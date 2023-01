Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

De ce să-ți cumperi un acvariu cu pești

Acvariul cu pești este destinat susținerii vieții acvatice în condiții improprii și poate deveni o achiziție pe care o vei aprecia mult, chiar dacă la început o privești cu o ușoară notă de scepticism. Acvariul va fi în centrul atenției atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Pe lângă faptul că oferă o imagine fermecătoare a lumii subacvatice, acvariul cu pești poate conferi oricărei încăperi o notă aparte de stil și de frumusețe, dacă, bineînțeles, este ales corect. Cei care aleg să-și cumpere un acvariu cu pești o fac fie că simt nevoia de a îngriji o vietate, fie pentru a-și decora o cameră într-un mod pe cât de inedit, pe atât de frumos.

Dincolo de faptul că îți permite să urmărești comportamentul peștilor în habitatul lor chiar la tine în living, acvariul cu pești poate fi unul dintre cele mai relaxante elemente din casa ta. În același timp, un acvariu poate fi, totodată, și o ocazie ideală pentru a petrece timp de calitate împreună cu familia ta urmărind pur și simplu peştii cum înoată în voie sau cum se hrănesc.

Totodată, deținerea unui acvariu poate fi chiar și o inedită metodă de educație pentru copilul tău, pentru că, nu-i așa, avantajele deținerii unui acvariu vin însă la pachet și cu responsabilități.

Achiziționarea unui acvariu cu pești pare, cel puțin la prima vedere, un lucru banal, însă această operațiune poate da uneori mari bătăi de cap mai ales dacă te afli la prima experiență de acest gen. Pentru a putea lua decizia corectă va trebui să ţii cont de câteva aspecte.

Cum alegi cel mai bun acvariu cu pești

Dacă nu ai mai avut până acum un acvariu cu siguranță trebuie să știi că forma și dimensiunile acvariului sunt foarte importante. Astfel, cel mai bine ar fi să optezi pentru un acvariu care să permită conviețuirea mai multor specii de pești, în timp ce designul va influența modul sau locul în care vei amplasa acvariul.

Acesta nu trebuie amplasat lângă ușă, pentru că închiderea și deschiderea acesteia ar putea stresa peștii. Nici la fereastră nu este indicat să-l așezi, deoarece, expus la lumina de afară, ar favoriza dezvoltarea rapidă a algelor. În plus, ideal este ca acvariul să fie păstrat în același loc.

În ceea ce privește capacitatea acvariului, specialiștii le recomandă pe cele alungite, cu dimensiuni de la 60x30x30 cm la 100x40x50 cm, deoarece le oferă peștilor mai multă libertate de a înota. Pentru a avea parte de un decor spectaculos, dar și pentru a scuti mult spațiu poți alege un acvariu care poate fi încorporat în mobilă sau în perete.

Apa de la robinet este cea mai indicată pentru un acvariu cu pești datorită faptului că aceasta este unul dintre cele mai strict controlate și monitorizate alimente. Foarte importantă este temperatura apei, iar pentru asta va trebui să te asiguri că acvariul are un sistem de încălzire care funcționează optim, precum și de lămpi UV. Acestea din urmă nu trebuie menținute aprinse mai mult de 8-12 ore, pentru că, astfel, vei asigura ciclul natural de zi-noapte pentru pești. Nu uita să echipezi acvariul cu un sistem de filtrare al apei deoarece peștii trebuie să trăiască într-un mediu acvatic curat.

În ceea ce privește numărul de pești care pot conviețui într-un acvariu, trebuie să știi, ca regulă de bază, faptul că trebuie minimum 1 litru de apă pentru fiecare centimetru de pește adult. De asemenea, trebuie luați în calcul și alți factori, precum deșeurile generate de fiecare specie, de nivelul de agresivitate, teritorialitate, și altele.

Legat de materialul din care este fabricat, acvariul din acril (plexiglas) este considerat cel mai bun pentru o locuință pentru că, deși are nevoie de suport corespunzător, este mai ușor comparativ cu unul din sticlă. Principalul dezavantaj este acela că se zgârie mai lesne.

Ce accesorii ai nevoie pentru un acvariu cu pești ideal

Dacă ți-ai propus să achiziționezi un acvariu pentru acasă trebuie să știi în ce constă instalarea propriu-zisă a acestuia și de ce accesorii ai neapărată nevoie. Astfel, un acvariu ideal trebuie să conțină un bazin de stocare (acvariul), un filtru de acvariu, un încălzitor cu termostat, o pompă de aer, o lampă UV, decorațiuni, nisip şi plante.

Modele de acvarii

Pe piață există o gamă variată de acvarii din care poți alege, și anume acvarii de sine stătătoare și acvarii încorporate în mobilă sau în perete.

Un acvariu clasic care oferă un excelent raport calitate/preț este Acvariu pești 79 litri cu iluminare LED și geam curbat. Dotat cu un sistem de filtrare modern „on-top” 15W, cu debit de filtrare de 800 litri/oră, acest acvariu este confecționat din sticlă ultraclară și permite un acces facil în interior prin simpla rabatare a capacului. Acvariul vine echipat și cu sistem de iluminare cu 16 LED-uri (8 albe și 8 albastre), cel mai des întâlnit la acest tip de acvariu.

Acvariul bol Tetra Cascade Globe, 6,8 litri, alb reprezintă o modalitate simplă și accesibilă pentru îngrijirea peștilor. Acesta este prevăzut cu un filtru cascadă cu limitator de flux pentru prevenirea stropirii cu apă, care creează un efect vizual superb. De asemenea, bazinul este dotat cu sistem de iluminat cu 8 LED-uri, iar tehnologia de filtrare EasyCrystal este ușor de utilizat.

Din gama acvariilor încorporabile îți recomandăm Set acvariu și dulap Rio 180, Juwel, LED, 101 x 41 x 50cm, 180L, Maro închis, care combină forma clasică dreptunghiulară cu cele mai noi echipamente. Datorită dimensiunilor și formei sale, acest acvariu se potrivește perfect în orice cameră, în timp ce cadrul de susținere inferior permite amplasarea cu ușurință în orice loc fără a fi nevoie de sprijin suplimentar. Materialele de cea mai înaltă calitate și tehnologia germană garanteaza rezervorului siguranță și durabilitate.

Hrănitor automat pentru acvariu

Hrănirea peștilor este un proces extrem de important și trebuie să aibă loc de două ori pe zi. Pentru perioadele când nu ești acasă se recomandă folosirea unui automat de hrană.

Un astfel de produs este Alimentator automat acvariu, Walalla, Temporizator inteligent, Galben/Negru, cu funcție de sincronizare 12h/24h. Acesta poate fi setat să se deschidă la un anumit interval de timp, în funcție de speciile de pești pe care le deții. Se poate ajusta cantitatea rezonabilă de hrană pentru a evita hrănirea excesiva și poluarea apei. Este potrivit pentru majoritatea tipurilor de alimente, cum ar fi fulgi, chipsuri de cartofi, granule, gradienți, etc.

Dozatorul automat de acvariu Resun, Montare la suprafață, pentru fulgi și granule, 2 recipiente, Cablu USB, Negru, Verde, Transparent poate servi hrana pentru pești sub formă de granule de până la 3 mm diametru și fiecare sub formă de fulgi. Este rapid și ușor de folosit datorită celor patru butoane de la care se pot seta una, două sau trei mese pe zi. Dispozitivul are un buton suplimentar de „alimentare la cerere”.

Filtre pentru acvarii

În ceea ce privește sistemul de filtrare al apei, acesta este de două tipuri – intern și extern – și trebuie ales în funcție de speciile de pești găzduite în acvariu.

Filtrul intern Tetra Tetratec pentru acvarii cu apă dulce, 600 L/h este dotat cu un sistem de direcționare și de reglare a debitului de apă și cu un sistem reglabil de aerare. Cartușul filtrant poate fi decuplat individual pentru a putea fi curățat, iar unitatea de pompare poate să rămână fixată în interiorul acvariului. Acesta este împărțit în două camere pentru medii filtrante – poate fi spălată doar o parte a mediilor filtrante pentru a evita pierderea coloniilor de bacterii benefice.

Ideal pentru acvariile cu capacitate de până la 115 litri este Filtrul extern C2, Fluval, Tip cascadă, 5 W, 400 l/h, Multicolor. Acesta este ușor de instalat și eficient și este proiectat pentru a oferi o filtrare mecanică, biologică și chimică de înaltă calitate în 5 trepte, asigurând o apă curată și limpede. Filtrul asigură mișcarea continuă a suprafeței apei și previne formarea unei pelicule bacteriene pe suprafața acesteia și garantează apei circulația constanta în acvariu. Dispozitivul nu ocupă spațiu în interiorul acvariului.

Pompă de aer pentru acvariu

Aceste dispozitive sunt benefice peștilor și au rolul de a introduce aer atmosferic în apa acvariului prin intermediul unui furtun și a unui difuzor de aer, permiţând peștilor să respire mai mult oxigen.

Pompa de aer, Resun, Air-500, 30 L/h, Negru/Gri face parte dintr-o serie de aeratoare profesionale concepute pentru a manevra rezervoarele de acvariu. Datorită utilizării tehnologiei moderne, acest produs consumă puţină energie electrică, menţinând în acelaşi timp o funcţionare eficientă şi silenţioasă. Setul include un furtun, o supapă de reținere și o piatră de aer.

Pompa silențioasă de aer pentru acvarii JBL ProAir a50+ este un dispozitiv pentru orice tip de acvariu, care au o capacitate cuprinsă între 50 și 100 de litri. Această pompă are un consum de energie de 3W şi permite menţinerea unei cantităţi potrivite de oxigen şi CO 2 în acvariu. Dispozitivul este gata de montat și este foarte silențios (<39 dB) datorită sistemului special de fixare, a izolării fonice și a greutății reduse.

Lampă pentru acvariu

Iluminarea acvariului este deosebit de importantă în acvariile cu apă dulce mai ales pentru plantele acvatice. Acestea favorizează procesul de fotosinteză prin care algele descompun dioxidul de carbon din apă în carbohidrați și zahăr și produce oxigen, care este vital pentru pești.

Lampa LED pentru acvariu, Aquael Leddy Tube, 4.8 W, 7000 K, 284 x 62 x 32 mm, Alb/Negru oferă o bună reproducere a culorilor naturale ale plantelor și peștilor, permițând observarea confortabilă a acvariului. Modulul de iluminat Leddy Tube constă dintr-o diodă LED modernă, plasată într-un tub rotund de sticlă şi atașată permanent la cablul de alimentare, care emite lumină cu o temperatură de culoare de circa 7000 K (Sunny).

Dacă deții un acvariu cu o capacitate de până la 50 de litri, îți recomandăm Lampa acvariu nano cu LED Super Slim Led 20+4. Aceasta este o lampă LED cu două spectre de lumină: lumină solară (daylight) și lumină de noapte (moonlight). Reprezintă soluția ideală de iluminare care îmbină cu succes consumul redus de energie electrică, intensitatea spectrului luminos, emisia minimă de căldură și calitatea luminii. Modelul este dotat cu 20 de LED-uri de zi si 4 LED-uri de noapte.

Încălzitor pentru acvariu

Temperatura apei este un detaliu foarte important și pentru a o menține constantă și uniformă în tot acvariul, de 20-30˚Celsius, va trebui să instalezi un încălzitor dotat cu un termostat special.

Încălzitorul acvariu JBL ProTemp S50 este recomandat de specialiști pentru încălzirea acvariilor care au o capacitate cuprinsă între 30 şi 80 de litri. Realizat din sticlă foarte rezistentă de 2 mm, acest încălzitor are o lungime de 210 mm, este complet submersibil, are o gardă de plastic care protejează peştii de căldura pe care o degajează şi se opreşte automat dacă nivelul apei scade sau dacă este scos din apă.

Cu Încălzitorul pentru acvariu Submersibil cu Termostat 100W vei putea să atingi și să menții temperatura dorită, în funcție de speciile de pești sau de plantele din acvariu. Intervalul de temperatură programabil este cuprins între 17 și 35°Celsius, putând fi setat de la un controller poziționat în partea de sus și cu ajutorul termostatului integrat, care reacționează la influențele externe și compensează fluctuațiile de temperatură.

Decorațiuni pentru acvariu

Pentru a-ți face acvariul cât mai atractiv și mai plăcut de privit este indicat să-l ornezi cu diverse obiecte decorative, precum rădăcini, pietre cu cavități, peșteri, și altele.

Decor acvariu casă de piatră cu acoperiș de moss reprezintă un element decorativ tematic pentru orice peisaj inedit subacvatic. Acesta este sub forma unei case vechi părăsite pe acoperişul căreia a fost aplicat un strat de moss artificial și are dimensiunile 11cm x 6,5 x 8,5 cm (L x l x h).

Un alt ornament care se potrivește în orice tip de acvariu este Decor Happet navă naufragiată 8.5 cm pentru acvariu R101, un loc ideal pentru peştii care vor să se ascundă sau pentru reproducere. Acest element de decor confecţionat dintr-o rășină de poliester fără toxine a fost creat special pentru iubitorii de acvarii și poate diversifica orice aranjament prin crearea unui climat natural în acvariul tău.

Decorațiune acvariu, Rășină, 14.5×8.5x10cm, Multicolor este special conceput pentru acvariile de apă dulce și sărată, ideal pentru decorarea acvariului și transformarea acestuia într-un frumos peisaj subacvatic. Fabricată dintr-o rășină sigură și nepericuloasă, această peșteră naturală cu butoi spart oferă un plus de distracție peștilor tăi, fiind prevăzută cu găuri prin care aceștia se pot juca, pot înota, se pot ascunde sau pot dormi.

Plante naturale pentru acvariu

Un acvariu este un mediu de viață închis, unde furnizarea (cu ajutorul hranei) și extragerea nutrienților trebuie menținută echilibrată în principal cu ajutorul plantelor.

Planta naturală de acvariu, Anubias barteri var. nana blister este o plantă acvatică vie în ghiveci originară din Camerun, care se dezvoltă în orice condiții. Axceasta poate atinge o înălțime cuprinsă între 5 și 10 cm, în timp ce rizomul va avea 10-15 cm sau chiar mai mult. Crește lent, iar frunzele supraviețuiesc mai mulți ani, oferind algelor șansa de a se stabili.

Grotă din mușchi natural, Repti-Zoo, Verde este un deal acoperit cu mușchi viu, care crește și se schimbă în timp datorită nivelului de umiditate, a temperaturii și accesului la lumina UV. Acest decor complet natural reprezintă o ascunzătoare pentru pești pe cât de bună, pe atât de frumoasă, care va da o notă deosebită acvariului tău.

Planta naturală de acvariu, Corymbosa „Siamensis 53B” blister este o varietate de Hygrophila corymbosa „Siamensis” și formează o cantitate incredibilă de lăstari laterali, devenind stufoasă relativ repede. Tulpinile ating o înălțime de 15-40 cm și o lățime de 7-12 cm, în timp ce frunzele sale de un verde strălucitor sunt mai înguste decât cele de la „Siamensis” obișnuită.

Substrat pentru acvariu (pietriș/nisip)

Ca bază pentru acvariu se poate folosi pietriș sau nisip, iar baza trebuie să aibă o granulație uniformă, ceea ce înseamnă că pietricelele sau granulele de nisip trebuie să aibă dimensiuni unitare. O granulație diferită duce la solidificarea bazei, ceea ce nu mai permite circulația apei.

Pietriș acvariu natural policrom pungă 5 kg granulație 6-10 mm este un substrat de acvariu ieftin şi de o calitate deosebită, produs în Italia. Este ideal pentru persoanele care preferă pietrişul pe post de substrat în acvariul lor și a fost atent selecţionat din mediul natural nepoluat. Cantitatea necesară se calculează astfel încât stratul de pietriș să aibă o grosime de 2-3 cm, ținând cont de faptul ca 1 litru de pietriș cântărește circa 2 kg.

Foarte bun pentru orice acvariu este și Pietriș ceramic pentru acvariu, Aqua Nova, BIO, Cilindric, 500g, Alb. Bio-ceramica NCR, datorită formei sale specifice, are o suprafață activă (filtrare) foarte mare, care este creată de o rețea complexă de canale și de pori în care apa din acvariu poate circula liber cu oxigen și cu substanțe nutritive dătătoare de viață pentru bacteriile benefice nitrificatoare.

Pietrişul colorat mix 1 kg granulație 10 mm este un tip de pietriș decorativ, care a fost special conceput pentru acvariu și care nu se decolorează niciodată. Colorarea acestui pietriş cu granulația de 1 cm a fost realizată prin procesul de ceramizare, fiind 100% sigur pentru a fi introdus în orice tip de acvariu.

