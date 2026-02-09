Ce înseamnă când visezi oraș

De ce visăm și ce funcții îndeplinesc visele

Visele sunt expresii spontane ale activității mentale care apar în timpul somnului, atunci când creierul combină fragmente din inconștient cu amintiri, experiențe și emoții trăite anterior. Universul oniric se conturează sub forma unui flux de imagini, sunete, senzații și stări afective, care se succed în diferite etape ale somnului.

Cele mai vii și mai bine conturate vise apar în faza REM (Rapid Eye Movement-mișcări rapide ale ochilor), perioadă în care activitatea cerebrală este intensă. În această fază, creierul joacă un rol important în fixarea amintirilor, în timp ce controlul rațional și gândirea logică sunt diminuate. Din acest motiv, visele pot părea extrem de reale, chiar dacă, odată treziți, ele sunt greu de analizat coerent.

Psihologia contemporană tratează visarea ca pe un domeniu distinct de studiu și susține că visele nu sunt simple produse ale unui creier aflat în repaus, potrivit Cleveland Clinic. Ele pot reflecta dorințe ascunse, temeri, nevoi emoționale sau conflicte interne nerezolvate.

Neurologic vorbind, visarea este asociată cu activarea unor regiuni ale creierului implicate în procesarea emoțiilor, precum sistemul limbic, în timp ce zonele responsabile de raționamentul logic sunt mai puțin active. Astfel, visul poate fi înțeles atât ca un proces biologic firesc, cât și ca o manifestare psihologică a subconștientului.

Cum iau naștere visele

De-a lungul timpului, cercetătorii au propus numeroase teorii pentru a explica modul în care apar visele. Unele abordări susțin că visarea este doar un efect secundar al activității cerebrale din timpul somnului, în timp ce altele îi atribuie un rol esențial în echilibrul psihic. Există psihologi care consideră că, pe durata somnului, creierul sortează și procesează informațiile acumulate pe parcursul zilei, scoțând la suprafață dorințe reprimate sau conflicte emoționale.

Visul poate funcționa și ca un mecanism natural de reglare a emoțiilor, ajutând la reorganizarea trăirilor și la reinterpretarea experiențelor cotidiene. Studiile arată că visarea contribuie la consolidarea memoriei, permite simularea unor situații potențial periculoase pentru a pregăti reacții viitoare și stimulează activitatea cognitivă prin activarea unor rețele neuronale similare celor din starea de veghe, relatează Medical News Today.

În plus, visarea creează un tip aparte de conștiință, în care trecutul, prezentul și proiecțiile despre viitor se împletesc. În perioadele de stres sau anxietate, oamenii tind să viseze mai frecvent, deoarece faza REM devine mai intensă și apare de mai multe ori pe parcursul nopții.

Cele mai cunoscute tipuri de vise

Visele pot fi încadrate în mai multe categorii, în funcție de conținut și de gradul de conștientizare al celui care visează. Visele lucide sunt acelea în care persoana își dă seama că visează și, uneori, poate influența desfășurarea acțiunii. Aceste vise presupun un nivel ridicat de claritate mentală și control. Există și vise recurente, care se repetă de-a lungul vieții și care, de regulă, reflectă temeri persistente, conflicte interioare sau situații nerezolvate.

Coșmarurile sunt vise intense, încărcate de frică sau anxietate, fiind frecvent asociate cu traume, boli, perioade stresante sau anumite tratamente. Un alt tip este reprezentat de visele de falsă trezire, în care avem impresia că ne-am trezit, deși continuăm să visăm, ceea ce poate genera confuzie. Acestea se pot suprapune uneori cu visele lucide. Mai există și visele premonitorii sau precognitive, percepute ca anticipări ale unor evenimente viitoare.

Deși sunt dificil de analizat științific și rămân un subiect controversat, explicațiile moderne le leagă de probabilitate, memorie selectivă și anticipări inconștiente, aflăm de pe Healthline.com. În timp ce știința le consideră simple coincidențe, anumite culturi le atribuie semnificații spirituale profunde.

De câte ori visăm într-o noapte

Specialiștii afirmă că un somn sănătos durează, în medie, între șase și opt ore pe noapte, însă doar o parte din acest interval este dedicată visării. De regulă, o persoană experimentează între patru și șase episoade de vis într-o noapte, uneori chiar mai multe, iar acestea pot fi intense, emoționale, confuze sau inspiraționale.

În medie, oamenii visează cam două ore pe noapte, episoadele fiind distribuite pe mai multe cicluri de somn. Faza REM debutează cu secvențe scurte, de aproximativ zece minute, care se prelungesc treptat, ajungând ca spre dimineață să dureze aproape o oră. Totuși, nu toate visele apar exclusiv în faza REM. Unele se manifestă și în etapele non-REM (NREM), atunci când activitatea cerebrală este mai scăzută. Din acest motiv, durata exactă a viselor este dificil de stabilit, conform Sleep Foundation.

Chiar dacă multe dintre ele sunt uitate rapid după trezire, visarea rămâne o componentă constantă a somnului. Per total, se estimează că, de-a lungul vieții, oamenii petrec aproximativ șase ani visând.

De ce unele vise sunt mai lungi și mai intense

Somnul este structurat în mai multe etape distincte, care se repetă ciclic pe parcursul nopții. Cele mai multe vise apar în faza REM, care revine la intervale de aproximativ 90-120 de minute. Primul episod REM apare la circa o oră și jumătate după adormire și durează, de obicei, doar câteva minute, se precizează pe Thensf.org. Pe măsură ce noaptea avansează, aceste episoade devin tot mai lungi, ajungând spre dimineață la aproximativ 30 de minute.

Astfel, într-un somn de opt ore, aproape un sfert din timp este petrecut în faza REM. Cercetările arată că visele pot dura de la câteva secunde până la aproximativ 30 de minute, media situându-se între 5 și 20 de minute. Pe parcursul nopții, visele tind să devină mai complexe, mai coerente și mai bogate în detalii. Cele din faza REM sunt mai intense din punct de vedere emoțional și au o structură narativă clară, în timp ce visele din etapele non-REM sunt mai fragmentate și mai puțin coerente.

Cum distorsionează visele percepția timpului

Senzația că timpul curge diferit în vis are mai multe explicații științifice. Una dintre teorii susține că, în faza REM, activitatea cerebrală este mai lentă comparativ cu starea de veghe, deoarece temperatura creierului este mai scăzută. În aceste condiții, scenariul oniric poate fi perceput ca desfășurându-se într-un ritm mai lent.

O altă ipoteză afirmă că, deși majoritatea mușchilor sunt paralizați în faza REM, creierul simulează efortul fizic necesar pentru anumite acțiuni și le „alocă” mai mult timp. Studiile realizate pe persoane care au avut vise lucide au arătat că activitățile considerate solicitante, precum exercițiile fizice, sunt percepute ca durând mai mult decât acțiuni simple, cum ar fi număratul. Chiar și așa, rezultatele rămân neconcludente, iar mecanismele exacte ale percepției timpului în vis continuă să fie studiate.

Semnificația generală a viselor cu oraș

Orașul reprezintă centrul schimburilor sociale și sugerează un punct similar în interiorul tău. Evenimentele care au loc în orașul visat oferă indicii despre aspirațiile tale și despre nevoia de recunoaștere publică. A merge într-un oraș străin semnifică explorarea unor nevoi sociale noi sau necunoscute. Viața este un proces continuu de învățare, iar pe măsură ce faci schimbări, toate aspectele ființei tale se transformă de asemenea. Reflectează asupra naturii unui anumit oraș pentru a găsi indicii despre actuala ta direcție.

A visa că te afli în centrul unui oraș reprezintă dorința de conexiune, explorare și implicare în energia agitată a vieții urbane și simbolizează diverse aspecte ale dezvoltării personale și sociale. Acest vis poate indica nevoia de interacțiune socială și apropiere de ceilalți. De asemenea, poate simboliza dorința de a te conecta cu un grup de oameni și de a construi relații semnificative.

Un centru urban simbolizează adesea creștere, progres și ambiție, iar să visezi un astfel de loc poate reflecta determinarea de a-ți atinge obiective personale sau profesionale și dorința de a avea succes, potrivit Dreaminterpreter.ai. A te afla într-un centru aglomerat poate indica și sentimente de copleșire sau de presiune din cauza cerințelor vieții. Poate semnifica nevoia de a încetini ritmul și de a găsi momente de calm și de liniște în mijlocul haosului.

Dacă centrul orașului îți apare gol sau părăsit, acesta poate semnifica anumite sentimente de izolare sau o senzație de deconectare de lumea din jur. În plus, ar putea indica nevoia de a te implica activ în interacțiuni sociale și de a căuta conexiuni semnificative. În anumite cazuri, a te afla în centrul unui oraș poate sugera pierderea direcției sau o stare de confuzie cu privire la scopurile personale. Nu în ultimul rând, un astfel de vis poate semnifica nevoia de introspecție și de auto-descoperire pentru a recăpăta un sentiment de identitate și scop.

Ce înseamnă când visezi oraș

Interpretarea unui astfel de vis depinde de detalii precum atmosfera orașului, oamenii întâlniți și activitățile desfășurate în cadrul lui. Iată câteva scenarii și semnificația fiecăruia.

Visezi un oraș aglomerat

Este posibil să te simți copleșit de numărul mare de oameni cu care trebuie să ții legătura în prezent. Te întrebi dacă toți acești oameni merită timpul tău sau dacă menții legătura cu unii cu care nu simți o conexiune reală? Poate că îți face plăcere să ai multe persoane cu care să vorbești și să te întâlnești, dar asigură-te că nu pierzi timpul cu cei care nu prețuiesc relația la fel de mult ca tine.

Visezi un oraș părăsit

În acest caz, s-ar putea ca cineva alături de care te simțeai bine să fi decis să rupă legătura cu tine și să renunțe la prietenia cu tine. Poate știi motivul pentru care a făcut acest lucru și ai dificultăți în a-l accepta sau poate a încetat orice contact fără să ofere vreo explicație.

Visezi privind cerul într-un oraș aglomerat

S-ar putea să cauți alinare în mijlocul haosului din jur. Dacă te simți copleșit de cerințele pe care oamenii le impun asupra timpului tău, poate ai nevoie să cauți un refugiu pentru a-ți acorda odihna mult necesară.

Visezi că ești împins în mijlocul orașului

Acest scenariu poate sugera că este posibil să fii înconjurat de oameni, dar să te simți totuși singur. Poate însemna că ai nevoie să inițiezi conversații și prietenii cu persoane care văd lumea la fel ca tine, potrivit femalefirst.co.uk. Poate că nu ai găsit încă pe cineva pe aceeași lungime de undă, dar acest vis te îndeamnă să o faci.

Visezi un oraș în ruine

Asta înseamnă că ai neglijat relațiile tale și le-ai lăsat să se degradeze în timp. Deși situația este gravă, încă există speranță să le reconstruiești, însă va necesita timp și mult efort. Fii conștient că acestea poate nu vor mai fi niciodată la fel ca înainte, dar pot fi îmbunătățite dacă ești hotărât să schimbi lucrurile.

Visezi un oraș subteran/subacvatic

Un astfel de scenariu oniric sugerează că trebuie să privești mai profund în interiorul tău pentru a înțelege de ce relațiile tale întâmpină dificultăți. Există ceva mai complex care necesită mai întâi să fie rezolvat. Așadar, nu mai da vina pe cei din jur și caută modalități de a-ți schimba abordarea.

