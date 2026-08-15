Polițiștii au oprit-o în trafic și au descoperit că nu are permis

Polițiștii au observat autoturismul în timp ce se deplasa haotic pe direcția Centru–Iaz și un echipaj al Poliției Rutiere a oprit autoturismul condus de femeia de 24 de ani, iar verificările au arătat că aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, potrivit IPJ Caraș-Severin.

Tânăra a fost testată și pentru consum de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii au descoperit însă că femeia mai fusese prinsă de trei ori conducând fără permis. Celelalte trei cazuri au fost înregistrate între 12 mai și 12 iulie 2026. De fiecare dată, tânăra a fost depistată la volan deși nu avea permis, iar pe numele său au fost deschise trei dosare penale.

La a patra abatere, tânăra a fost reținută

Cu toate acestea, pe 13 august s-a urcat din nou la volan. Astfel, în numai trei luni, femeia a fost prinsă de patru ori conducând fără permis. După ultimul episod, polițiștii au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore. Aceasta a fost dusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Caraș-Severin.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș, într-un nou dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

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