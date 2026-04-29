Creșterea incidenței cancerului la tineri: un fenomen îngrijorător

Analiza identifică 11 tipuri de cancer care sunt tot mai frecvente la persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani, inclusiv cancerul intestinal, tiroidian, mielomul multiplu, cancerul de ficat, rinichi, pancreas, uter, sân și ovare.

În fiecare an, aproximativ 11.500 de tineri adulți sunt diagnosticați cu cancer intestinal și de sân, cele mai comune tipuri în această categorie de vârstă. Totuși, cancerele pancreatice și ale vezicii biliare rămân rare.

Cazurile de cancer cu debut precoce: un exemplu tragic

Bradley Coombes, din Portsmouth, a fost diagnosticat cu cancer de colon la doar 23 de ani, după ce simptomele sale au fost ignorate timp de 18 luni. „Era un tânăr foarte în formă și sănătos”, a declarat mama sa, Caroline Mousdale, pentru BBC.

Din cauza întârzierii în diagnosticare, tumora s-a dezvoltat rapid, iar tratamentele nu au putut opri progresia bolii. Bradley a murit alături de câinele său, Buster. „Nu pot să nu mă gândesc că visul său fotbalistic ar fi devenit realitate dacă boala ar fi fost identificată mai devreme”, a adăugat Caroline.

Factorii de risc: supraponderabilitatea în prim-plan

Studiul evidențiază că nivelurile de supraponderalitate și obezitate, care au crescut constant din anii 1990, sunt printre puținele date care se aliniază cu această creștere a cazurilor de cancer. Se crede că țesutul adipos suplimentar modifică hormonii, cum ar fi insulina, contribuind la riscul de cancer. Totuși, în cazul cancerului de colon, cercetătorii estimează că doar 20 din 100 de cazuri suplimentare pot fi atribuite excesului de greutate, restul de 80 fiind încă inexplicabile.

Alte cauze potențiale: o investigație în desfășurare

Profesorul Marc Gunter de la Imperial College London a declarat că sunt analizate alți factori precum alimentele ultra-procesate, utilizarea substanțelor chimice nepermanente (PFAS), antibioticele, poluarea aerului, băuturile îndulcite și inflamațiile. Acesta subliniază: „Sunt multe lucruri pe care nu le știm”. De asemenea, îmbunătățirile în tehnicile de detectare a cancerului pot contribui la diagnosticarea mai timpurie.

Importanța prevenirii prin stil de viață

„Este foarte îngrijorător să auzim vestea că numărul cazurilor de cancer este în creștere la tineri”, a declarat profesoara Montserrat García Closas de la Institutul de Cercetare a Cancerului. Totuși, aceasta a subliniat că adoptarea unui stil de viață sănătos, cum ar fi activitatea fizică și menținerea unei greutăți normale, poate reduce riscul de cancer. Raportul estimează că aproape 40% dintre cazurile de cancer la nivel mondial pot fi prevenite prin modificări comportamentale, cum ar fi renunțarea la fumat.

Comparativ cu grupele de vârstă mai înaintată

Deși cazurile de cancer la tineri sunt în creștere, ele rămân mult mai puțin frecvente decât în rândul populației mai vârstnice. Potrivit studiului, unul din 1.000 de tineri cu vârste între 20 și 40 de ani primește un diagnostic de cancer anual, comparativ cu unul din 100 în grupele de vârstă de peste 50 de ani.

Cercetătorii continuă să investigheze factorii de risc și să caute soluții pentru a combate această tendință îngrijorătoare. În timp ce multe întrebări rămân fără răspuns, un lucru este cert: prevenția și diagnosticul precoce sunt esențiale pentru reducerea impactului cancerului asupra generațiilor tinere.

Aproape patru din zece cazuri de cancer nu ar trebui să existe. Nu țin de ghinion, nu țin de moștenirea genetică și nu țin de vârstă. Sunt legate direct de lucruri pe care le facem sau le respirăm în fiecare zi. Asta arată prima analiză globală realizată vreodată asupra cancerului, publicată de experți ai Organizația Mondială a Sănătății. Concluzia raportului arată că milioane de îmbolnăviri ar putea fi prevenite anual, dacă ar fi reduși principalii factori de risc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE