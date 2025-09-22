Cât timp se păstrează ouăle în frigider

Conform Departamentului Agriculturii din SUA, ouăle rămân în stare bună 3-5 săptămâni la frigider. Zachary Cartwright, expert în siguranța alimentară, afirmă: „Adesea, acestea rămân sigure pentru consum timp de o săptămână sau două după această dată, atâta timp cât au fost păstrate la frigider”.

Cartwright recomandă păstrarea ouălor în cutia originală, cu capătul ascuțit în jos, în partea cea mai rece a frigiderului. Acest lucru ajută la menținerea prospețimii și încetinește pierderea de umiditate.

Cum verificăm dacă ouăle sunt bune

Un test simplu de plutire poate indica prospețimea ouălor. Puneți oul într-un pahar cu apă rece:

Dacă se scufundă și se întoarce pe o parte: este proaspăt

Dacă se scufundă dar rămâne vertical: este mai vechi dar încă bun

Dacă plutește la suprafață: s-a stricat și trebuie aruncat

Cartwright explică: „Acest test funcționează deoarece aerul se acumulează în interiorul oului pe măsură ce acesta îmbătrânește, ceea ce îl face mai flotabil”.

E important să testăm fiecare ou individual și să fim atenți la miros după spargere. Un miros puternic de sulf indică alterarea.

Congelarea ouălor

Ouăle pot fi congelate pentru păstrare îndelungată, dar nu în coajă. Opțiunile includ:

Spargerea și baterea înainte de congelare

Congelarea separată a albușurilor și gălbenușurilor

Congelarea individuală în forme de gheață

Ouăle congelate se păstrează până la un an. Cele gătite pot fi congelate 2-3 luni.

Cartwright subliniază că data de pe cutie este orientativă: „Ouăle sunt adesea bune timp de una până la două săptămâni după data imprimată pe cutie, atâta timp cât au fost refrigerate”. Calitatea scade în timp, dar consumul rămâne sigur dacă sunt păstrate corect.

În ciuda faptului că adesea găsim pe ușa frigiderului recipientul pentru depozitat ouăle proaspete, de fapt, nu acela este locul de păstrare al acestora. Iată de ce nu se țin ouăle pe ușa de la frigider.