În momentele în care vrei să îți dedici timp pentru odihnă, alege o carte a cărei poveste să te ajute să intri în mintea personajelor și să trăiești alături de ei povestea de basm. Iată ce cărți poți încerca să citești iarna asta.

Cărți de citit lângă șemineu – ce să citești în această iarnă

„Scrisoare de Crăciun”, de Emily Stone

O carte care te duce în spiritul sărbătorilor de iarnă datorită poveștii ce se desfășoară în perioada Crăciunului. Josie este fetița care și-a pierdut părinții în urma unui accident, demult, însă care nu a încetat niciodată să le scrie acestora o scrisoare, în fiecare an de Crăciun, în care le spune aceleași cuvinte: „Mi-e dor de voi”.

Însă, un an diferit de data aceasta, deoarece în drumul spre cutia poștală, Josie se izbește de un străin misterios, iar această întâlnire pare că îi va schimba viața pentru totdeauna.

O carte cu fragmente triste, pe alocuri, care te va ajuta să conștientizezi binele din viața ta și care te va ajuta să oferi celor dragi mai multă atenție și apreciere.

„Fericirea lupului”, de Paolo Cognetti

O poveste emoționantă despre fericire, dragoste și natură, care te va relaxa la fiecare rând pe care îl vei citi în această iarnă. Vei descoperi povestea a doi tineri, Fausto, care decide să lase în urmă trecutul și o căsnicie eșuată, dar și Silvia, femeia care vrea să se descopere și să afle ce își dorește cu adevărat de la viață.

Cei doi se descoperă, se apropie unul de celălalt și, într-o noapte, când orașul se pregătește de sărbătorile de iarnă, decid să pornească în căutarea vieții pe care și-o doresc, plină de liniște și fericire, către cel mai înalt vârf de munte.

O poveste care te va impresiona prin naturalețea și simplitatea ei și care te va învăța că întotdeauna trebuie să ai puterea să o iei de la capăt, chiar și atunci când nu mai vezi o speranță.

„The Winter Garden”- „Grădina de iarnă”, de Alexandra Bell

O carte de citit iarna, lângă șemineu, care te va invita să descoperi povestea a două femei, prietene foarte bune, care trăiesc într-o lume în care dorințele lor nu sunt văzute. Societatea este dominată de bărbați, iar atuurilor lor sunt considerate, mai degrabă, dezavantaje.

Însă povestea o surprinde îndeaproape pe Beatrice, o fetiță în vârstă de 8 ani care, în noaptea în care mama ei moare, primește o invitație misterioasă într-o grădină de iarnă. De aici, ea este transportată, se pare, într-un loc spectaculos, acolo unde magia se întâmplă și orice durere dispare.

Asta o face ca, 18 ani mai târziu, să decidă să rupă logodna cu un duce influent, să se confrunte cu un adevărat scandal în lumea din care face parte și să participe la un concurs, în urma unei invitații primite, cu scopul de a-i fi îndeplinită o dorință în Grădina de iarnă. Beatrice este determinată să lupte, să lase trecutul în spate, dar nu știe că această decizie o va pune în fața unei lupte împotriva celei mai bune prietene.

„A German Christmas. Festive Tales from Berlin to Bavaria”- „Un Crăciun german. Povești festive de la Berlin la Bavaria”, de Thomas Mann

O carte perfectă pentru anotimpul rece. Te vei relaxa descoperind povestea unui copil pierdut într-o pădure înzăpezită, care nu își pierde nicio clipă speranța că totul va fi bine. Miracolele există, iar asta se dovedește odată cu apariția unui salvator neașteptat.

Povești cu întâmplări magice care te vor ajuta să redescoperi lumea înconjurătoare și să oferi mai multă atenție lucrurilor care contează cu adevărat.

Ce să citești în această iarnă – „Magie între două lumi”, de Kristin Hannah

Știm cu toții că miracolele există, iar această carte te va ajuta să înțelegi și mai bine acest lucru. Este cartea în care vei descoperi povestea unei femei care primește o a doua șansă la fericire, după ce a rămas complet singură în urma divorțului.

O poveste de basm, plină de iubire, armonie și decizii neașteptate care ajung să schimbe destine.

„Toți cei din familia mea au ucis pe cineva”, de Benjamin Stevenson

O carte care te va amuza de la cap la coadă datorită poveștilor distractive descrise în amănunt. Ernie este tânărul care ajunge să fie îngrozit de reuniunea de familie, deoarece unul dintre lucrurile pe care toți membrii familiei le au în comun este faptul că toți au ucis pe cineva.

Ba mai mult, familia lui nu îl poate ierta din cauza faptului că fratele lui este închis din vina lui. Este un roman polițist distractiv, care nu are deloc o acțiune banală sau ușor de intuit.

„A Christmas Memory”, de Truman Capote

Autorul cărții decide să împărtășească cu cititorii cele mai frumoase și prețioase amintiri din perioda sărbătorilor de iarnă, din preajma Crăciunului, de pe vremea când era mic.

Vei descoperi cu bucurie cum magia se întâmpla an de an, în ciuda casei sărăcăcioase în care locuia, datorită ornamentelor pe care le făcea acasă, împreună cu verișoara lui, o bătrânică de peste șaizeci de ani, dar cu suflet de copil.

O lectură emoționantă care aduce în prim-plan prietenia și sentimentele sincere, fără sfârșit, care reușesc, din nimic, să transforme Crăciunul într-o sărbătoare magică, de neuitat.

„Anul viitor pe vremea asta”, de Sophie Cousens

O carte de Crăciun care te va binedispune încă din primele rânduri datorită poveștii aparte. Doi oameni, complet diferiți, se întâlnesc tot mai des, în diferite circumstanțe.

De ce sunt diferiți? Pentru că el, Quinn, este un bărbat iubit de toată lumea, care primește ușor tot ce își dorește de la viață, are succes, iar ea, Minnie, se chinuie la nesfârști pentru a obține ce are nevoie. Din cauza lipsei încrederii în propria persoană, Minnie are mereu de tras până ajunge să reușească.

Cei doi sunt născuți în aceeași zi, la un minut distanță, dar n-ai crede că sunt atât de diferiți.

„Un alt fel de Crăciun”, de John Grisham

O poveste amuzantă transpusă într-o carte la care nu te vei plictisi deloc. Luther și Nora, soția lui, parcă s-au plictisit de agitația sărbătorilor de iarnă, febra cumpărăturilor și decorațiunilor de iarnă, așa că decid să sară peste Crăciun în acest an și să plece într-o croazieră în Caraibe.

Și, chiar în dimineața dinaintea Crăciunului, atunci când își pregătesc entuziasmați bagajul pentru vacanță, aceștia primesc un semn de la fiica lor, Blair, care îi anunță că urmează să vină acasă de Crăciun, să îl prezinte familiei pe noul iubit.

„All the Jingle Ladies”, de Beth Garrod

Nu ai cum să nu te amuzi atunci când vei citi această carte. Molly Bell este o adolescentă care urăște Crăciunul. A ajuns în această situație și pentru că, în copilărie, părinții ei au filmat un videoclip de Crăciun, unde apare și ea cântând un vers, iar acest video l-au pus an de an în perioada sărbătorilor de iarnă.

Molly întâlnește un tip misterios la premiera unui nou film de Crăciun, film care include melodia copilăriei sale pe coloana sonoră, și încearcă din răsputeri să nu își dezvăluie identitatea. Însă ea nu este singura persoană care încearcă să își ascundă identitatea, iar asta se va dovedi prin acțiunea plină de intrigă, curiozitate și amuzament.

Acestea sunt câteva dintre cele mai bune cărți de citit în această iarnă, lângă șemineu, care te vor ajuta să te relaxezi și să te bucuri de sărbătorile din decembrie alături de cei dragi.

