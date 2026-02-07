„Bridgerton” stimulează turismul

Patricia Yates, director executiv al VisitBritain, a declarat că „Bridgerton oferă o oportunitate de a promova istoria și patrimoniul [Marii Britanii] de renume mondial, precum și experiențele asociate, către un public global, inspirând vizitatorii să vină și să vadă locațiile și destinațiile de filmare cu ochii lor”.

Inspirat de acest val de interes, iată câteva dintre cele mai importante locuri din Anglia unde fanii pot retrăi atmosfera epocii Regenței.

Locurile din Anglia unde fanii pot retrăi universul „Bridgerton”

Londra

Londra oferă o multitudine de locații legate de universul „Bridgerton”. Palatul Kew, situat pe malul Tamisei, este o destinație de neratat, mai ales pentru fanii prequelului „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”. Aici, regele George al III-lea și regina Charlotte au locuit împreună cu familia lor, iar observatorul construit în 1769 pentru a urmări tranzitul lui Venus este o atracție istorică remarcabilă.

În centrul Londrei, iubitorii cărților din serial pot vizita Hatchard’s, cea mai veche librărie din oraș, fondată în 1797. De asemenea, Biserica St. James din Piccadilly, locul unde s-a filmat scena nunții dintre Anthony Bridgerton și Edwina Sharma, a devenit unul dintre punctele de atracție pentru turiști.

Greenwich

În Greenwich, Queens House a fost transformată în Somerset House pentru balurile regale din serial, iar fațadele exterioare ale Vechiului Colegiu Naval Regal și ale Rangers House au servit drept decoruri pentru diverse scene. Tot în Londra, Palatul Hampton Court din Richmond a găzduit filmări în curțile sale istorice, inclusiv Curtea Fântânii și Scările Regelui.

Bath

Orașul Bath, renumit pentru arhitectura sa georgiană, este o altă destinație esențială pentru fanii serialului. Muzeul Holbourne, cunoscut în „Bridgerton” drept „Casa Lady Danbury”, atrage numeroși vizitatori. „Suntem încântați să fim cunoscuți sub numele de Casa Lady Danbury din Bridgerton și îi primim cu brațele deschise pe numeroșii turiști care vin să fotografieze frumoasa noastră clădire în stil Regency”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului.

Royal Crescent

De asemenea, Royal Crescent, construit între 1767 și 1775, este un alt punct de atracție. Această remarcabilă curbură de case georgiene servește drept fațadă pentru reședința Featherington din serial. În plus, restaurantele locale, precum The Pump Room sau The Abbey Deli – transformat în magazinul Modiste al Madamei Delacroix –, oferă turiștilor o experiență culinară autentică.

Chatham

Orașul Chatham, situat la aproximativ o oră de Londra, este locul unde au fost filmate scenele din primul sezon, inclusiv cele de pe străzile pietruite unde Lady Featherington se plimba cu Marina. De asemenea, Șantierul Naval Istoric din Chatham a servit drept locație pentru sala de box, unde Ducele și Will Mondrich își exersau loviturile. Personajul lui Mondrich este inspirat de Bill Richmond, considerat „prima vedetă sportivă de culoare din Marea Britanie” .

York

Castelul Howard, situat în orașul York, a jucat rolul domeniului Clyvedon, reședința unde Simon Basset și Daphne Bridgerton și-au petrecut luna de miere. Castelul, situat la aproximativ două ore de Londra, oferă activități precum croaziere pe Lacul Nord sau explorarea Insulei Skelf, fiind o destinație perfectă pentru familii, cu trasee de aventură pentru toate vârstele.

Oxfordshire

Kingston Bagpuize House & Gardens, o locație de filmare pentru sezonul al treilea, a apărut anterior și în serialul „Downton Abbey” . În apropiere, Palatul Blenheim, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost folosit drept Casa Buckingham în universul „Bridgerton”. Arhitectura barocă și grădinile sale impresionante atrag anual mii de turiști.

Surrey

În Surrey, Parcul Painshill a fost scena unui picnic al familiei Featherington în primul sezon. Parcul, creat de Charles Hamilton, este faimos pentru peisajele sale pitorești, fiind un loc ideal pentru relaxare și explorare.

Buckinghamshire

În Buckinghamshire, echipa de filmare a utilizat Claydon House pentru scene din sezonul al treilea. „Spre deosebire de alte case istorice, un tur al sălii muzeale din Claydon House este o experiență captivantă”, a declarat Jody Ford, CEO-ul Trainline. Vizitatorii pot explora camerele istorice ale casei și interacționa cu mobilierul, oferindu-le o experiență autentică din epoca Regenței.

Vizitarea acestor locații oferă o oportunitate unică de a păși în lumea fascinantă a „Bridgerton” și de a descoperi comorile istorice ale Angliei.

Netflix organizează la București un eveniment special dedicat fanilor serialului Bridgerton. Este vorba despre „Balul Mascat Bridgerton”, o experiență de o singură seară, inspirată din lumea epocii Regenței, care va avea loc pe 19 februarie și va marca lansarea celui de-al patrulea sezon al producției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
Elle.ro
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Reacția neașteptată a Andreei Raicu, după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intime cu un doctor, în benzinărie. „O prietenă m-a întrebat dacă știu de scandalul imens din online”
Avantaje.ro
Reacția neașteptată a Andreei Raicu, după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intime cu un doctor, în benzinărie. „O prietenă m-a întrebat dacă știu de scandalul imens din online”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România
Analiză
Știri România 16:00
Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România
Călugărița care a dirijat traficul din centrul Romei este româncă și a jucat fotbal. Cum a ajuns de la naționala Italiei la călugărie: „Pe dinăuntru eram goală”
Știri România 15:35
Călugărița care a dirijat traficul din centrul Romei este româncă și a jucat fotbal. Cum a ajuns de la naționala Italiei la călugărie: „Pe dinăuntru eram goală”
Parteneri
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și permitea să investească în echipament și recuperare
Adevarul.ro
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și permitea să investească în echipament și recuperare
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv
Fanatik.ro
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
Elle.ro
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Survivor România, 7 februarie 2026. Faimoșii luptă cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii
Stiri Mondene 17:10
Survivor România, 7 februarie 2026. Faimoșii luptă cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii
Alexandru Ciucu, despre conflictul cu Alexandru Papadopol. „L-au luat nervii. Câte duble să tragă?”
Stiri Mondene 16:30
Alexandru Ciucu, despre conflictul cu Alexandru Papadopol. „L-au luat nervii. Câte duble să tragă?”
Parteneri
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
TVMania.ro
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
ObservatorNews.ro
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.ro
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Mediafax.ro
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Redactia.ro
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 10:00
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Fanatik.ro
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om