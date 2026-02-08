Irina Fodor are o relație strânsă cu familia ei, mai ales cu sora mai mică. Teodora are 26 de ani și urmează să studieze în următoarele șase luni în Elveția.

„De obicei, plec eu și îmi iau la revedere. Azi, bagajele sunt ale ei… Sora mea, cu 11 ani mai mică, se face din ce în ce mai mare și pare că eu sunt singura care nu se prinde. Asta în timp ce ea e din ce în ce mai curajoasă, mai hotărâtă și mai pregătită, din toate punctele de vedere. Pleacă la studii, în Elveția, pentru 6 luni.

Prima ei plecare serioasă, prima ei aventură departe de casă. Sunt mândră de ea până la cer și înapoi. Și emoționată. Și un pic tristă. Dar mai ales recunoscătoare că pot să o văd crescând, pas cu pas, chiar dacă uneori doare. O să iau experiența asta ca pe o pregătire pentru momentul în care și Diana o să își testeze limitele și orizonturile. Drum bun și să fii ocrotită! Eu sunt aici. Oricând”, a scris Irina Fodor pe Instagram.

Tânăra a studiat la Facultatea de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice din București și a fost șefă de promoție. Prezentatoarea TV a mărturisit în urmă cu ceva timp că este tare mândră de sora ei și că de la Teodora a învățat ce înseamnă ambiția.