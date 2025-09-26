Granița dintre timp liber și locul de muncă se estompează, iar pentru un număr tot mai mare de turiști, vacanța include și ore petrecute online cu sarcini de birou. Astfel, românii recunosc că nu le lipsește din bagaj laptopul de muncă sau telefonul de muncă.

Potrivit studiului realizat de Data Diggers pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de români din mediul urban, aproape o treime dintre respondenți recunosc că au lucrat în concediu. În rândul tinerilor de 18-29 de ani, procentul urcă la 41%, ceea ce confirmă că generația digitală vede munca de la distanță ca pe o normalitate, chiar și atunci când se află la mare sau la munte.

Această realitate reconfigurează felul în care românii înțeleg conceptul de vacanță. Plaja, cabana sau city-breakul devin nu doar locuri de odihnă, ci și birouri temporare, cu internetul ca punte între viața personală și responsabilitățile profesionale.

Unde merg românii în vacanță

Destinațiile preferate rămân în mare parte aceleași. 42% au ales litoralul românesc, urmat de zonele montane și orașele europene. Aproape 30% au ieșit din țară, Grecia, Italia și Bulgaria fiind în topul preferințelor. Totuși, mai bine de jumătate dintre participanții la sondaj au optat pentru destinații interne, invocând bugetul și comoditatea.

Un aspect interesant este apetitul pentru spontaneitate: 13% dintre români nu și-au făcut rezervări în avans, preferând să decidă pe moment. Această atitudine contrastează cu preocuparea tot mai mare pentru siguranță și predictibilitate, mai ales pe fondul schimbărilor climatice.

Aproape 40% au declarat că și-au modificat planurile de vacanță de teama fenomenelor meteo extreme, iar 30% au resimțit disconfort termic din cauza căldurii excesive, în special pe litoral sau în sudul Europei.

Provocările turismului intern

Deși mulți români aleg să rămână în țară, experiența turistică nu este întotdeauna satisfăcătoare. Calitatea serviciilor rămâne o problemă majoră, scorul mediu acordat fiind de doar 6,3 din 10. Printre nemulțumirile cel mai des menționate se numără prețurile ridicate la cazare, lipsa de curățenie, aglomerația și personalul slab pregătit.

În ciuda acestor deficiențe, apropierea, familiaritatea și timpul redus de călătorie fac ca România să fie o alegere practică pentru mulți turiști. Vacanța rămâne, în principal, o activitate de familie: 69% călătoresc cu partenerul, 35% cu copiii, iar doar 5% merg singuri.

Pe lângă constrângerile financiare, recomandările apropiaților și calitatea cazării, rețelele sociale au un rol semnificativ mai ales pentru generația tânără, care își planifică vacanțele inspirându-se din experiențele online ale altora.

Vacanță între relaxare și muncă

Concluzia studiului este că vacanțele românilor reflectă tot mai mult un stil de viață hibrid: digitalizat, atent la costuri și marcat de anxietatea climatică. Laptopul și conexiunea la internet sunt la fel de importante ca pașaportul și crema de soare, semn că timpul liber a devenit un teren de negociere între dorința de relaxare și presiunile profesionale.

Dacă până acum, concediul era văzut ca o ruptură totală de activitatea de zi cu zi, anul 2025 marchează tranziția către o nouă normalitate: munca și odihna coexistă, iar pentru mulți români, bagajul de vacanță nu este complet fără obiectele de serviciu.

