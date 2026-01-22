Jurnalul britanic Food&Function „leagă chimia și fizica alimentelor cu sănătatea și nutriția”, după cum se arată pe site-ul oficial: „Oferă un loc unic fizicienilor, chimiștilor, biochimiștilor, nutriționiștilor și altor specialiști în știința alimentelor pentru a publica multe cercetări inedite, de ultimă generație și originale, axate pe alimente, nutrienții acestora și relația acestora cu sănătatea și nutriția umană”.

Studiul F&F a implicat 24 de participanți cu vârste între 50 și 77 de ani, care au consumat zilnic o porție de orez negru bogat în antociani timp de 8 zile.

Ulterior, aceștia au trecut la aceeași cantitate de orez brun obișnuit.

Cercetătorii au evaluat memoria, atenția și viteza de gândire, analizând totodată markerii de inflamație din sânge.

Rezultatele au arătat că orezul negru a îmbunătățit memoria verbală și cea de lucru, reducând simultan nivelul interleukinei-6, un marker asociat inflamației cronice și declinului cognitiv legat de îmbătrânire.

„Antocianii, pigmenții naturali care conferă orezului negru culoarea sa închisă, au un efect antiinflamator esențial”, au explicat autorii studiului.

Antocianul (sau antocianina) este un pigment natural, solubil în apă, care conferă plantelor nuanțe de roșu, violet sau albastru, găsindu-se în flori, fructe, frunze (ca la varza roșie sau afine) și chiar în culorile toamnei.

Acești compuși sunt antioxidanți puternici, protejează celulele, susțin sănătatea cardiovasculară și cognitivă, și sunt folosiți ca aditivi alimentari (E163).

Beneficiile orezului negru nu se opresc aici. Acesta conține o cantitate semnificativă de antioxidanți care combat stresul oxidativ, reduc riscul bolilor cardiovasculare, anumitor tipuri de cancer și afecțiunilor legate de îmbătrânire.

În plus, antioxidanții contribuie la sănătatea pielii și întăresc sistemul imunitar. Un alt avantaj al orezului negru este indicele glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că se digeră lent și stabilizează nivelul zahărului din sânge, fiind ideal pentru persoanele cu diabet sau pentru cei care doresc să-și mențină glicemia sub control.

Această caracteristică oferă energie constantă pe parcursul zilei, prevenind fluctuațiile bruște ale zahărului din sânge.

În trecut, cercetările au indicat că 60 de grame de arahide pe zi pot avea un efect benefic asupra memoriei, completând lista alimentelor care susțin sănătatea cognitivă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE