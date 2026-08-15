Alexandra Stan și micuța Eva au fost externate, iar vedeta a publicat pe Instagram, o imagine în care fetița doarme liniștită pe pieptul ei. De asemenea, Alexandra a mai publicat și două imagini cu pisica familiei, explicând reacția pe care aceasta a avut-o, atunci când vedeta și Eva au ajuns acasă.

După câteva zile de tăcere în care s-a concentrat pe refacere și pe îngrijirea fetiței, Alexandra Stan a decis să împărtășească cu comunitatea sa din mediul online experiența prin care a trecut.

„După o operație de cezariană cu complicații și 24h la Terapie Intensivă, asta este primul muls! Apropo de importanța consultanței în lactație și dovada vie că răbdarea și implicarea consultantului face minuni!”, a mărturisit Alexandra Stan în mediul online. Vedeta a reușit să depășească primele obstacole cu sprijinul cadrelor medicale și al specialiștilor care i-au fost alături.

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Pe lângă detaliile legate de starea sa de sănătate, artista a publicat și o imagine emoționantă cu partenerul său, Ștefan Oprea, care își ține fetița la piept. Alexandra Stan a ținut să mulțumească public tuturor celor care au ajutat-o să depășească această încercare grea. „Salutare, tuturor! Vă mulțumesc pentru că ne respectați intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație grea, dar cu ajutorul medicilor mei, al familiei mele și cu voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici. Sănătoși și pregătiți pentru această nouă provocare!

Abia aștept să vă povestesc mai multe despre asta curând! Tot ce știu este că nu aș fi putut reuși fără tine! Ștefan, sunt recunoscătoare!”, a transmis cântăreața. Deși starea sa necesită în continuare odihnă și recuperare, Alexandra Stan le-a dat asigurări celor care o urmăresc că atât ea, cât și bebelușul sunt în afara oricărui pericol și sunt pregătiți pentru noul capitol din viața de familie.







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