Descoperă ce simbolizează privighetoarea:

Despre privighetoare

Puțin mai mare decât un măcăleandru, privighetoarea este bine cunoscută pentru cântecul său catifelat și frumos, dar poate fi surprinzător de greu de observat.

Denumirea română a genului „priveghetoare” derivă din „a priveghea” (= a sta treaz, a nu dormi) și se referă la faptul că această pasăre cântă noaptea. Ea este un cântăreț meșteșugit, cu sunete splendide, încântătoare, melodioase, plăcute la auz, cunoscute de mulți pentru frumusețea lor și prin faptul că sunt emise și în timpul nopții, privighetoarea fiind una dintre cele mai bune și mai renumite pasări cântătoare.

Cele mai cunoscute specii de privighetoare sunt: Privighetoarea roşcată (Luscinia megarhynchos) și privighetoarea de zăvoi (Luscinia luscinia), dar variația dintre ele este destul de mică.

Privighetoarea este o pasăre cântătoare de talie mijlocie, înrudită cu măcăleandrul și foarte. grațioasă. Are un penaj destul de uniform colorat și stă pitită în vegetație. Are o culoare modestă, brun-roșcată deasupra, cu o nuanță mai vie brun-roșcată pe coadă și târtiță. Are o lungime de 15-17 cm (în medie 16,5 cm) și o greutate de 16-39 g, anvergura aripii 23-26 cm. Sexele sunt asemănătoare și nu se pot diferenția după penaj, dar masculul este mai mare decât femela.

Recomandări Ion Rădoi, trimis în judecată în dosarul spațiilor comerciale de la metrou. Firma lui a încasat ilegal peste 10 milioane de lei, acuză DNA

Descoperă cele mai frumoase specii de păsări din România.

Ce simbolizează privighetoarea

Ce simbolizează privighetoarea

Privighetorile sunt renumite pentru natura lor delicată și cântecele melodioase. Privighetorile sunt păsări mici, inocente și inofensive și ne învață lecția păcii și armoniei. Sunt cunoscute pentru timiditatea lor și adesea le place să se stea singure.

Privighetoarea simbolizează dragostea, secretul și misterul. A reprezentat o parte semnificativă a operei unor poeți celebri precum William Shakespeare.



Privighetoarea simbolizează de asemenea frumusețea și talentul. Fiind păsări nocturne, ele sunt, de asemenea, simbol pentru întuneric și misticism. A visa o privighetoare este adesea simbol al bucuriei și speranței, dar poate avea și o interpretare negativă uneori.

Privighetorile au o reprezentare vie printre diferitele opere ale literaturii. Și în ceea ce privește culturile și miturile, cea mai frecventă apariție a acestora se regăsește în mitologiile grecești antice.

În Grecia antică, privighetoarea este o pasăre foarte iubită și a fost menționată în multe opere. O astfel de poveste este despre Philomel, care apare în „Metamorfozele” lui Ovidiu. Asta explică, de asemenea, de ce cântecele privighetoarelor sunt considerate a fi o plângere îndurerată.

Recomandări „Mai rău ca moartea”. Protestul radical pus la cale de unul dintre cei mai importanți artiști contemporani români

În cultura celtică, privighetorile erau simbolul protecției. Se spunea că semnele unice de pe gâtul acestor păsări au puterea de a o proteja împotriva tuturor spiritelor rele.

Curiozități despre privighetoare

Privighetoarea și cântecul ei sunt adesea citate în literatură și poezie ca o metaforă a dragostei, frumuseții și a poeziei în sine. Cu toate acestea, operele literare se referă frecvent la privighetoarea cântătoare ca fiind o femelă, când de fapt masculul este cel care cântă.

Prima transmisie radio în direct a cântecului păsărilor a fost a unei privighetoare în „concert” cu violoncelistul, Beatrice Harrison, pe 19 mai 1924 în Oxted, Surrey. Ea a avut spectacole repetate, la aceeași dată în anii următori. Ele au avut atât de mult succes încât Beatrice a primit 50.000 de scrisori de fani.

Privighetorile au un repertoriu uimitor de bogat, capabil să producă peste 1000 de sunete diferite, în comparație cu doar 340 ale ciocârlelor și aproximativ 100 ale mierlelor. Acest lucru se datorează faptului că partea creierului responsabilă de crearea sunetului este mai mare la privighetoare decât la majoritatea celorlalte păsări.

GSP.RO 30 de ani de la moartea tragică a fotbalistului român „mai talentat decât Hagi”. Cum l-a „vânat” Securitatea

Playtech.ro WOW! Palatul în care trăiește Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor. Ce casă luxoasă are milionarul

Observatornews.ro S-au filmat în timp ce violau o adolescentă de 14 ani. Tinerii din Vaslui au postat apoi imaginile pe internet

HOROSCOP Horoscop 18 aprilie 2022. Vărsătorii au mare nevoie de liniște, de un moment de pauză de la propriile gânduri și planuri

Știrileprotv.ro Charley Ottley, despre standul României de la New York: 'Au arătat România ca o rușine totală în fața întregii lumi'

Orangesport.ro Video! O prezentatoare TV, nud în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană