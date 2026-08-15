Clasamentul internațional a fost publicat sâmbătă, 15 august, iar România lipsește pentru al patrulea an consecutiv din topul celor mai bune 1.000 de universități din lume, potrivit Edupedu.

Ultima instituție românească prezentă în clasament a fost Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care a ieșit din ARWU în 2023.

Absența României este cu atât mai vizibilă cu cât clasamentul include 22 de universități din Europa Centrală și de Est.

Polonia are șapte universități în top, Cehia cinci, iar Ungaria patru. În clasament mai apar instituții din Bulgaria, Croația, Slovenia, Estonia, Lituania și Serbia.

Dintre statele membre UE din regiune, România, Slovacia și Letonia sunt singurele fără nicio universitate în top 1.000.

Shanghai Ranking evaluează universitățile în funcție de mai mulți indicatori, cu un accent important pe cercetare.

Activitatea de cercetare reprezintă 40% din punctaj, fiind analizate lucrările publicate în reviste precum Nature și Science, dar și lucrările indexate în Web of Science.

Alți indicatori vizează premiile Nobel și Fields obținute de absolvenți și cadre universitare, citările cercetătorilor și performanța universității raportată la numărul de angajați.

Primele poziții sunt ocupate în principal de universități americane și britanice.

Harvard University se află pe primul loc, urmată de Stanford și MIT.

Cele mai bun 10 universități din lume potrivit Shanghai Ranking 2026:

Harvard University – SUA Stanford University – SUA Massachusetts Institute of Technology (MIT) – SUA University of Cambridge – Marea Britanie University of California, Berkeley – SUA Princeton University – SUA University of Oxford – Marea Britanie Columbia University – SUA University of Chicago – SUA California Institute of Technology (Caltech) – SUA

În primele 25 de poziții se regăsesc și universități din Franța, China, Elveția și Canada.

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