut, înghețata conține procentul cel mai mare de grăsime dintre toate aceste deserturi înghețate și se consumă la cea mai mică temperatură. Gelato nu este foarte diferit de înghețată, dar el conține mai puțină grăsime și este, de obicei, consumat la temperaturi ușor mai ridicate.

Sorbetul se diferențiază prin faptul că are un conținut foarte simplu, în principal apă și fructe și este un produs vegan.

Toate, însă, au un punct comun, capacitatea de a ne răcori, de a aduce bucurie, plăcere și un strop de rafinament în momentele de răsfăț.

Sursă foto – Shutterstock.com

