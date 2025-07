Care sunt cele mai dese investigații medicale și analize pe care le fac persoanele peste 65 de ani?

„Pe măsură ce înaintăm în vârstă, riscurile pentru sănătatea noastră cresc, la rândul lor. Uitându-ne la bolile grave, de exemplu, statisticile ne arată că vârsta cea mai frecventă la care este diagnosticată o afecțiune oncologică este de 65 de ani și peste, fiind estimat că 60% dintre persoanele din această grupă de vârstă primesc un astfel de diagnostic. De asemenea, în această categorie de vârstă întâlnim și o incidență mai mare a afecțiunilor cronice, care necesită monitorizare și investigații constante”, explică dr. Cătălina Pușcașu, medic specialist Medicina de familie, rețeaua de sănătate Regina Maria, unul dintre cei mai mari furnizori privați de sănătate din țară,

Care sunt cele mai dese investigații medicale și analize solicitate de românii de peste 65 de ani?

Conform datelor interne ale Regina Maria, cele mai solicitate consultații de specialitate de către pacienții de peste 65 de ani includ cardiologia, medicina internă, neurologia, gastroenterologia și oftalmologia. De asemenea, această categorie de pacienți apelează și la un important număr de investigații – fie de screening, având în vedere categoria de vârstă, fie pentru diagnosticul unor afecțiuni.

„Prevalența bolilor cronice crește semnificativ odată cu înaintarea în vârstă: statisticile recente ne arată că proporția românilor de 55-64 ani care suferă de cel puţin o boală cronică trece de 40%, iar după vârsta de 65 de ani, persoanele care suferă de boli cronice devin majoritare. Tocmai de aceea, profilul pacienților de peste 65 de ani este unul specific din punct de vedere medical, caracterizat printr-o nevoie mai mare de proceduri de screening, dar și de acces crescut la servicii medicale”, adaugă Dr. Cătălina Pușcașu.

De asemenea, datele arată că, în topul investigațiilor accesate de pacienții 65+ se numără ecografiile abdominale, EKG-ul, radiografia cardiologică sau pulmonară, respectiv ecografia inimii. În ceea ce privește topul analizelor solicitate de această categorie de pacienți, acestea includ creatinina serică, hemoleucograma, TGP TGO, glucoza, respectiv analiza de colesterol.

Abonamentul medical creat special pentru persoanele din categoria de vârstă 65+

În momentul de față, aproape 20% dintre pacienții Regina Maria activi în ultimii ani (peste 400.000 de persoane), au peste 65 de ani, iar 1 din 5 pacienți noi, de la an la an, este pacient 65+. Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor acestora, rețeaua de sănătate a lansat, în luna aprilie a acestui an, un abonament special dedicat persoanelor din această categorie de vârstă.

„Ne-am uitat foarte atent la ceea ce accesează pacienții noștri de peste 65 de ani, deoarece am dorit să lansăm un produs care să răspundă cât mai bine nevoilor lor”, a explicat Georgiana Andrei – Muntean, Director Comercial, Divizia de Abonamente Regina Maria. „Gama de abonamente Golden Age răspunde ecourilor venite atât din interacțiunile noastre directe cu pacienții și abonații noștri, cât și din tendințele globale care ne afectează pe toți, astăzi. Nu puțini au fost abonații REGINA MARIA ajunși la vârsta pensionării care, ieșind din câmpul muncii, și-au dorit, în continuare, posibilitatea de a beneficia de servicii #peabonament. Suntem, de asemenea, martorii unei tendințe globale de îmbătrânire a populației, care aduce schimbări importante în ceea ce privește necesarul de îngrijire și de servicii medicale pentru categoria 65+ – o perioadă din viață în care avem cea mai mare nevoie de sănătate, dar în care nu mai regăsim același acces facil la servicii medicale”, a adăugat aceasta.

Golden Age include două abonamente – de complexitate medie, respectiv ridicată -, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor individuale, oferind, integral sau cu discount-uri semnificative, acces la servicii medicale de prevenție, inclusiv consultații și analize.

Gama de abonamente Golden Age vine în sprijinul persoanelor de 65+ ani, oferind acces la un întreg ecosistem medical, prin proceduri incluse integral sau cu discount. Aceasta se poate achiziționa din shop-ul REGINA MARIA sau discutând cu un consultant. Pachetul Golden Age poate fi achiziționat la prețul de 183 lei/lună, în timp ce pachetul Golden Age Extra, la prețul de 330 lei/lună.