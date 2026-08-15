Notă: Informațiile prezentate în acest articol au un caracter exclusiv informativ și nu înlocuiesc consultația, diagnosticul sau tratamentul medical de specialitate. Orice medicament, fie el cu rețetă sau fără prescripție (OTC), precum și suplimentele alimentare, trebuie administrate numai după consultarea unui medic sau a unui farmacist. Citiți cu atenție prospectul fiecărui produs înainte de utilizare.

Trusa medicală de bază: Ce nu trebuie să-ți lipsească din bagaj

Indiferent de destinație sau de durata concediului, există o serie de medicamente și produse sanitare de primă necesitate pe care este indicat să le ai mereu la îndemână.

1. Medicamente pentru durere și febră (Analgezice și Antipiretice)

Produse uzuale: Paracetamol (acetaminofen), Ibuprofen.

Paracetamol (acetaminofen), Ibuprofen. Rol: Ajută la gestionarea durerilor de cap, durerilor musculare sau stărilor febrile neașteptate.

Ajută la gestionarea durerilor de cap, durerilor musculare sau stărilor febrile neașteptate. Precauții: Paracetamolul în doze mari poate fi toxic pentru ficat, iar Ibuprofenul (antiinflamator nesteroidian) poate irita mucoasa gastrică și este contraindicat persoanelor cu ulcer sau celor cu afecțiuni renale severe. Nu depășiți doza zilnică maximă recomandată pe prospect.

2. Tratamente pentru tulburări digestive

Produse uzuale: Antiacide, antidiareice (ex. loperamid, subsalicilat de bismut), laxative ușoare, săruri de rehidratare orală, probiotice. Vezi ghidul nostru despre [cum gestionezi indigestia in vacanta] pentru pași suplimentari.

Antiacide, antidiareice (ex. loperamid, subsalicilat de bismut), laxative ușoare, săruri de rehidratare orală, probiotice. Vezi ghidul nostru despre [cum gestionezi indigestia in vacanta] pentru pași suplimentari. Rol: Schimbarea apei și a alimentației poate aduce stări de disconfort, arsuri stomacale sau episoade diareice.

Schimbarea apei și a alimentației poate aduce stări de disconfort, arsuri stomacale sau episoade diareice. Precauții: Antidiareicele de tip loperamid opresc tranzitul intestinal și nu trebuie administrate în caz de diaree infecțioasă severă (însoțită de febră ridicată sau scaune cu sânge) fără aviz medical, deoarece pot bloca eliminarea toxinelor. Sărurile de rehidratare trebuie dizolvate exact în cantitatea de apă specificată.

3. Antihistaminice (Medicamente antialergice)

Produse uzuale: Antihistaminice de generație nouă (ex. cetirizină, loratadină).

Antihistaminice de generație nouă (ex. cetirizină, loratadină). Rol: Calmează reacțiile alergice neașteptate provocate de alimente, praf, polen sau înțepături.

Calmează reacțiile alergice neașteptate provocate de alimente, praf, polen sau înțepături. Precauții: Unele antihistaminice pot provoca somnolență sau scăderea atenției, lucru periculos dacă intenționezi să șofezi sau să parcurgi trasee montane abrupte.

4. Remedii pentru răul de mișcare

Produse uzuale: Dimenhidrinat, suplimente pe bază de ghimbir.

Dimenhidrinat, suplimente pe bază de ghimbir. Rol: Previn stările de greață și amețeală din timpul drumurilor lungi cu mașina, autocarul sau barca.

Previn stările de greață și amețeală din timpul drumurilor lungi cu mașina, autocarul sau barca. Precauții: Tratamentele medicamentoase împotriva răului de mișcare se administrează de regulă cu 30-60 de minute înainte de plecare și pot induce o stare de moleșeală.

5. Medicamente pentru răceală și tuse

Produse uzuale: Dropsuri dezinfectante pentru gât, siropuri expectorante sau antitusive, spray-uri decongestionante nazale.

Dropsuri dezinfectante pentru gât, siropuri expectorante sau antitusive, spray-uri decongestionante nazale. Rol: Calmează iritațiile faringiene și deblochează căile respiratorii.

Calmează iritațiile faringiene și deblochează căile respiratorii. Precauții: Decongestionantele nazale folosite mai mult de 5-7 zile consecutive pot da dependență (rinită medicamentoasă).

6. Tratamentul cronic personal

Atenționare: Dacă urmezi un tratament prescris de medic pentru afecțiuni cronice, ia o cantitate suficientă pentru toată durata călătoriei, plus o rezervă pentru câteva zile neprevăzute. Păstrează medicamentele în ambalajul lor original.

7. Materiale sanitare esențiale

Ce să pui în kit: Termometru digital, dezinfectant pentru mâini (cu minim 60% alcool), șervețele antibacteriene, dezinfectant pentru răni (ex. eozină 2% sau clorhexidină), tifon steril, feșe și plasturi de diverse dimensiuni.

Ce adaugi în trusă pentru o vacanță la mare

Expunerea la soare, temperaturile ridicate și apa mării necesită o atenție deosebită pentru îngrijirea pielii și hidratare.

1. Cremă cu factor de protecție solară (SPF)

Ce să alegi: Produse cu protecție de spectru larg (UVA/UVB) și SPF 30 sau mai mare. Pentru copii, folosește formule pediatrice pe bază de filtre minerale.

Produse cu protecție de spectru larg (UVA/UVB) și SPF 30 sau mai mare. Pentru copii, folosește formule pediatrice pe bază de filtre minerale. Precauții: Reaplică la fiecare 2 ore și după fiecare intrare în apă. Evită expunerea directă la soare în intervalul orar 11:00 – 16:00.

2. Loțiune după plajă sau cremă calmantă

Rol: Hidratează pielea și calmează roșeața provocate de expunerea la soare (produse cu Pantenol sau Aloe Vera).

Hidratează pielea și calmează roșeața provocate de expunerea la soare (produse cu Pantenol sau Aloe Vera). Precauții: Dacă apar bășici cu lichid, febră sau amețeli, este vorba despre o arsură solară severă sau insolație. Nu aplica loțiuni grase pe bășici și consultă de urgență un medic.

3. Soluție salină (ser fiziologic steril)

Rol: Monodozele din plastic sunt ideale pentru curățarea ochilor iritați de nisip și apă sărată sau pentru igiena nazală.

Monodozele din plastic sunt ideale pentru curățarea ochilor iritați de nisip și apă sărată sau pentru igiena nazală. Precauții: Aruncă fiola după folosire; nu păstra fiolele deschise de pe o zi pe alta pentru a evita contaminarea cu bacterii.

4. Spray împotriva insectelor (repelent)

Rol: Protejează împotriva înțepăturilor de țânțari în serile petrecute pe litoral.

Protejează împotriva înțepăturilor de țânțari în serile petrecute pe litoral. Precauții: Nu pulveriza spray-ul direct pe fața copiilor (aplică-l mai întâi pe palmele tale) și evită zonele cu piele iritată sau leziuni.

5. Săruri de rehidratare și probiotice

Rol: Previn deshidratarea rapidă provocată de transpirația abundentă sau de tulburările digestive de sezon.

Previn deshidratarea rapidă provocată de transpirația abundentă sau de tulburările digestive de sezon. Precauții: Dacă stările de vomă sau diareea nu se ameliorează în 24 de ore, solicită asistență medicală.

Trusa de prim ajutor pentru munte și drumeții

Terenul accidentat crește riscul de accidentări fizice, de la mici tăieturi la entorse sau înțepături de insecte. de aceea este recomandat să ai la tine:

1. Plasturi specializați (clasici și cu hidrocoloid)

Rol: Plasturii clasici protejează tăieturile mici, iar cei pe bază de hidrocoloid previn frecarea și ajută la vindecarea bășicilor create de încălțăminte.

Plasturii clasici protejează tăieturile mici, iar cei pe bază de hidrocoloid previn frecarea și ajută la vindecarea bășicilor create de încălțăminte. Precauții: Dezinfectează rana înainte de aplicare. Nu sparge bășicile formate, pentru a preveni infecțiile.

2. Feșe elastice autoadezive

Rol: Imobilizează articulațiile în caz de entorsă fără a necesita cleme de fixare.

Imobilizează articulațiile în caz de entorsă fără a necesita cleme de fixare. Precauții: Nu strânge fașa excesiv pentru a nu opri circulația sângelui. Dacă degetele se umflă sau amorțesc, slăbește imediat bandajul.

3. Pungă cu gheață instant

Rol: Se activează prin strângere și menține o temperatură scăzută timp de aproximativ 20 de minute, reducând umflăturile în caz de lovituri.

Se activează prin strângere și menține o temperatură scăzută timp de aproximativ 20 de minute, reducând umflăturile în caz de lovituri. Precauții: Nu aplica punga de gheață direct pe piele; folosește un material textil ca barieră pentru a evita arsurile provocate de frig.

4. Șervețele dezinfectante și gel alcoolic

Rol: Igienizează mâinile și curăță suprafața din jurul unei leziuni înainte de bandajare.

Igienizează mâinile și curăță suprafața din jurul unei leziuni înainte de bandajare. Precauții: Nu aplica gel alcoolic direct în rănile deschise, deoarece poate provoca leziuni tisulare și dureri severe.

5. Cremă cu cortizon și antihistaminice

Rol: Calmează mâncărimile și umflăturile provocate de înțepături de insecte sau plante alergene.

Calmează mâncărimile și umflăturile provocate de înțepături de insecte sau plante alergene. Precauții: Cremele cu cortizon (corticosteroizi topici) se aplică în strat subțire, pe suprafețe mici și doar pe perioade scurte de timp. Nu se aplică pe răni deschise sau infecții cutanate.

6. Tampoane nazale hemostatice

Rol: Imbibate cu agenți coagulanți, opresc rapid sângerările nazale cauzate de efort sau schimbări de presiune.

Imbibate cu agenți coagulanți, opresc rapid sângerările nazale cauzate de efort sau schimbări de presiune. Precauții: Dacă sângerarea nazală nu se oprește după 10-15 minute de presiune continuă, este necesară intervenția medicală.

7. Săruri minerale (Magneziu și Potasiu)

Rol: Ajută la prevenirea crampelor musculare în timpul efortului fizic susținut.

Ajută la prevenirea crampelor musculare în timpul efortului fizic susținut. Precauții: Persoanele cu afecțiuni renale sau cardiace trebuie să consulte medicul înainte de a lua suplimente ce conțin potasiu.

Sfaturi speciale pentru copii și călătorii în străinătate

Când călătorești cu cei mici sau treci granițele țării, organizarea necesită pași suplimentari:

Pentru călătorii internaționale: Păstrează copiile rețetelor medicale (traduse în limba engleză, dacă este posibil), Cardul European de Asigurări de Sănătate și asigurarea privată de călătorie. Verifică din timp legislația țării de destinație: anumite medicamente uzuale în România (cum ar fi unele analgezice puternice sau sedative) pot fi restricționate fără un certificat medical special.

Pentru copii: Folosește exclusiv produse adecvate vârstei lor (siropuri de febră, creme solare pediatrice). Calculează dozele de medicament în funcție de greutatea copilului , nu doar de vârstă, și cere sfatul medicului pediatru înainte de plecare.



Pentru a fi sigur că nu-ți lipsește nimic din trusa de prim ajutor înainte de vacanță, poți consulta oferta variată de medicamente, suplimente și materiale sanitare disponibilă în farmaciile Catena.

Surse: CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Passaporto di Famiglia şi Aventino Medical Group.

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