Granița dintre timp liber și locul de muncă se estompează, iar pentru un număr tot mai mare de turiști, vacanța include și ore petrecute online cu sarcini de birou. Astfel, românii recunosc că nu le lipsește din bagaj laptopul de muncă sau telefonul de muncă.

Potrivit studiului realizat de Data Diggers pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de români din mediul urban, aproape o treime dintre respondenți recunosc că au lucrat în concediu. În rândul tinerilor de 18-29 de ani, procentul urcă la 41%, ceea ce confirmă că generația digitală vede munca de la distanță ca pe o normalitate, chiar și atunci când se află la mare sau la munte.

Această realitate reconfigurează felul în care românii înțeleg conceptul de vacanță. Plaja, cabana sau city-breakul devin nu doar locuri de odihnă, ci și birouri temporare, cu internetul ca punte între viața personală și responsabilitățile profesionale.

Unde merg românii în vacanță

Destinațiile preferate rămân în mare parte aceleași. 42% au ales litoralul românesc, urmat de zonele montane și orașele europene. Aproape 30% au ieșit din țară, Grecia, Italia și Bulgaria fiind în topul preferințelor. Totuși, mai bine de jumătate dintre participanții la sondaj au optat pentru destinații interne, invocând bugetul și comoditatea.

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Un aspect interesant este apetitul pentru spontaneitate: 13% dintre români nu și-au făcut rezervări în avans, preferând să decidă pe moment. Această atitudine contrastează cu preocuparea tot mai mare pentru siguranță și predictibilitate, mai ales pe fondul schimbărilor climatice.

Aproape 40% au declarat că și-au modificat planurile de vacanță de teama fenomenelor meteo extreme, iar 30% au resimțit disconfort termic din cauza căldurii excesive, în special pe litoral sau în sudul Europei.

Provocările turismului intern

Deși mulți români aleg să rămână în țară, experiența turistică nu este întotdeauna satisfăcătoare. Calitatea serviciilor rămâne o problemă majoră, scorul mediu acordat fiind de doar 6,3 din 10. Printre nemulțumirile cel mai des menționate se numără prețurile ridicate la cazare, lipsa de curățenie, aglomerația și personalul slab pregătit.

În ciuda acestor deficiențe, apropierea, familiaritatea și timpul redus de călătorie fac ca România să fie o alegere practică pentru mulți turiști. Vacanța rămâne, în principal, o activitate de familie: 69% călătoresc cu partenerul, 35% cu copiii, iar doar 5% merg singuri.

Pe lângă constrângerile financiare, recomandările apropiaților și calitatea cazării, rețelele sociale au un rol semnificativ mai ales pentru generația tânără, care își planifică vacanțele inspirându-se din experiențele online ale altora.

Vacanță între relaxare și muncă

Concluzia studiului este că vacanțele românilor reflectă tot mai mult un stil de viață hibrid: digitalizat, atent la costuri și marcat de anxietatea climatică. Laptopul și conexiunea la internet sunt la fel de importante ca pașaportul și crema de soare, semn că timpul liber a devenit un teren de negociere între dorința de relaxare și presiunile profesionale.

Dacă până acum, concediul era văzut ca o ruptură totală de activitatea de zi cu zi, anul 2025 marchează tranziția către o nouă normalitate: munca și odihna coexistă, iar pentru mulți români, bagajul de vacanță nu este complet fără obiectele de serviciu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Netanyahu a fost huiduit în timpul discursului său la ONU. Delegațiile din mai multe țări au părăsit sala
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Au nenorocit-o psihic. Încerc să fiu alături ...”. Alex Velea tocmai a făcut mărturisirea care a șocat, pur și simplu, pe toată lumea. Nebănuit prin ce trece Antonia, de fapt, și ce se întâmplă dincolo de luminile reflectoarelor
Viva.ro
„Au nenorocit-o psihic. Încerc să fiu alături ...”. Alex Velea tocmai a făcut mărturisirea care a șocat, pur și simplu, pe toată lumea. Nebănuit prin ce trece Antonia, de fapt, și ce se întâmplă dincolo de luminile reflectoarelor
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
GSP.RO
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
Parteneri
Doliu profund la vârful României! A murit unul dintre cei mai mari oameni ai țării, care a marcat întreaga națiune. Mesajul pios al lui Nicușor Dan
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund la vârful României! A murit unul dintre cei mai mari oameni ai țării, care a marcat întreaga națiune. Mesajul pios al lui Nicușor Dan
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Fetiţă de şapte ani din Cluj, strangulată cu o sfoară de un coleg de clasă
Știri România 17:09
Fetiţă de şapte ani din Cluj, strangulată cu o sfoară de un coleg de clasă
Paul Anghel și Sebastian Hotca pot reveni la șefia ANPC. Curtea de Apel a întors decizia DNA
Știri România 16:50
Paul Anghel și Sebastian Hotca pot reveni la șefia ANPC. Curtea de Apel a întors decizia DNA
Parteneri
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul.ro
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba
Fanatik.ro
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elle.ro
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Vorbele frumoase pe care Nea Mărin le rostește despre soția sa, Mioara Barbu, după 45 de ani de relație: „Inima casei”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:02
Vorbele frumoase pe care Nea Mărin le rostește despre soția sa, Mioara Barbu, după 45 de ani de relație: „Inima casei”
Oana Zara, despre rolul ei din filmul „Vecina”: „În scenariu nu era prevăzut să mă enervez atât de tare, reacția trebuia să fie ceva mai reținută”
Interviu
Stiri Mondene 16:52
Oana Zara, despre rolul ei din filmul „Vecina”: „În scenariu nu era prevăzut să mă enervez atât de tare, reacția trebuia să fie ceva mai reținută”
Parteneri
Seamănă cu Brigitte Bardot?! Secretul din spatele succesului Andreei Esca: mama ei, femeia care ar fi putut fi actriță. Imagini rare și povestea fascinantă a vieții ei
TVMania.ro
Seamănă cu Brigitte Bardot?! Secretul din spatele succesului Andreei Esca: mama ei, femeia care ar fi putut fi actriță. Imagini rare și povestea fascinantă a vieții ei
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
ObservatorNews.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
GSP.ro
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
GSP.ro
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Wowbiz.ro
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns în comă la spital! Fosta noră a lui Nicolae Botgros se roagă zi și noapte ca băiatul ei să-și revină: „Oriunde vei merge...”
Wowbiz.ro
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns în comă la spital! Fosta noră a lui Nicolae Botgros se roagă zi și noapte ca băiatul ei să-și revină: „Oriunde vei merge...”
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice! Lucian Mureşan fusese numit cardinal de către Papa Benedict. Când are loc înmormântarea
KanalD.ro
A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice! Lucian Mureşan fusese numit cardinal de către Papa Benedict. Când are loc înmormântarea

Politic

Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
Politică 09:44
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Politică 08:00
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea deceniului în SuperLiga
Fanatik.ro
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea deceniului în SuperLiga
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt