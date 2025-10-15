Interferențe cu sistemele audio ale aeronavei

Drake a explicat că atunci când telefoanele mobile și dispozitivele inteligente sunt folosite normal, fără a activa modul avion, nu este în mod inerent periculos, dar poate fi o bătaie de cap pentru echipaj.

Pilotul a dezvăluit că dispozitivele electronice lăsate pornite în timpul decolării sau aterizării pot cauza interferențe cu sistemele audio ale aeronavei. Piloții pot auzi uneori un „sunet repetitiv de clopoțel” în timp ce încearcă să comunice cu controlul traficului aerian.

„Este mai degrabă o neplăcere decât ceva mai grav, deși este ceva ce piloții ar prefera să nu îi deranjeze în timp ce pilotează un avion”, a adăugat Drake pentru Sky News, conform Daily Mail.

Cel mai bun moment pentru zbor

Drake a dezvăluit că cel mai bun moment pentru zbor este de obicei la mijlocul dimineții, deoarece majoritatea oamenilor tind să fie „mai odihniți și mai relaxați”.

Accesoriul de călătorie indispensabil

Pilotul a dezvăluit și accesoriul său de călătorie indispensabil – o pernă mare, pătrată, cu pene, într-o față de pernă din bumbac. Acestea se comprimă ușor în bagaj, dar fac o mare diferență în ceea ce privește confortul pe un zbor lung.

Sfaturi pentru combaterea anxietății de zbor

Un alt pilot experimentat a împărtășit sfaturi practice pentru pasagerii care se confruntă cu anxietatea de zbor. Conform Daily Mail, Căpitanul Chris, din SUA, recomandă zborurile de dimineață devreme, deoarece aerul este în general mai rece și mai puțin turbulent înainte ca ziua să se încălzească, mai ales vara.