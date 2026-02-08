Deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a fost umbrită de incidente, cum a fost atacul cibernetic revendicat de o grupare de hackeri proruși, „actele de sabotaj” asupra rețelei feroviare și manifestația anti-Jocuri Olimpice încheiată cu ciocniri între aproximativ o sută de protestatari și forțele de ordine.

Giorgia Meloni a lăudat miile de italieni care, potrivit ei, lucrează pentru ca Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina să se desfăşoare fără probleme şi să prezinte o imagine pozitivă a Italiei.

„Apoi, sunt cei care sunt duşmani ai Italiei şi ai italienilor, manifestând împotriva Jocurilor Olimpice şi asigurându-se că aceste imagini sunt difuzate pe ecranele televizoarelor din întreaga lume. După ce alţii au tăiat cablurile feroviare pentru a împiedica plecarea trenurilor”, a transmis Meloni prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram.

Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, bombe fumigene şi sticle în poliţie după ce s-a desprins de mulțimea care protesta sâmbătă la Milano.

Aproximativ 10.000 de persoane au ieşit în stradă în orașul din nordul Italiei în semn de protest faţă de creșterea costurilor locuinţelor şi problemele de mediu legate de Jocurile Olimpice.

Poliţia a folosit tunuri cu apă pentru a restabili ordinea şi a reţinut şase protestatari.

Tot sâmbătă, autorităţile italiene au denunțat acte de sabotaj asupra infrastructurii feroviare în apropierea oraşului Bologna, din nordul Italiei, perturbând circulaţia trenurilor.

Poliţia italiană a raportat trei incidente separate în locaţii diferite, care au cauzat întârzieri de până la două ore şi jumătate pentru trenurile de mare viteză, interurbane şi regionale. Nimeni nu şi-a asumat deocamdată responsabilitatea pentru pagube.

„Încă o dată, solidaritate cu poliţia, oraşul Milano şi toţi cei care vor vedea munca lor subminată de aceste bande de infractori”, a adăugat Giorgia Meloni.