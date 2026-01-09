Cercetarea, publicată în The American Journal of Clinical Nutrition, subliniază că o dietă echilibrată, incluzând alimente de origine vegetală și animală, este esențială pentru longevitate.

Cercetătorii din cadrul „Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey” au analizat datele a 5.203 participanți în vârstă de peste 80 de ani, începând din 1998. Dintre aceștia, 1.495 au ajuns la vârsta de 100 de ani, iar 3.744 au decedat înainte de această bornă.

Rezultatele studiului au arătat că persoanele care au consumat carne pe parcursul vieții au avut șanse mai mari de a deveni centenare.

Dr. Xiang Gao, autorul principal al studiului realizat la Universitatea Fudan, explică: „Studiul nostru sugerează că la adulții cu vârste de peste 80 de ani, o dietă care include atât alimente de origine vegetală, cât și animală poate susține mai bine supraviețuirea până la vârsta de 100 de ani, mai ales pentru cei subponderali”.

Cei care au adoptat o dietă vegană au fost cu 29% mai puțin susceptibili să atingă vârsta de 100 de ani, comparativ cu omnivorii.

Vegetarienii, care consumă ouă și produse lactate, au avut șanse cu 14% mai mici decât consumatorii de carne.

De asemenea, dietele pescetariene, care includ pește, au fost asociate cu șanse reduse de a deveni centenari.

Rezultatele sugerează că necesarul ridicat de nutrienți al persoanelor în vârstă ar putea să nu fie acoperit complet de o dietă vegetariană.

În cazul persoanelor subponderale, consumul zilnic de carne a fost asociat cu o probabilitate cu 44% mai mare de a ajunge la 100 de ani.

Concluzia: o dietă echilibrată este cheia

Cercetătorii au descoperit că, în general, consumul zilnic de legume are cel mai mare impact asupra longevității.

Cei care consumau legume zilnic aveau o probabilitate cu 84% mai mare de a trăi până la 100 de ani, comparativ cu cei care nu includeau legumele în alimentația zilnică.

Totuși, rezultatele evidențiază că dieta nu influențează în mod uniform speranța de viață a persoanelor în vârstă. De exemplu, vegetarienii cu un indice de masă corporală (IMC) sănătos nu aveau șanse mai mici de a deveni centenari decât omnivorii, iar pentru cei supraponderali, dieta nu părea să aibă un impact semnificativ.

Cercetarea, publicată în „The American Journal of Clinical Nutrition”, subliniază importanța unei diete echilibrate, care să includă atât alimente de origine vegetală, cât și animală.

Conform autorilor „o dietă omnivoră, echilibrată din punct de vedere nutrițional, poate sprijini mai bine longevitatea la cei mai în vârstă adulți subponderali”.

Studiul atrage atenția asupra nevoii de elaborare a unor ghiduri alimentare personalizate pentru populația vârstnică, în special în contextul îmbătrânirii globale.

