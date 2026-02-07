„Bridgerton” stimulează turismul

Patricia Yates, director executiv al VisitBritain, a declarat că „Bridgerton oferă o oportunitate de a promova istoria și patrimoniul [Marii Britanii] de renume mondial, precum și experiențele asociate, către un public global, inspirând vizitatorii să vină și să vadă locațiile și destinațiile de filmare cu ochii lor”.

Inspirat de acest val de interes, iată câteva dintre cele mai importante locuri din Anglia unde fanii pot retrăi atmosfera epocii Regenței.

Locurile din Anglia unde fanii pot retrăi universul „Bridgerton”

Londra

Londra oferă o multitudine de locații legate de universul „Bridgerton”. Palatul Kew, situat pe malul Tamisei, este o destinație de neratat, mai ales pentru fanii prequelului „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”. Aici, regele George al III-lea și regina Charlotte au locuit împreună cu familia lor, iar observatorul construit în 1769 pentru a urmări tranzitul lui Venus este o atracție istorică remarcabilă.

În centrul Londrei, iubitorii cărților din serial pot vizita Hatchard’s, cea mai veche librărie din oraș, fondată în 1797. De asemenea, Biserica St. James din Piccadilly, locul unde s-a filmat scena nunții dintre Anthony Bridgerton și Edwina Sharma, a devenit unul dintre punctele de atracție pentru turiști.

Greenwich

În Greenwich, Queens House a fost transformată în Somerset House pentru balurile regale din serial, iar fațadele exterioare ale Vechiului Colegiu Naval Regal și ale Rangers House au servit drept decoruri pentru diverse scene. Tot în Londra, Palatul Hampton Court din Richmond a găzduit filmări în curțile sale istorice, inclusiv Curtea Fântânii și Scările Regelui.

Bath

Orașul Bath, renumit pentru arhitectura sa georgiană, este o altă destinație esențială pentru fanii serialului. Muzeul Holbourne, cunoscut în „Bridgerton” drept „Casa Lady Danbury”, atrage numeroși vizitatori. „Suntem încântați să fim cunoscuți sub numele de Casa Lady Danbury din Bridgerton și îi primim cu brațele deschise pe numeroșii turiști care vin să fotografieze frumoasa noastră clădire în stil Regency”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului.

Royal Crescent

De asemenea, Royal Crescent, construit între 1767 și 1775, este un alt punct de atracție. Această remarcabilă curbură de case georgiene servește drept fațadă pentru reședința Featherington din serial. În plus, restaurantele locale, precum The Pump Room sau The Abbey Deli – transformat în magazinul Modiste al Madamei Delacroix –, oferă turiștilor o experiență culinară autentică.

Chatham

Orașul Chatham, situat la aproximativ o oră de Londra, este locul unde au fost filmate scenele din primul sezon, inclusiv cele de pe străzile pietruite unde Lady Featherington se plimba cu Marina. De asemenea, Șantierul Naval Istoric din Chatham a servit drept locație pentru sala de box, unde Ducele și Will Mondrich își exersau loviturile. Personajul lui Mondrich este inspirat de Bill Richmond, considerat „prima vedetă sportivă de culoare din Marea Britanie” .

York

Castelul Howard, situat în orașul York, a jucat rolul domeniului Clyvedon, reședința unde Simon Basset și Daphne Bridgerton și-au petrecut luna de miere. Castelul, situat la aproximativ două ore de Londra, oferă activități precum croaziere pe Lacul Nord sau explorarea Insulei Skelf, fiind o destinație perfectă pentru familii, cu trasee de aventură pentru toate vârstele.

Oxfordshire

Kingston Bagpuize House & Gardens, o locație de filmare pentru sezonul al treilea, a apărut anterior și în serialul „Downton Abbey” . În apropiere, Palatul Blenheim, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost folosit drept Casa Buckingham în universul „Bridgerton”. Arhitectura barocă și grădinile sale impresionante atrag anual mii de turiști.

Surrey

În Surrey, Parcul Painshill a fost scena unui picnic al familiei Featherington în primul sezon. Parcul, creat de Charles Hamilton, este faimos pentru peisajele sale pitorești, fiind un loc ideal pentru relaxare și explorare.

Buckinghamshire

În Buckinghamshire, echipa de filmare a utilizat Claydon House pentru scene din sezonul al treilea. „Spre deosebire de alte case istorice, un tur al sălii muzeale din Claydon House este o experiență captivantă”, a declarat Jody Ford, CEO-ul Trainline. Vizitatorii pot explora camerele istorice ale casei și interacționa cu mobilierul, oferindu-le o experiență autentică din epoca Regenței.

Vizitarea acestor locații oferă o oportunitate unică de a păși în lumea fascinantă a „Bridgerton” și de a descoperi comorile istorice ale Angliei.

Netflix organizează la București un eveniment special dedicat fanilor serialului Bridgerton. Este vorba despre „Balul Mascat Bridgerton”, o experiență de o singură seară, inspirată din lumea epocii Regenței, care va avea loc pe 19 februarie și va marca lansarea celui de-al patrulea sezon al producției.

