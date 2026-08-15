Avertizarea este valabilă în intervalul 16 august, ora 10:00 – 16 august, ora 21:00.

Județele vizate sunt: Timiș; Arad; Bihor; Satu Mare; Maramureș; Sălaj.

Potrivit ANM, în zonele aflate sub Cod galben vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat.

Temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius.

„Duminică (16 august), în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.”, spun meteorologii.

Cod Galben de caniculă în 6 județe pe 16 august Sursa foto: ANM

Meteorologii anunță că luni, 17 august, în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, vremea va fi local caniculară.

Spre seară însă, situația se poate schimba, iar instabilitatea atmosferică va crește.

„Luni (17 august), în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice vremea va fi local caniculară, însă din orele serii va crește gradul de instabilitate atmosferică.”, avertizează meteorologii.

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